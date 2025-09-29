Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bife de chorizo

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, la cocina tradicional porteña es una de las más celebradas, y uno de los platos más destacados es el bife de chorizo.

Nuestro país se destaca fuertemente en materia de carnes a la parrilla y este corte es uno de los más aclamados. Así, existen dos restaurantes que son especialistas en la materia y preparan estos cortes como nadie. Considerados bodegones de prestigio, Don Julio y El Ferroviario ofrecen una versión imperdible de este plato.

Basado en sus carnes de altísima calidad, la esquina en la que habita Don Julio sigue más vigente que nunca. Este restaurante es considerado uno de los mejores en cuanto a parrilla se refiere, con especialidades como el bife de chorizo —una de las estrellas de la carta— la carne de novillo, el ojo de bife y vacío. Todos estos son acompañados de verduras, panes y hasta mieles que aseguran frescura dentro del plato.

Es uno de los polos gastronómicos más famosos de la ciudad, y ha sido visitado por miles de figuras del espectáculo, política y deporte. De hecho, fue reconocido en la última entrega de los Latin America’s 50 Best Restaurants como el mejor restaurante de Latinoamérica , un galardón que ya había obtenido en 2020 pero que esta vez llegó con celebración incluida.

La parrilla Don Julio está ubicada en Guatemala 4691, esquina Gurruchaga, en pleno Palermo. Se puede acceder desde la estación Plaza Italia de la Línea D de subte, así como varias líneas de colectivo, como la 15, 39, 55, 57, 93 y 160. Todas estas opciones acercan al comensal a pocas cuadras del bodegón.

El Ferroviario

Especializado en platos a la parrilla y con precios económicos y porciones súper abundantes, El Ferroviario es muy elegido tanto por los porteños como por los turistas. Entre sus cortes más destacados está el bife de chorizo, tierno y jugoso, que está incluido dentro de la parrillada libre.

Parrilla El Ferroviario, asado Instagram @elferroviariook

Asimismo, ofrecen deliciosas ensaladas (Waldorf, caprese, César) y entradas imperdibles como empanadas, rabas y tabla de fiambres. Por otra parte, sus milanesas son abundantes y ricas, y su tortilla de papa es un pedido obligado en la carta. En cuanto a lo dulce, helado, panqueques, flan, mousse y volcán de chocolate destacan en la lista de postres.

El restaurante y parrilla El Ferroviario se ubica en Reservistas Argentinos 219, en el barrio porteño de Liniers, al lado de la cancha de Vélez Sarsfield. Está abierto de martes a domingo de 12 a 16 y de 20 a 0.30. Para llegar a El Ferroviario en transporte público, se puede tomar cualquiera de los colectivos que tienen parada cerca de la cancha de Vélez: 108, 166, 172, 34 o 99.