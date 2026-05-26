La historia del Monumental, la casa de River: los grandes hitos de sus 88 años

La cancha del Millonario ha tenido modificaciones estructurales que lo convirtieron en el escenario con mayor capacidad del continente: 85 mil lugares. Un recinto que vivió logros y fracasos deportivos, también recibió a artistas de todo el mundo con espectáculos inolvidables y ha sufrido duras tragedias. Repasamos algunos de sus sucesos históricos.

El estadio Monumental de River cumple 88 años y, como en cada nuevo aniversario, aparecen recuerdos de momentos históricos vividos en el emblemático estadio. Cambios estructurales, récords de capacidad , hazañas y tropiezos futbolísticos del club y de la selección argentina, noches de recitales inolvidables y hasta una dura tragedia componen la historia del recinto, que actualmente es el más grande de Sudamérica con 85 mil localidades .

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La imponente estructura trascendió el ámbito estrictamente futbolístico para convertirse en un verdadero punto de referencia estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. El icónico coliseo de Núñez se transformó en un testigo preferencial del deporte nacional y de la cultura , al albergar sucesos que quedaron grabados en la memoria de los argentinos .

El césped, que ha sido pisado por leyendas deportivas y consagrados artistas , mantiene un aura que conmueve a propios y extraños cada vez que ingresan al enorme recinto. Sus tribunas sostuvieron a generaciones enteras de hinchas que celebraron títulos inolvidables y presenciaron espectáculos únicos de escala global .

El 25 de mayo de 1935 se colocó la piedra fundacional y la gran inauguración oficial del estadio de Núñez se concretó el 26 de mayo de 1938 , bajo la recordada presidencia del dirigente Antonio Vespucio Liberti . Una multitud de 70.000 personas colmó las tres tribunas originales construidas en aquel entonces y pudo disfrutar de un desfile institucional impecable y de un partido amistoso frente a Peñarol de Montevideo , en el que River ganó por 3 a 1 .

Construcción del Monumental La obra de contrucción del estadio Monumental en la década del 30. River Plate

El diseño inicial de herradura abierta debió esperar algunas décadas para completarse, debido a las complejidades económicas que retrasaron las obras de la cabecera restante. La fisonomía del estadio cambió sustancialmente hacia finales de la década del cincuenta, gracias al dinero ingresado por la millonaria transferencia del crack Omar Sívori, quien luego le dio nombre a la tribuna construida.

El más grande de Sudamérica: las remodelaciones y el récord de capacidad

El perfil del estadio se modernizó nuevamente gracias a las obras realizadas para el Mundial de 1978 y completó la bandeja superior que cerró definitivamente el óvalo, en una proeza arquitectónica sin precedentes en el país. La creación de una fosa perimetral y la tradicional pista de atletismo le dieron un aspecto imponente que perduró durante muchos años.

En los últimos años, la dirigencia millonaria anunció y concretó una remodelación total, en la que se eliminó la pista atlética para acercar las nuevas tribunas populares hacia los límites del terreno de juego. Estas obras permitieron alcanzar la capacidad actual de 85.018 espectadores sentados y convirtieron al Monumental en el estadio más convocante y concurrido del continente hasta hoy.

Monumental de Núñez próxima remodelación Así es el render que muestra la próxima remodelación para techar el Monumental y ampliar su capacidad a más de 100.000 personas. Redes sociales

De cara al futuro, el club oficializó un ambicioso plan de techado integral y ampliación de las bandejas altas, proyecto con el que se alcanzará un aforo final de 101.000 hinchas, hecho que posicionaría a la casa de River entre los tres estadios más importantes y modernos del planeta.

La gloria eterna en las finales de la Copa Libertadores

El Monumental de Núñez fue el escenario consagratorio de las máximas alegrías internacionales del conjunto de la banda roja a lo largo de su historia, con recuerdos resonantes como las finales de la Copa Libertadores de 1986 y 1996, que, curiosamente, fueron ambas frente al América de Cali. En la última, los hinchas realizaron un recibimiento memorable y transformaron las tribunas en una verdadera caldera humana repleta de bengalas rojas.

