Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer tamales

Este plato tradicional se encuentra en muchos países latinoamericanos, pero los del norte argentino son únicos y, por suerte, se pueden disfrutar sin alejarse demasiado del Obelisco.

Estos tamales son los más ricos de Buenos Aires.

Todos los países latinoamericanos tienen sus platos típicos, pero algunos trascienden fronteras y aparecen, bajo distintas versiones, a lo largo y ancho del continente. Es el caso de los tamales, una comida tradicional de las provincias del norte argentino que también puede disfrutarse en Buenos Aires.

La receta es una herencia de los pueblos originarios y, aunque los ingredientes cambian según la región, también se encuentra en Perú, Colombia, México, Bolivia, Chile y otros países. Básicamente, consiste en un relleno de carne o pollo envuelto en una masa de harina de maíz y en hojas de la misma planta.

Pueden prepararse al vapor o al horno de barro, y también es habitual servirlos acompañados de salsas como el chimichurri. Para quienes quieren disfrutar de este plato autóctono y delicioso, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para comer unos auténticos tamales.

Cumaná

Tamales norteños de Cumaná Horno Argentino

Este restaurante queda en el centro porteño, pero es un viaje a las provincias del norte. Desde la cálida ambientación del salón, con rústicas paredes de ladrillo y tonos rojos, hasta un menú repleto de platos regionales como carbonada y humita en chala, la experiencia es completa.

Dentro de la carta se destacan los tamales norteños, preparados al horno de barro, pero también hay cazuelas, pastel de papa y lomo y, para la merienda, mate y tereré con bizcochitos de grasa. Queda en Rodríguez Peña 1149. Abre todos los días desde las 12 hasta la 1 de la madrugada; viernes y sábados hasta las 2.

La Paila

La Paila, tamales norteños

Ubicado en Palermo, La Paila es mucho más que un restaurante: es un centro cultural que combina los platos y las tradiciones del norte argentino, especialmente de Catamarca. Al menú de platos clásicos como empanadas, locro y humita se suma la carta de vinos y una amplia propuesta de shows folclóricos.

Una de sus especialidades es el tamal catamarqueño, que se prepara con una mezcla de carne vacuna, cebolla, papas, huevo, zapallo y harina de maíz. Queda en Costa Rica 4848 y abre de jueves a sábados desde las 17:30 hasta la medianoche.

