Pánico en Belgrano: el dramático relato de una joven que fue perseguida por un hombre armado

Una joven vivió una situación de terror en el barrio porteño de Belgrano mientras paseaba a su perro de noche. Según contó en sus redes sociales, un hombre comenzó a seguirla portando un objeto punzante, la acorraló en una calle interna y luego la esperó frente a la puerta de su edificio. Martina, la mujer que dio a conocer su experiencia, decidió contar lo ocurrido en un video publicado en sus redes sociales, y su relato encendió las alarmas sobre la inseguridad en la zona de la avenida Cabildo.
El episodio no solo dejó expuesta la violencia del agresor, sino también la respuesta del personal de seguridad de una clínica que le negó el ingreso cuando llegó llorando y en pánico, como así también la de los policías que llegaron al lugar y se negaron a interceptar al sospechoso a pesar de que la joven los señalaba en tiempo real. El hombre fue identificado horas después, pero quedó en libertad de inmediato por decisión de la Fiscalía.
El relato de la joven que fue perseguida por un hombre armado
Martina salió a pasear a su perro por la noche en Belgrano como lo hace habitualmente. A las pocas cuadras notó que un desconocido la observaba y comenzaba a seguirla. Para despistarlo, cruzó de vereda varias veces y se dirigió hacia la avenida Cabildo, pero al doblar por una calle interna creyendo haberlo perdido se encontró con el agresor de frente.
A pocos metros de distancia, el acosador fingió desinterés pero sostenía firmemente en la mano un objeto punzante, similar a una llave afilada o un arma blanca, mientras la intimidaba con la mirada. La presencia de una pareja en la cuadra impidió que la situación escalara en ese momento, lo que le dio a ella el instante necesario para reaccionar y escapar corriendo hacia Cabildo. Desesperada, llamó a su hermana para que le abriera la puerta de su edificio, pero al darse cuenta de que el agresor la seguía de cerca y podría ingresar junto a ella, decidió subirse a un taxi. Desde el vehículo, su hermana le avisó que el hombre estaba parado frente al edificio haciéndole señas amenazantes.
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@martudepaa
loco suelto por belgrano estén atentas cuídense llamen a alguien porque en estos casos la policía no hace nada. después de que se viralice en instagram conseguí la cara del chabon así que chicas por la zona dejo la foto para que tengan cuidado. ya estoy yendo a denunciar. CLINIZA ZAVALA av cabildo 1295 no me dejaron pasar sabiendo la situación de riesgo en la que estaba, gracias por nada. original sound - martina
Sin poder volver a su casa, Martina le pidió al taxista que la dejara en la Clínica Zabala. Al llegar al establecimiento llorando y pidiendo auxilio, el personal de seguridad le negó el ingreso, ignorando que había un hombre armado buscándola. Desprotegida en la esquina, se ocultó detrás de una columna junto a su perro, auxiliada solo por una vecina que pasó por el lugar. "Hay un loco suelto en Belgrano", denunció en sus redes, recordando el terror que sintió mientras veía al agresor recorrer la avenida buscándola.
Cuando el hombre se alejó, llegó un patrullero alertado por la hermana. A pesar de que Martina señalaba al acosador cruzando la calle a la vista de todos, los policías se negaron a interceptarlo o pedirle documentación y simplemente la llevaron a su domicilio.
La causa quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, a cargo del fiscal Marcelo Solimine. Aunque el hombre fue identificado horas después, la indignación creció cuando se supo que la Fiscalía resolvió no adoptar medidas restrictivas de la libertad, por lo que quedó suelto de inmediato.