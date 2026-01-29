Murió Roberto Pianelli, secretario general de los trabajadores del subte Tenía 59 años, condujo a los Metrodelegados desde 2011. Su ingreso al subte se dio en la década del 90, cuando comenzó a trabajar como boletero en la Línea E. Por + Seguir en







El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto “Beto” Pianelli, falleció este jueves por la mañana a los 59 años. Desde hace más de una década era una de las caras visibles del sindicalismo del transporte en la Ciudad de Buenos Aires.

"Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!", informó el área de prensa de los metrodelegados a través de la cuenta de X.

Pianelli encabezaba el gremio de los Metrodelegados desde 2011. Nacido en 1966, se crió en el barrio porteño de Flores, en una familia de trabajadores: su padre era mecánico dental y su madre se desempeñaba en una fábrica de calzado. Antes de llegar al subterráneo, tuvo experiencias laborales tanto en el ámbito público como en el privado.

Su ingreso al subte se dio en la década del 90, cuando comenzó a trabajar como boletero en la Línea E. Allí fue ganando reconocimiento entre sus compañeros y participó de la organización sindical que más tarde daría origen a los Metrodelegados, como alternativa al esquema gremial tradicional.