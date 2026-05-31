Los grandes difusores espirituales siempre coinciden en que el concepto no se limita al dinero: cuando hacés aquello que realmente te entusiasma y te sentís alineado con ello, todo tiende a aparecer.

El dinero es una herramienta, solo una de las muchas formas que puede tomar la abundancia.

"No merezco tener más" o "el dinero es malo" son algunas de las barreras mentales más comunes. Una invitación a cultivar la gratitud y la confianza para aprender a sentirnos prósperos antes de ver los resultados externos.

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Te invito a reflexionar sobre la motivación, la confianza y la relación personal con la prosperidad.

Los grandes difusores espirituales siempre coinciden en que el concepto de abundancia no se limita a abundancia de dinero .

La abundancia, dicen, es la capacidad de hacer lo que necesitas hacer cuando necesitas hacerlo.

Es la capacidad de recibir lo que necesitás en el momento adecuado, ya sea dinero, oportunidades, ayuda, ideas, relaciones o recursos.

Algunas de estas enseñanzas sostienen que cuando hacés aquello que realmente te entusiasma y te sentís alineado con ello, la abundancia tiende a aparecer como consecuencia.

No recomiendan perseguir el dinero como objetivo principal, sino enfocarse en expresar tus talentos y tu propósito.

El dinero es una herramienta, solo una de las muchas formas que puede tomar la abundancia.

Si alguien se obsesiona con recibir abundancia únicamente en forma de dinero, podría pasar por alto otras oportunidades que terminan conduciendo a la prosperidad.

Sentirte abundante antes de ver resultados.

Una idea recurrente es que el estado interno precede a la manifestación externa. En otras palabras, cultivar gratitud, confianza y sensación de suficiencia, ayuda a cambiar la forma en que percibís y aprovechás las oportunidades.

Hay que detectar nuestras creencias de escasez.

En los encuentros que realizo cada mes en Villa General Belgrano, muchas personas dicen querer abundancia, pero mantienen creencias como:

"No merezco tener más."

"El dinero es malo."