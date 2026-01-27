Turismo en Argentina: el pueblo que es un paraíso de río y cascadas

Este pueblo del partido de Coronel Pringles mezcla naturaleza, tradición y calma absoluta en un paisaje poco habitual para la provincia.

Indio Rico aparece en el radar de los turistas como una alternativa cada vez más elegida para los viajeros que planean el verano 2026 lejos de las playas colmadas y los circuitos gastronómicos clásicos. Este pintoresco pueblo ubicado en el partido de Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, permite recorrer su historia, conocer su gastronomía típica y vivir momentos al aire libre en un entorno natural lleno de tranquilidad.

A diferencia de otros destinos rurales de la provincia, Indio Rico se destaca por su relación directa con el agua. El gran protagonista es el Río Quequén Salado, cuyas barrancas, saltos y cascadas naturales rompen con la clásica postal de la llanura pampeana, ofreciendo un paisaje poco habitual para la región.

En sus orillas, visitantes y vecinos disfrutan de jornadas de pesca, caminatas, deportes acuáticos, baños refrescantes en verano, y picnics al aire libre o mates en un entorno que se mantiene alejado de la explotación turística intensiva.

El pueblo también conserva una fuerte identidad histórica. Fundado oficialmente en 1930, su crecimiento estuvo ligado al ferrocarril, cuyo cierre en los años 90 marcó un punto de inflexión. Por otro lado, la gastronomía local con pastelería criolla, quesos, miel y el famoso cordero protagonista de la cocina regional complementa la experiencia, celebrándose anualmente en la Fiesta del Cordero al Disco cada febrero, evento imperdible que convoca turistas de toda la provincia con peñas folklóricas y espectáculos musicales.

Indio Rico

Dónde queda Indio Rico

Indio Rico se encuentra ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de Coronel Pringles. Esta encantadora localidad está situada a 74 kilómetros al sudeste de la ciudad cabecera homónima y a unos 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación estratégica lo convierte en una excelente opción para quienes buscan escapar del estrés urbano y disfrutar de un entorno natural alejado del ruido y la intensidad de las grandes ciudades.

Qué puedo hacer en Indio Rico

Las actividades y atractivos disponibles en este pueblo del sur bonaerense son variados:

Disfrutar del Río Quequén Salado, gran protagonista del pueblo con sus barrancas, saltos y cascadas naturales que rompen con la típica postal de la llanura pampeana.

Practicar pesca en las orillas del río en un entorno que se mantiene alejado de la explotación turística intensiva.

Realizar caminatas y deportes acuáticos aprovechando los cursos de agua de la zona.

Disfrutar de baños refrescantes en verano en las aguas del Río Quequén Salado.

Organizar picnics al aire libre o tomar mates en las orillas del río rodeado de naturaleza.

Visitar el histórico Almacén de Marcelino López, emblema del pueblo que abrió sus puertas a principios del siglo XIX y mantiene viva su tradición como espacio de encuentro.

Explorar la antigua estación de ferrocarril, hoy convertida en la Biblioteca Popular y Museo Ferroviario, que ofrece un viaje al pasado de la región y mantiene vivo el legado ferroviario.

Ascender a la torre de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, lugar emblemático que permite capturar vistas panorámicas del pueblo y sus alrededores.

Degustar la gastronomía local que incluye pastelería criolla, quesos, miel de la región y productos regionales típicos.

Probar el famoso cordero, protagonista indiscutible de la cocina local preparado de diversas formas tradicionales.

Participar en la Fiesta del Cordero al Disco, evento anual que se celebra cada febrero y atrae turistas de toda la provincia.

Disfrutar de platos tradicionales, música folklórica en vivo, peñas folklóricas y espectáculos musicales durante la fiesta anual.

Indio Rico FM Aborigen

Cómo llegar a Indio Rico

Para acceder a Indio Rico desde la Ciudad de Buenos Aires se debe recorrer aproximadamente 560 kilómetros principalmente por la Ruta Nacional 3 hasta llegar a Tres Arroyos. Desde ese lugar, se continúa por la Ruta Provincial 85 durante aproximadamente 47 kilómetros hasta encontrar el cruce con el acceso a Indio Rico. El último tramo consiste en un camino asfaltado de 12 kilómetros que lleva directamente al pueblo.