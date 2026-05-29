El palacio de Retiro que es furor por su experiencia gastronómica y su jardín escondido

Frente a Plaza San Martín, Croque Madame combina salones de inspiración parisina, jardines secretos y una carta que va desde croques y pastas artesanales hasta un sofisticado té premium para compartir.

En medio del movimiento constante de Retiro, existe un rincón que parece detenido en el tiempo. Dentro del imponente Palacio Paz —una de las construcciones más elegantes de Buenos Aires— funciona Croque Madame , un restaurante que logró transformar la experiencia de salir a comer en un pequeño viaje a Europa, entre salones señoriales, molduras francesas y jardines escondidos que invitan a bajar el ritmo.

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Con una propuesta gastronómica que mezcla clásicos franceses, cocina contemporánea y pastelería artesanal, el espacio se convirtió en uno de los favoritos tanto para almuerzos y cenas como para meriendas largas y encuentros de tarde. La experiencia cambia según el lugar elegido: en el jardín interno predominan el aire relajado y la sensación de oasis urbano, mientras que en el salón comedor, ubicado en la segunda planta del palacio, el clima se vuelve más refinado, con detalles arquitectónicos originales y una atmósfera que remite a las grandes residencias parisinas.

Uno de los grandes protagonistas de esta temporada es el Té Premium para dos, una propuesta ideal para quienes buscan una pausa elegante entre dulces, bocados salados y cafetería de especialidad. La experiencia incluye café o té acompañado por jugo de naranja y una selección de preparaciones artesanales, entre ellas mini bagels con salmón ahumado y queso crema, brioches con pastrón o jamón crudo, scones clásicos, carrot cake, frangipane de arándanos, macarons moka con centro de toffee, cookie de chocolate con sal marina y mousse de chocolate.

Pero el encanto del lugar no termina ahí. También suma alternativas para cualquier momento del día: desayunos con bakery artesanal, cafetería clásica y versiones frías como iced coffee, además de una carta de cócteles y aperitivos pensada para disfrutar especialmente en el jardín, donde los spritz, los gin tonics y las copas de vino acompañan tardes al sol y after offices con aire europeo.

Qué probar en Croque Madame Palacio Paz

La carta combina platos clásicos de inspiración francesa con recetas contemporáneas y guiños porteños. Entre las entradas y degustaciones sobresalen los buñuelos de espinaca y acelga con alioli de albahaca, las empanadas de ossobuco braseado y la humita gratinada con ragout de cordero.

Los croques siguen siendo uno de los emblemas de la casa. El Croque Madame llega con pan dorado en manteca, queso gruyere, jamón y huevo a la plancha, mientras que el Croque Monsieur suma bechamel gratinada y parmesano. También destacan los sándwiches en pan brioche, como el de salmón ahumado con queso crema y pickles de pepino, o el veggie con vegetales asados, hummus de lentejas y albahaca.

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En los principales, la cocina gana profundidad con platos como la bondiola braseada con salsa teriyaki y puré de batata con miel, el ojo de bife con vegetales asados y gremolata, el lenguado con salsa de pimientos ahumados y papines, o las pastas artesanales, entre ellas los sorrentinos de hongos y mozzarella con crema de espinaca y panceta.

Para el final dulce, el recorrido sigue con clásicos irresistibles: crème brûlée, tiramisú italiano, flan con dulce de leche y crema o torta vasca con confitura de frambuesa.

Más allá de la gastronomía, parte del atractivo está en la experiencia completa: desayunar bajo los árboles del jardín, compartir una merienda entre vajilla delicada y pastelería artesanal o cenar en uno de los salones históricos del Palacio Paz convierte cada visita en algo distinto. Un lugar donde Buenos Aires se permite, por un rato, sentirse un poco más parisina.

Dónde queda Croque Madame Palacio Paz

Está ubicado en la Avenida Santa Fé 750 (frente a la Plaza General San Martín), en Retiro.