25 de mayo de 2026 Inicio
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Dónde jugaba River antes del Monumental: la historia del estadio que hoy es una plaza en Recoleta

En el 125° aniversario del club, un repaso por el histórico field de Alvear y Tagle, escenario de títulos, del mote de "Millonarios" y del despegue institucional con la salida de La Boca y la consolidación en el norte de la ciudad.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
River Plate contó con completas instalaciones en Recoleta antes de mudarse a Belgrano.

River Plate contó con completas instalaciones en Recoleta antes de mudarse a Belgrano.

C5N

Hagamos un paseo por Buenos Aires: caminemos desde Retiro rumbo al norte. Tomamos Avenida del Libertador y luego Figueroa Alcorta. Dejamos atrás la Facultad de Derecho y la Floralis Genérica. Antes del cruce con Tagle, a nuestra derecha tenemos el histórico edificio de la TV Pública y, a nuestra izquierda, la cancha de River Plate. Ah, es que olvidé mencionar que, en este universo imaginario, el Millonario, en su 125° aniversario, todavía conserva su estadio en Recoleta, donde hizo de local entre 1923 y 1937, cuando se convirtió en uno de los clubes más grandes del país.

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Volvamos a nuestro universo de todos los días, donde la manzana enmarcada por Figueroa Alcorta, Libertador, Tagle y Austria, en el límite entre Recoleta y Palermo, es ocupada por la Plaza República Oriental del Uruguay, con monumentos a José Gervasio de Artigas y Aristóbulo del Valle. Un siglo atrás, desfilaban por el mismo lugar multitudes que acudían a ver las hazañas de los players riverplatenses, que en buena parte de aquellos años jugaron con la camiseta tricolor blanca, roja y negra a bastones verticales. Podemos imaginar el movimiento de personas que significaría un partido hoy en esa zona.

Alvear y Tagle, el estadio que vio nacer al Millonario

El estadio, conocido como Alvear y Tagle, dado que ese tramo de la actual Libertador homenajeaba hasta 1950 a Carlos María de Alvear, significó la mudanza de River desde La Boca, su barrio de nacimiento, y su despegue institucional.

El terreno era propiedad del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que se lo alquiló al club en 1922 por $500 por mes, por un plazo de cinco años con opción a cinco más. Allí, el ingeniero Bernardo Messina, socio fundador y exjugador, construyó dos grandes tribunas paralelas a Alvear y Centenario (hoy Figueroa Alcorta) y dos pequeñas rampas de tierra escalonadas en las cabeceras de las calles Tagle y Austria, luego reemplazadas por gradas. Para fines de la década, con la ampliación de los codos, la capacidad del del estadio llegó hasta 50 mil espectadores.

Estadio Alvear y Tagle River Plate
Imagen aérea del estadio de River Plate en Alvear y Tagle en 1932.

Imagen aérea del estadio de River Plate en Alvear y Tagle en 1932.

Con los años, las instalaciones de la institución crecieron y llegaron a contar con canchas de tenis, básquet, voley, bochas y pileta de natación. River se alejaba de su origen portuario y comenzaba a hacer pie en el norte de la ciudad.

El field fue inaugurado el 20 de mayo de 1923 en un encuentro amistoso ante Peñarol, y rápidamente se convirtió en escenario de algunos de los encuentros más importantes del país, mientras la importancia del estadio de Sportivo Barracas comenzaba a languidecer. En el año de su estreno albergó partidos de la gira del equipo profesional escocés Third Lanark y las finales del Campeonato Argentino, jugado por las ligas del interior.

Embed - Alvear y Tagle | Donde River fue grande antes de ser Monumental

También recibió veladas boxísticas y, tras la unificación en 1926 de la Asociación Argentina y la Asociación Amateur, partidos de la Selección argentina (River jugaba en la Amateur, disidente, por lo que no estaba afiliado a la FIFA). Allí jugaron en sus giras Real Madrid, Barcelona, Motherwell, Ferencváros y Torino. El estadio fue una de las sedes del Campeonato Sudamericano 1929, ganado por Argentina, que sin embargo jugó todos sus partidos en el Gasómetro de Boedo.

Cuando Alvear y Tagle empezó a quedar chico: River empieza a soñar con el Monumental

Blanqueado el profesionalismo, Alvear y Tagle fue casa del River campeón de 1932, 1936 y 1937, ya con el mote consolidado de "Millonario" tras las onerosas compras de Carlos Peucelle y Bernabé Ferreyra y la creciente sofisticación de su masa societaria y sus instalaciones.

Sin embargo, era un millonario que alquilaba, con cargos mensuales cada vez más caros, mientras la zona crecía en densidad y aumentaba el peligro de que el estadio fuera expulsado de allí. Además, hacía falta espacio para más espectadores. Con el sueño del lugar propio, el presidente Antonio Vespucio Liberti había comprado en 1934 cinco hectáreas en un área pantanosa del Bajo Belgrano, donde había estado el Hipódromo Nacional, para construir una cancha con tribunas de cemento.

Alvear y Tagle River Plate Figueroa Alcorta Tagle Libertador Austria Recoleta Ciudad de Buenos Aires
Ubicación del campo de juego de Alvear y Tagle en la actual Plaza República Oriental del Uruguay, en Recoleta.

Ubicación del campo de juego de Alvear y Tagle en la actual Plaza República Oriental del Uruguay, en Recoleta.

El partido despedida de Alvear y Tagle se jugó en la última fecha del campeonato de 1937, un River 6 San Lorenzo 1 el 5 de diciembre. Al año siguiente, el estadio fue desmantelado y el terreno se convirtió en un parque público, mientras avanzaban las obras del Monumental, inaugurado un día como hoy pero de 1938. Comenzaba otra historia.

En la esquina de Libertador y Tagle, junto a la bicisenda, una placa recuerda la existencia del estadio en la plaza. Curiosamente, la manzana también albergó en 1906 a una de las primeras canchas de Independiente, que la alquilaba a la Escuela del Oeste, iniciativa que no prosperó ya que la Argentine Football Association no aprobó el field por falta de pasto.

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