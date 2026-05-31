31 de mayo de 2026 Inicio
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La emotiva publicación del "Dibu" Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial

El arquero campeón del mundo publicó un álbum de fotos de sus vacaciones junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas. “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió.

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La emotiva publicación del Dibu Martínez con su familia antes de partir rumbo a Estados Unidos
La emotiva publicación del "Dibu" Martínez con su familia antes de partir rumbo a Estados Unidos

En la previa del viaje de la Selección argentina a Estados Unidos para encarar la preparación final de cara al Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una emotiva publicación en sus redes sociales dedicada a su familia.

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El arquero campeón del mundo publicó un carrusel de imágenes en Instagram en el que se lo vio disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas. Acompañó las fotografías con un mensaje cargado de sentimiento.

“La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible”, escribió Martínez, quien recibió miles de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores.

Embed - Emi Martinez on Instagram: "La familia es mi motor , mis ganas de seguir y mi motivacion para lograr lo imposible Kansas "
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En las imágenes se ven distintos momentos de intimidad familiar durante sus vacaciones, en una pausa que llegó después de una temporada intensa en Europa y antes de afrontar un nuevo desafío con la camiseta albiceleste.

El arquero llegó a la concentración de la Selección en un gran momento deportivo. El pasado 20 de mayo se consagró campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, luego de la victoria por 3 a 0 sobre Friburgo en la final disputada en Turquía. El título tuvo un valor especial para el conjunto inglés, ya que puso fin a una sequía de 44 años sin conquistas internacionales.

Tras esos días de descanso junto a los suyos, Martínez ya se encuentra en Kansas junto al resto de sus compañeros de la Selección argentina. Allí, el plantel comenzó la etapa final de preparación con la mira puesta en el Mundial 2026, donde buscará defender el título obtenido en Qatar.

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