29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Murió Roberto Pianelli, secretario general de los trabajadores del subte

Tenía 59 años, condujo a los Metrodelegados desde 2011. Su ingreso al subte se dio en la década del 90, cuando comenzó a trabajar como boletero en la Línea E.

Por
Murió Roberto Pianelli

Murió Roberto Pianelli, secretario general de los trabajadores del subte.

El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), Roberto “Beto” Pianelli, falleció este jueves por la mañana a los 59 años. Desde hace más de una década era una de las caras visibles del sindicalismo del transporte en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno podría declarar la Emergencia Ígnea con un decreto.
Te puede interesar:

El Gobierno ahora analiza declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia por decreto

"Con profundo dolor, despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!", informó el área de prensa de los metrodelegados a través de la cuenta de X.

image

Pianelli encabezaba el gremio de los Metrodelegados desde 2011. Nacido en 1966, se crió en el barrio porteño de Flores, en una familia de trabajadores: su padre era mecánico dental y su madre se desempeñaba en una fábrica de calzado. Antes de llegar al subterráneo, tuvo experiencias laborales tanto en el ámbito público como en el privado.

Su ingreso al subte se dio en la década del 90, cuando comenzó a trabajar como boletero en la Línea E. Allí fue ganando reconocimiento entre sus compañeros y participó de la organización sindical que más tarde daría origen a los Metrodelegados, como alternativa al esquema gremial tradicional.

Su militancia política y gremial se remontaba a los años 80, cuando integró el Movimiento al Socialismo (MAS). Más tarde formó parte de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), donde actualmente ocupaba el cargo de secretario de Salud.

Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresaron sus condolencias hacía la familia, amigos y colegas de Pianelli. "El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario", manifestaron.

Noticias relacionadas

También se transfirieron $ 4.000 millones a Chubut para combatir las llamas. 

El Gobierno transferirá $100 mil millones a los Bomberos Voluntarios para combatir el fuego en La Patagonia

La mayoría de las prepagas dadas de baja por el Gobierno no contaba con afiliados.

Qué pasa si estoy afiliado a una de las prepagas que dio de baja el Gobierno

El registro de prepagas cuenta con varias empresas con permiso provisorio.

Una por una, las más de 150 prepagas dadas de baja por el Gobierno

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El Gobierno habilitó a militares de carrera a ocupar cargos públicos no electivos

El encuentro se llevó a cabo este jueves.

El Gobierno reunió a su mesa política y evalúa ampliar el temario de sesiones extraordinarias

Todos los documentos deberán llevar la leyenda el año de la grandeza.

El Gobierno declaró al 2026 como "El Año de la Grandeza"

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

El Gobierno podría declarar la Emergencia Ígnea con un decreto.

El Gobierno ahora analiza declarar la Emergencia Ígnea en la Patagonia por decreto

Hace 25 minutos
play

Caso Jeremías: el fiscal dio detalles de la detención de la madre de la joven acusada

Hace 1 hora
play
Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.

Crimen de Jeremías: la madre de la menor detenida fue imputada como partícipe secundaria

Hace 1 hora
Verón, duro con la AFA.

La chicana de Juan Sebastián Verón a la AFA luego del pasillo de campeón a Estudiantes

Hace 1 hora
La NASA descubrió un exoplaneta que es notablemente similar a la Tierra y podría ser habitable.

La NASA descubrió un planeta que es "notablemente similar a la Tierra" y podría ser habitable

Hace 1 hora