Franco Colapinto cerró la pretemporada en Barcelona con resultados alentadores: qué dijo el piloto sobre el nuevo A526 El piloto argentino completó más de 100 vueltas en la pretemporada de la Fórmula 1 y resaltó mejoras en la velocidad del auto, aunque advirtió que el proceso de adaptación recién comienza. Por + Seguir en







El argentino cerró la pretemporada en Barcelona.

Franco Colapinto dio por finalizado su programa de pruebas en los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollaron en el circuito de Barcelona y dejó un balance positivo tras sus primeros kilómetros con el Alpine A526.

El argentino estuvo en pista durante toda la jornada del lunes y participó también en la sesión matutina del miércoles, cumpliendo con el plan de trabajo dispuesto por la escudería francesa. En ese marco, se mostró conforme con el rumbo del proyecto y con las sensaciones iniciales que le devolvió el nuevo monoplaza.

En declaraciones a Sky Sports F1, Colapinto destacó uno de los puntos que Alpine buscó corregir respecto de temporadas anteriores: la velocidad en recta. “Todavía estamos adaptándonos al auto y probando sus límites, pero se siente muy rápido en línea recta, y eso es algo positivo”, señaló.

Sin embargo, el piloto fue cauto al evaluar el rendimiento general y marcó diferencias en el comportamiento del auto en sectores más lentos. “En las curvas no se siente tan veloz, hay menos agarre y se transita un poco más despacio”, explicó, al comparar el A526 con el modelo anterior. También advirtió que la mayor potencia obliga a ser más preciso al acelerar: “Es más complejo salir de las curvas y aparece más deslizamiento”.

Sobre el trabajo realizado en pista, Colapinto valoró el enfoque de las pruebas y el carácter experimental de los ensayos. “Estamos haciendo muchas cosas nuevas. Estos test son fundamentales para entender cómo funciona todo”, indicó. En ese sentido, remarcó que se puso el foco en la fiabilidad, las tandas largas y la recolección de datos para que ingenieros y mecánicos puedan ajustar el conjunto.