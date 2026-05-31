31 de mayo de 2026 Inicio
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El abuelo de Agostina Vega contó cómo fue el momento en el que le contaron a la mamá del femicidio de su hija

Miguel Heredia había revelado más temprano que Melisa aún desconocía que habían hallado muerta a la adolescente de 14 años. "Tuvieron que sedarla y pidió más detalles, pero no se los pudimos dar", explicó, ya que continúa internada.

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Femicidio de Agostina Vega: tuvieron que sedar a su madre cuando le confirmaron el hallazgo del cuerpo

La conmoción por el femicidio de Agostina Vega sumó este domingo un nuevo capítulo de profundo dolor familiar. Los abuelos de la joven de 14 años, cuyos restos fueron hallados el sábado por la tarde en un descampado de Córdoba tras una semana de intensa búsqueda, contaron a C5N cómo reaccionó Melisa, la madre de la víctima, al enterarse de la noticia mientras permanece internada en el Hospital San Roque.

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Según relataron, la mujer continúa internada y debió ser sedada luego de que le comunicaran el hallazgo del cuerpo de su hija. “Está bien. Sigue en terapia por una cuestión de que esté aislada. Ya hablamos con ella”, explicó Miguel, abuelo de Agostina.

La situación se tornó especialmente delicada cuando los familiares y el equipo médico le informaron lo ocurrido. “Le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir. Hoy no. Ella está muy mal, como todos”, sumó la abuela a la prensa.

Miguel detalló que la decisión de brindar información limitada respondió a una recomendación de los profesionales que asisten a Melisa. “Ella quiere saber más información, pero no se la podemos dar por una cuestión de que estaba el equipo de psiquiatras con nosotros, que nos pidieron que le dijéramos solamente eso”, señaló.

Además del impacto emocional, la madre de Agostina atraviesa un cuadro de salud complejo. “Ella, como estuvo tantos días sin comer y sin tomar agua, está deshidratada. Ahora tiene problemas renales. Está muy mal”, agregó la abuela.

Pese al duro golpe que significó la confirmación de la muerte de la adolescente, la familia aseguró que continuará acompañando la investigación para que el crimen no quede impune. “Estábamos preparados para todo. Pero estamos de pie, unidos en familia y vamos a seguir luchando”, sostuvo Miguel.

En ese sentido, destacó el compromiso asumido por el abogado de la familia, Carlos Nayi, para impulsar el avance de la causa. “Nuestro abogado se comprometió a ir hasta las últimas consecuencias. Sabemos que tenemos el apoyo de todo Córdoba y de la República”, afirmó.

Por último, adelantó que las movilizaciones continuarán en reclamo de justicia y pidió que el caso siga visibilizado. “Vamos a seguir con las movilizaciones. Le pido a la prensa que no nos dejen solos y nos sigan acompañando hasta el final”, concluyó.

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