Embed - Recibimiento River Final Copa Libertadores 1996 HD (Alta Calidad)

La consagración más reciente en la que River pudo jugar como local fue la del año 2015, disputada bajo una intensa lluvia frente a Tigres de México, y que permitió un triunfo categórico para el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. En aquellas noches de gloria se consagraron ídolos de la talla de Norberto Alonso y Enzo Francescoli ante una multitud de fanáticos.

Testigo del grito sagrado en la gran final del Mundial 78

La final del Mundial de 1978 se disputó en el estadio millonario, donde la Selección Argentina jugó sus encuentros más determinantes del certamen y se consagró campeona del mundo por primera vez al vencer por 3-1 a Holanda en la final del 25 de junio. El campo de juego del Monumental quedó completamente cubierto por una lluvia de papelitos blancos que conmovió a los televidentes de todo el mundo.

Embed - Recibimiento Argentina vs Holanda - Final Mundial 1978 - Sonido Ambiente (Archivo Histórico)

Durante aquella tarde inolvidable, el equipo de César Luis Menotti, tras un partido que se definió en un alargue infartante, encontró los goles de Mario Alberto Kempes, autor de un doblete, y Daniel Bertoni, quienes sellaron el resultado y desataron el festejo en todas las tribunas del estadio.

Los recitales más deslumbrantes: una marca registrada del Monumental

Si de eventos artísticos hablamos, el Monumental también ha sido sede de grandes hitos. La emblemática banda de rock británica Coldplay rompió todos los récords al concretar 10 funciones consecutivas con localidades totalmente agotadas en octubre de 2022. Esa seguidilla sin precedentes reunió a más de 650.000 espectadores.

Chris Martin en River Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay frente a sus fanáticos en uno de los 10 recitales que la banda brindó en el Monumental en 2022. Redes sociales

El remodelado estadio potenció al máximo el despliegue tecnológico de la banda británica mediante la sincronización perfecta de las famosas pulseras luminosas Xylobands, lo que se sumó al sistema de sonido vanguardista y a las renovadas pantallas gigantes, que permitieron que la multitud disfrutara de una experiencia inmersiva desde cualquier ubicación.

La versatilidad de la infraestructura permitió, además, el desembarco de grandes figuras del pop internacional, como Taylor Swift, Michael Jackson y la legendaria Madonna. Estos megaeventos posicionaron definitivamente al estadio riverplatense dentro del circuito obligatorio de las giras mundiales más complejas y desafiantes del planeta.

María Becerra 360 El show inédito de María Becerra fue la primera y única vez que un artista utilizó las instalaciones del Monumental para un espectáculo 360°. Redes sociales

En la escena nacional, el Monumental también marcó un antes y un después respecto de la utilización de la estructura a favor de la tecnología en Núñez, de la mano de María Becerra, quien se transformó en la primera artista en implementar una formidable puesta 360°. La novedosa disposición artística permitió habilitar la capacidad total de 85.000 personas por función gracias a la utilización de una tribuna que habitualmente queda inutilizada detrás de los escenarios.

La Tragedia de la Puerta 12: la página más oscura del la historia del Monumental

La jornada del 23 de junio de 1968 quedó marcada para siempre como la mayor catástrofe no deportiva de la historia del espectáculo nacional. Tras la finalización de un clásico frente a Boca Juniors, una aglomeración de personas que intentaba salir de la tribuna visitante del estadio provocó la muerte por asfixia de 71 simpatizantes en las escaleras de evacuación.

Tragedia puerta 12 La tragedia de la puerta 12, las más grande sucedida en eventos deportivos en Argentina. Redes sociales

Las pericias judiciales posteriores no pudieron determinar con precisión si los molinetes se encontraban colocados o si la autoridad policial bloqueó la salida hacia la calle, pero impulsaron una profunda revisión de las medidas de seguridad edilicias en todos los estadios de la República Argentina.