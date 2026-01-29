Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N La destacada periodista conducirá La Mañana, que se emite de lunes a viernes de 10 a 13 hs, junto a Antonio Fernández Llorente. + Seguir en







Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde el próximo lunes, la periodista Mariana Verón se suma al equipo de C5N, donde conducirá junto a Antonio Fernández Llorente el programa La Mañana, que se emite de lunes a viernes de 10 a 13 hs.

Mariana Verón cuenta con una destacada trayectoria periodística, tanto en medios gráficos como en radio y televisión.

Estuvo acreditada a la cobertura en Casa Rosada, escribió en el diario La Nación y fue columnista especializada en política en Radio Metro. Desde hace varios años conducía el noticiero de El Nueve.

Fue también una de las profesionales elegidas para moderar el segundo debate presidencial que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en octubre de 2023.

La Mañana, de 10, a 13 hs, es la opción ideal para mantenerse al día con los acontecimientos más importantes, gracias a un equipo de profesionales y especialistas que trabajan para ofrecer la información más relevante, presentada de forma ágil y dinámica.

Este lunes 2 de febrero C5N relanza su programación 2026, con nuevos envíos y profesionales y la continuidad de los programas que marcan la agenda periodística del país.