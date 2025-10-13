13 de octubre de 2025 Inicio
El rooftop que revoluciona los mediodías en Palermo

Bestial Fly Bar, el espacio que transformó las noches porteñas, ahora también abre sus puertas al mediodía los viernes, sábados y domingos, ofreciendo una experiencia gastronómica de alta calidad con vistas panorámicas y estacionamiento exclusivo en Palermo.

Para disfrutar de una experiencia gastronómica de alto nivel.

El icónico Bestial Fly Bar, conocido por transformar las noches porteñas con su propuesta multisensorial, da un paso más y abre sus puertas también los mediodías. A partir de ahora, los viernes, sábados y domingos, de 12 a 16 h, este exclusivo rooftop se convierte en el plan perfecto para disfrutar de una experiencia gastronómica de alto nivel, con vistas panorámicas y la comodidad de estacionamiento propio en pleno Palermo.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer unos excelentes churros

Un espacio ecléctico con vistas privilegiadas

Ubicado estratégicamente en Humboldt y Santa Fe, Bestial Fly Bar ofrece un entorno con jardines verticales y un diseño extravagante que crea una atmósfera memorable. Desde su piso 11, los comensales pueden deleitarse con una vista de 360° que abarca desde el majestuoso Río de la Plata hasta el Campo Argentino de Polo. Un verdadero oasis urbano donde cada detalle está pensado para complementar el proyecto culinario.

Que se puede probar en Bestial Fly Bar

La propuesta, ideada por su manager Gastón Tonga Rodríguez, se distingue por la frescura de sus sabores y platos con identidad propia. Entre las entradas destacan el tiradito de trucha patagónica curada, marinada al olivo con cítricos frescos y acompañado de tostón de pan de campo, las croquetas de ají de gallina y las empanadas de lomo salteado con un mix de especias orientales y peruanas.

Los platos principales no se quedan atrás, con opciones como el ojo de bife braseado de ternera, cocido durante cuatro horas y servido en su fondo de cocción con boniato rústico. También se puede disfrutar de un risotto con lomo salteado, pollo al curry, ceviches de salmón rosado con palta y boniato glaseado, y pastas caseras, como los raviolones de bondiola braseada al Malbec o los caramelle de cabutia asada, mozzarella y almendras. Para los amantes del sushi, el menú se completa con una variada selección de piezas frescas, incluyendo algunas veganas.

Además, la movida nocturna con performances en vivo y DJ sets de Bestial Fly Bar sigue vigente de martes a domingo a partir de las 19 h, con cócteles de autor servidos en cabezas bestiales que representan lo que llevan en su interior y lo consolidan como uno de los rooftops más impactantes de la ciudad.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

