El Turco Mohamed respondió a los rumores de su llegada a Boca para reemplazar a Úbeda

El entrenador argentino, que salió campeón con Toluca en la Concachampions, es uno de los nombres que resuenan en los pasillos de La Boca y sería del agrado de Juan Román Riquelme para que dirija al plantel.

Antonio “Turco” Mohamed es uno de los apellidos que siempre resuena en el Mundo Boca como un sueño de Juan Román Riquelme para que se siente en el banco de suplentes. Y ante la inminente salida de Claudio Úbeda , el exjugador volvió a ser mencionado, pero él mismo se encargó de responder a los rumores.

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En la previa de la final de la Concacaf 2026, el Turco se encargó de bajarle el tono a cualquier especulación y dejó en claro que no tiene pensado abandonar México para regresar a Argentina. “ Tengo contrato con el club, estoy muy feliz , ya organizamos la pretemporada. Mi cabeza está puesta acá. Hay charlas con las directivas para el armado del equipo, tenemos un montón de planes”, aseguró en diálogo con la televisión mexicana.

En ese sentido, fue más que contundente sobre su futuro: “ Tengo dos caminos: o sigo en Toluca o me voy a mi casa a descansar. Pero lo más seguro es que me quede acá en Toluca porque estoy muy contento, feliz. No pienso en otra cosa que no sea arrancar la pretemporada con el club”.

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Además de Mohamed, en los pasillos de La Bombonera también se mencionan a Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, que ya está pensando en el Mundial 2026 y Ricardo Zielinski, que viene de ser campeón con Belgrano de Córdoba en el Torneo Apertura 2026.

Otra alternativa es la de Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata, que dirige en el Atlético Mineiro de Brasil y siempre del gusto del exmediocampista. Al mismo tiempo, vuelven aparecer en escena Cristian “Kily” González y Luis Zubeldía, actualmente en Fluminense.

Turco Mohamed, campeón con Toluca en la Concacaf

En lo que respecta a la final de la Concacaf 2026, Toluca se quedó con la Copa de Campeones tras derrotar a Tigres en la definición por penales, luego de igualar 1 a 1 tras 120 minutos de juego en el estadio Nemesio Díez.

Este choque tuvo un duelo de argentinos en el banco de suplentes ya que enfrentó a Mohamed y Guido Pizarro. El encuentro se mantuvo equilibrado durante gran parte de la noche hasta que los goles llegaron en el tiempo suplementario.

Desde la llegada del Turco, Los Diablos Rojos atraviesa uno de los períodos más exitosos de su historia reciente ya que alzaron 5 títulos: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Apertura 2025 y ahora Copa de Campeones de la Concacaf 2026.