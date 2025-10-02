Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una empanada frita de entrada

En Retiro y en Palermo existen dos locales que preparan a la perfección las empanadas salteñas y tucumanas.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con una gran variedad de propuestas en donde confluyen diferentes sabores y cocinas de diversos países. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la empanada frita es una que no falta en ninguna carta de bodegón.

Se trata de una comida típica de nuestro país, que además de servir como plato principal suele presentarse como entrada en los restaurantes. Así, los comensales comienzan su cena con una empanada frita como primer paso, para luego continuar con el resto. En Buenos Aires, dos restaurantes ofrecen versiones imperdibles de la empanada salteña y tucumana .

El Imperfecto es un local que se encuentra en una casona antigua en Palermo, y ofrece platos norteños a un precio económico. Su menú es delicioso, pero destaca principalmente las empanadas salteñas (fritas o al horno a la leña) , que cautivan a cualquier comensal. A pesar de solo ofrecer dos sabores —carne y queso— su preparación la convierte en una de las mejores de la ciudad.

Además de las empanadas, muchos platos destacan en la carta, como la humita a la olla, sándwiches de milanesa con papas fritas, provoletas, pastas, pesca del día al horno de barro y lomito ahumado. Por otra parte, su flan con dulce de leche es imperdible.

Ubicado en la calle Gascón 1417, este bodegón se encuentra abierto de miércoles a viernes, de 20 a 23 horas. Además, los fines de semana, el horario de atención se extiende al almuerzo, de 12.30 a 16.30 horas. Se puede llegar por medio de las líneas de colectivo 39, 106, 151, 160 y 168 o bajarse en la estación Scalabrini Ortiz del Subte D y caminar unas pocas cuadras.

Costumbres Criollas

Hace 24 años que Costumbres Criollas abrió su emprendimiento, y a día de hoy, con su local único en Retiro, siguen preparando una de las mejores empanadas de Buenos Aires. Con un espacio pequeño pero cálido, y con una impecable decoración norteña, ofrecen unas empanadas al mejor estilo tucumano.

Sus gustos estrella son la de carne cortada a cuchillo, que son bien jugosas, tambo —una variedad de siete quesos con ciboulette que se acompaña de una salsa picante— y humita. Todas son horneadas en el momento en que se ordenan, lo cual marca un diferencial con el resto de locales.

También hay platos típicos como tamales, humita en chala, locro y pastelitos, que siguen la línea regional. Se puede comer en el lugar o también pedir delivery. Por otra parte, el local ubicado en Esmeralda 1392 está abierto de 11 a 15 y luego de 19 a 23, todos los días de la semana.