29 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bife de chorizo

Este popular corte de carne se sirve de forma perfecta en dos clásicos bodegones dentro de la Ciudad.

Por
Dónde probar el mejor bife de chorizo de la ciudad.

Dónde probar el mejor bife de chorizo de la ciudad.

FREEPIK

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En ese contexto, la cocina tradicional porteña es una de las más celebradas, y uno de los platos más destacados es el bife de chorizo.

Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.
Te puede interesar:

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Nuestro país se destaca fuertemente en materia de carnes a la parrilla y este corte es uno de los más aclamados. Así, existen dos restaurantes que son especialistas en la materia y preparan estos cortes como nadie. Considerados bodegones de prestigio, Don Julio y El Ferroviario ofrecen una versión imperdible de este plato.

Don Julio

Basado en sus carnes de altísima calidad, la esquina en la que habita Don Julio sigue más vigente que nunca. Este restaurante es considerado uno de los mejores en cuanto a parrilla se refiere, con especialidades como el bife de chorizo —una de las estrellas de la carta— la carne de novillo, el ojo de bife y vacío. Todos estos son acompañados de verduras, panes y hasta mieles que aseguran frescura dentro del plato.

Don Julio Parrilla

Es uno de los polos gastronómicos más famosos de la ciudad, y ha sido visitado por miles de figuras del espectáculo, política y deporte. De hecho, fue reconocido en la última entrega de los Latin America’s 50 Best Restaurants como el mejor restaurante de Latinoamérica, un galardón que ya había obtenido en 2020 pero que esta vez llegó con celebración incluida.

La parrilla Don Julio está ubicada en Guatemala 4691, esquina Gurruchaga, en pleno Palermo. Se puede acceder desde la estación Plaza Italia de la Línea D de subte, así como varias líneas de colectivo, como la 15, 39, 55, 57, 93 y 160. Todas estas opciones acercan al comensal a pocas cuadras del bodegón.

El Ferroviario

Especializado en platos a la parrilla y con precios económicos y porciones súper abundantes, El Ferroviario es muy elegido tanto por los porteños como por los turistas. Entre sus cortes más destacados está el bife de chorizo, tierno y jugoso, que está incluido dentro de la parrillada libre.

Parrilla El Ferroviario, asado

Asimismo, ofrecen deliciosas ensaladas (Waldorf, caprese, César) y entradas imperdibles como empanadas, rabas y tabla de fiambres. Por otra parte, sus milanesas son abundantes y ricas, y su tortilla de papa es un pedido obligado en la carta. En cuanto a lo dulce, helado, panqueques, flan, mousse y volcán de chocolate destacan en la lista de postres.

El restaurante y parrilla El Ferroviario se ubica en Reservistas Argentinos 219, en el barrio porteño de Liniers, al lado de la cancha de Vélez Sarsfield. Está abierto de martes a domingo de 12 a 16 y de 20 a 0.30. Para llegar a El Ferroviario en transporte público, se puede tomar cualquiera de los colectivos que tienen parada cerca de la cancha de Vélez: 108, 166, 172, 34 o 99.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde comer los mejores bastones de muzzarella de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Las rabas se consolidan como un clásico porteño con propuestas para todos los gustos.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosas rabas

Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Rufino reinterpreta la cocina argentina con carnes de pasturay vegetales de estación

La parrilla de Recoleta que reinventa el asado con vegetales de estación

Estas son las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hagan empanadas salteñas excelentes

Rating Cero

Mariano Martínez comenzó una romance con la DJ conocida como Luva

DJ y bailarina: quién es la nueva novia de Mariano Martínez, 18 años más joven que él

Winderbaum enfatiza que no todas las series desarrolladas en Marvel llegan a la etapa de producción. La compañía, al igual que otros grandes estudios, evalúa qué proyectos merecen avanzar. 

Alerta por los planes de Marvel: qué pasará con Moon Knight y las otras series que están en Disney+

El video de Stefi Roitman con Nico Furtado por Madrid fue captado por la misma periodista que vio a Colapinto y la China Suárez

Se filtró un video de Stefi Roitman junto a otro famoso, alejado de Ricky Montaner

Ya están abiertas las inscripciones para ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Bad Bunny confirmó que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl en 2026

Bad Bunny confirmó que encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl en 2026

Estrenos de Series atrapantes en Netflix
play

Esta serie sobre una famosa marca de cerveza y una herencia muy discutida es lo más visto de Netflix

últimas noticias

Giménez trabajaba como jardinero en la casa donde ocurrieron los crímenes.

Triple femicidio de Florencio Varela: el "pocero" se negó a declarar

Hace 14 minutos
Mariano Martínez comenzó una romance con la DJ conocida como Luva

DJ y bailarina: quién es la nueva novia de Mariano Martínez, 18 años más joven que él

Hace 20 minutos
Reiniciar el teléfono periódicamente refresca procesos y garantiza mayor fluidez.

Adiós al celular "lenteja": cómo hacer para que funcione más rápido en solo 1 minuto

Hace 27 minutos
Un modelo de inteligencia artificial evaluó los rasgos de cada signo zodiacal y determinó la ocupación ideal según el perfil astrológico.  

Cuál es el mejor destino para ir de vacaciones según tu signo según la inteligencia artificial

Hace 38 minutos
Los niveles de confianza en el gobierno de Milei son los más bajos de su gestión.

A un mes de las elecciones, la confianza en el gobierno de Milei volvió a caer y tocó un nuevo piso

Hace 39 minutos