29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto cerró la pretemporada en Barcelona con resultados alentadores: qué dijo el piloto sobre el nuevo A526

El piloto argentino completó más de 100 vueltas en la pretemporada de la Fórmula 1 y resaltó mejoras en la velocidad del auto, aunque advirtió que el proceso de adaptación recién comienza.

Por
El argentino cerró la pretemporada en Barcelona.

El argentino cerró la pretemporada en Barcelona.

Franco Colapinto dio por finalizado su programa de pruebas en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollaron en el circuito de Barcelona y dejó un balance positivo tras sus primeros kilómetros con el Alpine A526.

Franco Colapinto fue el primer piloto en iniciar la pretemporada 2026 de Fórmula 1
Te puede interesar:

Colapinto se quedó con el segundo mejor tiempo en las prácticas de pretemporada en Barcelona

El argentino estuvo en pista durante toda la jornada del lunes y participó también en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con el plan de trabajo dispuesto por la escudería francesa. En ese marco, se mostró conforme con el rumbo del proyecto y con las sensaciones iniciales que le devolvió el nuevo monoplaza.

En declaraciones a Sky Sports F1, Colapinto destacó uno de los puntos que Alpine buscó corregir respecto de temporadas anteriores: la velocidad en recta. “Todavía estamos adaptándonos al auto y probando sus límites, pero se siente muy rápido en línea recta, y eso es algo positivo”, señaló.

Sin embargo, el piloto fue cauto al evaluar el rendimiento general y marcó diferencias en el comportamiento del auto en sectores más lentos. “En las curvas no se siente tan veloz, hay menos agarre y se transita un poco más despacio”, explicó, al comparar el A526 con el modelo anterior. También advirtió que la mayor potencia obliga a ser más preciso al acelerar: “Es más complejo salir de las curvas y aparece más deslizamiento”.

Sobre el trabajo realizado en pista, Colapinto valoró el enfoque de las pruebas y el carácter experimental de los ensayos. “Estamos haciendo muchas cosas nuevas. Estos test son fundamentales para entender cómo funciona todo”, indicó. En ese sentido, remarcó que se puso el foco en la fiabilidad, las tandas largas y la recolección de datos para que ingenieros y mecánicos puedan ajustar el conjunto.

En total, el argentino completó 106 vueltas a lo largo de sus dos días de actividad, atravesó una bandera roja sin inconvenientes y registró tiempos competitivos dentro del contexto de pruebas. Con la etapa de Barcelona concluida, el próximo paso será en Baréin, donde se llevarán a cabo los test oficiales de pretemporada y Alpine continuará con el desarrollo del A526, mientras Colapinto buscará seguir sumando experiencia en esta nueva fase de su carrera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli fueron los primeros en salir a la pista de Barcelona

Fórmula 1: el Alpine de Colapinto fue el primero en salir a la primera ronda de tests

Briatore junto a Gasly y Colapinto, en la presentación oficial.

Briatore y un voto de confianza a Colapinto: "Lo veo mucho más maduro, más agresivo"

Se presentará el auto de Alpine de Franco Colapinto.

El nuevo auto de Colapinto: Alpine presentó el modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Alpine apostó por una puesta en escena “cinematográfica”, bordo de una embarcación provista por MSC

Con Colapinto como protagonista, Alpine ajusta detalles para la presentación del auto para el 2026

La temporada del Fórmula 1 comenzará el fin de semana del 8 de marzo en el Gran Premio de Australia

De piloto a modelo: Colapinto presentó la nueva línea de ropa de Alpine para 2026

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

El Gobierno podría declarar la Emergencia Ígnea con un decreto.

El Gobierno ahora analiza declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia por decreto

Hace 20 minutos
play

Caso Jeremías: el fiscal dio detalles de la detención de la madre de la joven acusada

Hace 1 hora
play
Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.

Crimen de Jeremías: la madre de la menor detenida fue imputada como partícipe secundaria

Hace 1 hora
Verón, duro con la AFA.

La chicana de Juan Sebastián Verón a la AFA luego del pasillo de campeón a Estudiantes

Hace 1 hora
La NASA descubrió un exoplaneta que es notablemente similar a la Tierra y podría ser habitable.

La NASA descubrió un planeta que es "notablemente similar a la Tierra" y podría ser habitable

Hace 1 hora