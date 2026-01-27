27 de enero de 2026 Inicio
La escapada a unas pocas horas de Buenos Aires para descansar en un complejo termal soñado

Un destino bonaerense brinda bienestar integral con aguas mineralizadas, piscinas a distintas temperaturas y un entorno natural pensado para el descanso.

Tapalqué

Tapalqué, el refugio termal a pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Termas Tapalqué
  • El complejo se encuentra a unas 3 horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.
  • El predio ocupa 17 hectáreas parquizadas con arquitectura moderna y amplios espacios verdes.
  • Las piscinas funcionan con temperaturas que van de los 26 a los 39 grados.
  • El ingreso general tiene un valor de $20.000 y el horario es de 11 a 19, de miércoles a domingo.

A pocas horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Complejo Termal Tapalqué se presenta como una alternativa que concentra naturaleza, bienestar y tranquilidad en un solo espacio. El predio abre de miércoles a domingo, de 11 a 19 horas, lo que permite organizar visitas de un día o escapadas breves con facilidad. La entrada general tiene un valor de $20.000, mientras que jubilados y pensionados abonan $15.000, un esquema que vuelve accesible la experiencia para distintos públicos.

En un contexto donde las escapadas cortas ganan protagonismo, los complejos termales se consolidan como una opción ideal para cortar con la rutina sin realizar viajes extensos. En Tapalqué, los menores de entre 3 y 12 años pagan $15.000, los residentes de la localidad $10.000, y los menores de 3 años junto a personas con discapacidad que presenten CUD ingresan sin cargo. Estas tarifas, vigentes hasta el 31 de marzo, permiten planificar con claridad el presupuesto de la visita.

La propuesta del Complejo Termal Tapalqué combina un entorno natural amplio con infraestructura pensada para la relajación prolongada. Dentro de la provincia de Buenos Aires, Tapalqué se consolidó como uno de los destinos termales más completos, no solo por la calidad de sus instalaciones y de sus aguas, sino también por una organización que integra horarios claros, valores diferenciados y servicios orientados al descanso. Su perfil tranquilo lo transformó en un punto de referencia para quienes priorizan el bienestar físico y mental en escapadas de corta duración.

Complejo Termal Tapalqué
Las piscinas del Complejo Termal Tapalqué funcionan con temperaturas que van de los 26 a los 39 grados.

Las piscinas del Complejo Termal Tapalqué funcionan con temperaturas que van de los 26 a los 39 grados.

Dónde queda Complejo Termal Tapalqué

El Complejo Termal Tapalqué está ubicado en la localidad de Tapalqué, en el centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 270 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La distancia implica un viaje aproximado de tres horas, lo que lo posiciona como un destino cercano para una escapada corta desde el área metropolitana.

Su emplazamiento dentro del interior bonaerense lo sitúa en un punto estratégico para quienes buscan salir de los circuitos turísticos más masivos sin alejarse demasiado de la Capital. Tapalqué funciona como la referencia geográfica principal del complejo y es el núcleo urbano desde el cual se accede a este espacio termal.

Qué puedo hacer en Complejo Termal Tapalqué

La actividad principal del complejo gira en torno a sus piscinas termales. Las temperaturas oscilan entre los 26 y los 39 grados, un rango que permite estadías prolongadas sin someter al cuerpo a un calor extremo. Esto favorece la relajación sostenida y el uso recreativo de las instalaciones.

Las aguas estimulan funciones orgánicas y metabólicas, contribuyen a la circulación sanguínea y linfática y colaboran en los procesos de reparación tisular. Estas características posicionan al complejo no solo como un espacio recreativo, sino también como un ámbito de cuidado corporal integral.

Dentro del predio funciona la Plaza de Aguas, un patio comercial que suma propuestas complementarias. Allí se encuentran locales de comidas rápidas, heladería, cafetería, kiosco, artesanías y productos regionales. También hay alquiler de batas y espacios destinados al relax, que refuerzan la experiencia de bienestar.

El complejo abre de miércoles a domingo, de 11 a 19 horas, lo que permite planificar tanto visitas de día como escapadas de fin de semana. Esta organización horaria se adapta a distintos perfiles de visitantes y favorece un uso más cómodo de las instalaciones.

Complejo Termal Tapalqué 3
El predio ocupa 17 hectáreas parquizadas que combinan naturaleza y arquitectura moderna.

El predio ocupa 17 hectáreas parquizadas que combinan naturaleza y arquitectura moderna.

Cómo llegar a Complejo Termal Tapalqué

La forma más común de llegar desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el Complejo Termal Tapalqué es en auto por carretera. El trayecto cubre alrededor de 275 km, lo que equivale a unas 3 a 3 horas y media de viaje dependiendo del tránsito y las paradas intermedias.

El recorrido principal suele hacerse tomando rutas principales que conectan directamente la Capital Federal con el interior de la provincia, permitiendo un acceso relativamente fluido hacia el destino termal. Una vez llegando a la localidad de Tapalqué, el complejo está claramente señalizado dentro del área urbana, lo que facilita el ingreso sin recorridos internos largos.

Para quienes optan por viajar en transporte público, existen servicios de colectivos de larga distancia desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hacia Tapalqué. Varias empresas ofrecen viajes directos que cubren la ruta entre Buenos Aires y Tapalqué, con una duración estimada de entre 4 y 5 horas aproximadamente, según la empresa y el itinerario elegido.

Los micros suelen llegar a la terminal de Tapalqué, desde donde se puede acceder fácilmente al complejo mediante un corto trayecto en taxi, remis o transporte local. La frecuencia de servicios varía según la temporada, por lo que se recomienda reservar con antelación, sobre todo durante fines de semana largos o la temporada turística de verano.

