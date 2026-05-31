Elecciones en Colombia: Gustavo Petro llamó a la ciudadanía a "cuidar sus votos"

El mandatario saliente emitió su sufragio en el Capitolio Nacional y convocó a un control popular para asegurarse que el resultado final coincida con lo depositado en las urnas. Además, cuestionó que el sistema de preconteo electoral esté a cargo de una empresa privada.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , emitió su voto en las elecciones de este domingo , que definirán a su sucesor para el período 2026-2030. Tras su sufragio , respondió a quienes al inicio de su mandato pronosticaron que intentaría perpetuarse en el poder y llamó a la ciudadanía a "cuidar los votos", a la vez que volvió a cuestionar que el conteo esté en manos de una empresa privada .

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Tras asistir al acto protocolario de apertura en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, el mandatario se trasladó al puesto habilitado en el Capitolio Nacional acompañado de su hija Antonella, varios ministros y funcionarios. Allí, marcó su papeleta y la mostró a los medios de comunicación antes de depositarla en la urna .

Luego, transmitió un mensaje a través de los canales oficiales estatales, donde remarcó: "Hoy se puede confirmar en los hechos mismos que toda esa habladuría sobre intentos dictatoriales no era cierta. No he intentado siquiera un gesto que hubiese cambiado normas hacia una reelección" , una posibilidad que fue eliminada de la Constitución en 2015.

Embed - Declaración del presidente Gustavo Petro luego de ejercer su derecho al voto

Además, convocó a la ciudadanía a "a partir del cierre de las urnas, estar en todas las 120.000 mesas de votación a lo largo y ancho del país que este gobierno ha garantizado que se abran, no se ha cerrado ni reubicado ninguna". "Hemos garantizado entonces que la estructura total para recibir el voto ciudadano se cumpla al 100% sin ningún obstáculo", enfatizó.

"Ojalá tres millones de ciudadanas y ciudadanos para lograr establecer que lo que se contó en la mesa de los votos sea el que efectivamente se trasluce en los resultados finales. La ciudadanía no debe retirarse de las mesas de votación. Es un derecho cuidar el voto en Colombia, no solamente depositarlo", subrayó Petro.

Por otro lado, también criticó que el sistema de preconteo electoral esté a cargo de una empresa privada, y recordó que una sentencia de sala plena del Consejo de Estado de 2018 ordenó que los software electorales fuesen propiedad del Estado y desarrollados desde dentro de las instituciones públicas, orden que según él no se ha cumplido hasta hoy. "Le solicito al registrador que inicie de inmediato, una vez terminadas estas elecciones, los procesos para cumplir la sentencia. Todo lo que no sea así es un desacato a la Justicia", exigió.

Elecciones presidenciales en Colombia: 14 candidatos en disputa para remplazar a Gustavo Petro en el poder

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas en una elección que pondrá fin al mandato de cuatro años de Gustavo Petro y marcará el rumbo político del país cafetero en los próximos cuatro años.

Las mesas de votación abrieron a las 8:00 y cierran a las 16:00 (hora local). La elección presidencial se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política y con la seguridad como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Durante la campaña se registraron centenares de ataques y episodios de violencia contra dirigentes y candidatos, una situación que encendió las alarmas sobre las garantías democráticas y el normal desarrollo del proceso electoral.

La imposibilidad constitucional de la reelección presidencial obliga al oficialismo a presentar una nueva figura para intentar conservar el poder. En ese marco, los principales espacios políticos concentraron sus esfuerzos en movilizar al electorado, ya que el voto en Colombia es voluntario y la participación suele ser uno de los factores decisivos de cada elección.

Entre los candidatos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta aparecen Iván Cepeda, quien representa la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro; Abelardo de la Espriella, quien construyó su campaña con un discurso centrado en la seguridad y la reducción del Estado; y Paloma Valencia, referente de la derecha y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.