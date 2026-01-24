24 de enero de 2026 Inicio
Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Es uno de los clásicos del verano y un lugar ideal para disfrutar con toda la familia. Combina naturaleza, locales gastronómicos, paseos y actividades culturales.

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en Argentina
  • Mar de Ajó es una de las localidades más históricas de la Costa Atlántica.
  • Se destaca por sus playas extensas, su aire familiar y sus precios económicos.
  • Tiene zonas más agrestes, perfectas para pasear a pie, en caballo o cuatriciclo.
  • El muelle y la peatonal son dos visitas obligadas.

La Costa Atlántica tiene lugares hermosos: algunos son secretos escondidos, pero otros son clásicos que siguen firmes todas las temporadas y nunca fallan. Este es el caso de un destino económico y familiar con playas muy extensas, perfecto para descansar o pasear tranquilamente por la orilla del mar.

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

Se trata de Mar de Ajó, en el partido de La Costa, una de las localidades más emblemáticas de la costa bonaerense. Sus grandes extensiones de arena, clima familiar y aire tranquilo la convierten en el lugar ideal para bañarse, pescar, andar a caballo o recorrer las dunas en cuatriciclo.

Además, tiene la ventaja de ofrecer precios más accesibles cuando se la compara con otros destinos cercanos, como Pinamar o Mar del Plata. Buena gastronomía, paseos de artesanos, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia aseguran la combinación justa de diversión y descanso.

Dónde queda Mar de Ajó

Mar de Ajó es una localidad balnearia de la Costa Atlántica, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del partido de La Costa; limita al norte con San Bernardo del Tuyú y al sur con Nueva Atlantis. Queda unos 175 kilómetros al norte de Mar del Plata y 365 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Mar de Ajó

Mar de Ajó es una de las localidades más históricas de la Costa Atlántica, famosa por sus playas amplias y su aire familiar. Los balnearios del centro tienen todos los servicios para pasar un día completo frente al mar; al sur, las playas son más agrestes, perfectas para los que buscan silencio y tranquilidad.

Uno de los puntos más famosos de su costa es el Muelle de Mar de Ajó, que supera los 240 metros de extensión y es lugar de encuentro obligado para los pescadores, tanto de día como de noche. También es un excelente lugar para apreciar las mejores vistas del océano Atlántico.

Dentro de la ciudad, se puede visitar el Paseo de la Orca, una escultura sobre la costanera ideal para tener una foto de recuerdo; el Museo de Mar de Ajó, que exhibe el pasado marítimo de la ciudad y restos de naufragios; y la Peatonal, donde hay artistas, ferias y locales comerciales y gastronómicos.

Cómo llegar a Mar de Ajó

Para llegar a Mar de Ajó en auto desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar la Ruta Provincial 2 en dirección sur hasta la localidad de Dolores. Desde allí, hay que continuar por la Ruta Provincial 63 hasta su intersección con la Ruta Provincial 11, que es la que une las localidades de la costa, y girar en la rotonda de acceso a Mar de Ajó. Son aproximadamente cuatro horas de viaje. También se puede llegar en micro de larga distancia.

