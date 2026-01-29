Murió Roberto Pianelli, secretario general de los trabajadores del subte.

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto “Beto” Pianelli, falleció este jueves por la mañana a los 59 años. Desde hace más de una década era una de las caras visibles del sindicalismo del transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
"Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!", informó el área de prensa de los metrodelegados a través de la cuenta de X.
Pianelli encabezaba el gremio de los Metrodelegados desde 2011. Nacido en 1966, se crió en el barrio porteño de Flores, en una familia de trabajadores: su padre era mecánico dental y su madre se desempeñaba en una fábrica de calzado. Antes de llegar al subterráneo, tuvo experiencias laborales tanto en el ámbito público como en el privado.
Su ingreso al subte se dio en la década del 90, cuando comenzó a trabajar como boletero en la Línea E. Allí fue ganando reconocimiento entre sus compañeros y participó de la organización sindical que más tarde daría origen a los Metrodelegados, como alternativa al esquema gremial tradicional.
Su militancia política y gremial se remontaba a los años 80, cuando integró el Movimiento al Socialismo (MAS). Más tarde formó parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde actualmente ocupaba el cargo de secretario de Salud.
Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresaron sus condolencias hacía la familia, amigos y colegas de Pianelli. "El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario", manifestaron.