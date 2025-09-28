Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una increíble variedad de propuestas gastronómicas, que van desde lo local —parrillas y bodegones— hasta otras influencias de diversos países. En este sentido, los bastones de muzzarella son una de las entradas más destacadas.

Se trata de un plato que sirve como inicio de una comida en un restaurante, y suele venir acompañado de alguna salsa , como alioli o mismo una picante. Afortunadamente, existen dos restaurantes que preparan este plato a la perfección y que están asentados dentro del circuito gastronómico argentino.

Bellagamba es uno de los restaurantes más asentados del circuito gastronómico, con cinco sucursales en su haber. En Palermo, Congreso, Caballito, Devoto y Parque Chacabuco se ofrecen porciones generosas, dentro de las que se encuentran comidas especiales de la casa, así como también una preciosa estética, decorada de cuadros y botellas.

Entre estas destacan los bastones de muzzarella , crocantes por fuera y rellenos de un delicioso queso fundido por dentro, acompañantes ideales de una cerveza o bebida. Asimismo, destacan platos como el pollo al champignon, las milanesas con guarnición, las pastas y la bondiola a la riojana.

Este bodegón cuenta con una carta extensa que permite a los comensales disfrutar tanto de un almuerzo o una cena como también del desayuno o la merienda. Tres sucursales de las cinco abren desde las 8 hasta la 1, mientras que hay dos que cierran a las 00. Todas las sucursales de Bellagamba son de fácil acceso para autos o vehículos particulares.

Doña Cocina

En el corazón del Almagro, Doña Cocina es uno de los restaurantes más emblemáticos de la zona. Con un ambiente cálido y familiar, ofrece platos sabrosos y abundantes, a precios accesibles. En esta cantina, la experiencia gastronómica comienza con sus exquisitos bastones de muzzarella con fileto.

Su carta lo completan platos deliciosos como los fucciles al fierrito gratinados con crema, panceta y verdeo, o los sorrentinos de calabaza con muzzarella en masa de espinaca. Para lo dulce, no se puede ignorar la exquisita chocotorta con helado, el postre más pedido por los clientes.

doña-cocina-bodegón-ciudad-buenos-aires

Este bodegón porteño abre sus puertas en Bulnes 802. Funciona con doble turno: mediodía y noche, todos los días, salvo los lunes al mediodía y los domingos por la noche, ya que el local permanece cerrado. Llegar a este bodegón es sencillo, con líneas de colectivo como el 19, 92, 99, 106, 124 y 128, entre otros. Además, la estación Medrano de la línea B de subte se ubica a escasas cuadras del local.