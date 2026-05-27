Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado La joven documentó en redes el acoso que sufrió y la desprotección que encontró tanto en una clínica como en la respuesta policial. Por Agregar C5N en









La joven que relató cómo la persiguió un hombre armado en Belgrano.

Una joven vivió una situación de terror en el barrio porteño de Belgrano mientras paseaba a su perro de noche. Según contó en sus redes sociales, un hombre comenzó a seguirla portando un objeto punzante, la acorraló en una calle interna y luego la esperó frente a la puerta de su edificio. Martina, la mujer que dio a conocer su experiencia, decidió contar lo ocurrido en un video publicado en sus redes sociales, y su relato encendió las alarmas sobre la inseguridad en la zona de la avenida Cabildo.

El episodio no solo dejó expuesta la violencia del agresor, sino también la respuesta del personal de seguridad de una clínica que le negó el ingreso cuando llegó llorando y en pánico, como así también la de los policías que llegaron al lugar y se negaron a interceptar al sospechoso a pesar de que la joven los señalaba en tiempo real. El hombre fue identificado horas después, pero quedó en libertad de inmediato por decisión de la Fiscalía.

inseguridad martina @martudepaa

El relato de la joven que fue perseguida por un hombre armado Martina salió a pasear a su perro por la noche en Belgrano como lo hace habitualmente. A las pocas cuadras notó que un desconocido la observaba y comenzaba a seguirla. Para despistarlo, cruzó de vereda varias veces y se dirigió hacia la avenida Cabildo, pero al doblar por una calle interna creyendo haberlo perdido se encontró con el agresor de frente.

A pocos metros de distancia, el acosador fingió desinterés pero sostenía firmemente en la mano un objeto punzante, similar a una llave afilada o un arma blanca, mientras la intimidaba con la mirada. La presencia de una pareja en la cuadra impidió que la situación escalara en ese momento, lo que le dio a ella el instante necesario para reaccionar y escapar corriendo hacia Cabildo. Desesperada, llamó a su hermana para que le abriera la puerta de su edificio, pero al darse cuenta de que el agresor la seguía de cerca y podría ingresar junto a ella, decidió subirse a un taxi. Desde el vehículo, su hermana le avisó que el hombre estaba parado frente al edificio haciéndole señas amenazantes.