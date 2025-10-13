El asado, la gran pasión argentina: una guía de parrillas para elegir

El asado es una de las grandes pasiones de los argentinos a la hora de comer. Aquí, una guía con las mejores parrillas para elegir.

Ubicado en una esquina de Villa Crespo, Madre Rojas es un restaurante que celebra la diversidad de la carne y el vino argentinos, liderado por el chef, sommelier y ganadero Juan Ignacio Barcos. Su propuesta se enfoca en una serie de cortes provenientes de productores que priorizan el bienestar animal y la preservación de la biodiversidad, y etiquetas que recorren el territorio nacional. En un salón con estética de bistró y una atención personalizada, el equipo de cocina y sommeliers de Madre Rojas propone una experiencia que recorre el territorio argentino a través de sabores genuinos y recetas elaboradas con materia prima de excelencia.

Los cortes: Madre Rojas parte del terroir para graficar la gastronomía argentina y contar sus paisajes, a través de las etiquetas seleccionadas y las carnes, en una carta donde sobresalen opciones a la parrilla, como asado de centro, ojo de bife, vacío, corte vaquillona, entraña entera y cuadril madurado. Para cocinar cada corte utilizan espinillo y quebracho colorado, que aportan buen fuego y brasa. El wagyu, producido en las fincas de la familia Barcos, también está disponible en entradas y para disfrutar a las brasas. Las guarniciones incorporan productos frescos y de primera calidad, como la Caesar de chinchulines, las papas fritas en grasa wagyu y la ensalada de hojas verdes con salsa Nuoc Cham. Para maridar, es de resaltar su extensa oferta de etiquetas, entre blancos para carnes, tintos y naranjos.

MAGO

Mago se perfila como una parrilla contemporánea de Belgrano que combina cortes clásicos y piezas premium, todo cocinado sobre brasas que imprimen notas ahumadas y conservan la jugosidad de cada porción. La propuesta cambia con las estaciones, mientras las guarniciones elevan el conjunto con papas de triple cocción, zapallos al gratén y vegetales a la chapa. La carta se completa con una selección de vinos curada por la sommelier Marcela Rienzo y opciones de bebidas para maridar con la intensidad de la parrilla.

MAGO5

Los cortes: Mago ofrece una carta centrada en cortes que van de los clásicos a piezas premium: entraña, vacío, bife de chorizo, ojo de bife y Tbone conviven con cortes menos habituales como la ceja de bife, pamplona de ojo de bife y un asado de cerdo braseado y laqueado que muestran la versatilidad del fuego. A esa base se suman embutidos y achuras de elaboración propia que refuerzan la identidad del lugar, mientras la parrilla a la vista y el trabajo sobre brasas permiten cocinar cada pieza al punto solicitado por el comensal, preservando la jugosidad y desarrollando notas ahumadas que distinguen cada corte. Por el Día del Asado, la nueva chef Débora Abrea diseñó un menú especial con preparaciones exclusivas y fuera de carta que consta de una entrada, principal, postre y dos copas de vino por $55 000.

Dónde: Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

EL RETORNO

El Retorno es una parrilla de arraigo en Villa Adelina que combina cortes tradicionales y propuestas generosas y creativas. En su carta también conviven variedad de platos como sandwiches, burgers, pastas y opciones veggies y platos calientes y reconfortantes, así como un menú de mediodía con variedad de alternativas para elegir. La experiencia se completa con combos familiares, una mesa de ensaladas y una carta de bebidas que incluye vinos, cervezas artesanales y cócteles para maridar cada elección.

EL RETORNO

Los cortes: Como parte de su oferta proponen una carta centrada en la parrilla con cortes contundentes y opciones para todos los gustos. Entraña, vacío, bife de chorizo, ojo de bife y Tbone conviven con milanesas generosas, achuras —mollejas, chinchulines, chorizo y riñones— y preparaciones singulares como matambre tiernizado y asado de cerdo laqueado. La cocina trabaja a la vista sobre brasas de leña y carbón, con sellos intensos y tiempos de reposo pensados para preservar la jugosidad y desarrollar notas ahumadas. La oferta se completa con tablas y combos para compartir que reúnen variedad de cortes y achuras, ideales para compartir entre dos, tres y hasta cuatro personas.

Dónde: Avenida de Mayo 329, Villa Adelina.

HIERRO

En Hierro, la experiencia se construye desde el fuego y la técnica. Con locales en Palermo y Nordelta, esta Casa de Fuegos se distingue por trabajar carnes de novillos argentinos Angus Black, que maduran al vacío durante 30 días antes de ser cocidas a la parrilla con quebracho colorado. A la excelencia de sus cortes se suma la creatividad en la barra: una coctelería de autor diseñada por Santiago Lambardi —mixólogo y creador del célebre Cynar Julep— y una carta de vinos que realza cada plato. Los vegetales de estación completan una propuesta integral que combina sabor, equilibrio y modernidad.

Hierro - Asado banderita 2

Los cortes: Cada día, Hierro invita a los locales y turistas a elegir lo mejor de la carne argentina, entre una amplia variedad de opciones pensadas para todos los gustos y cocidos según el punto de cocción deseado. Se pueden mencionar desde el asado banderita de 400 y 800 g, el vacío de 350 g, el bife de chorizo de 350 g y el ojo de bife de 350 g hasta cortes especiales, como la entraña curada por Muge de 400 g, el T-Bone de 750 g y el ojo de bife con hueso boutique de 750 g. Con guarniciones creativas —como brócoli asado con pasta de berenjena y repollo blanco a la parra con lentejas crocantes—, Hierro reinterpreta el asado con maestría y respeto por el asado argentino.

Dónde: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

VIEJO PATRÓN

En una casona de estilo francés ubicada en pleno Liniers, Viejo Patrón combina la elegancia clásica con la pasión por la carne argentina. Bajo la dirección de Julio Gagliano, sommelier de carnes profesional, esta parrilla se especializa en cortes de novillo alimentados a pastura, achuras de calidad superior y platos de inspiración mediterránea. La experiencia se completa con postres tradicionales y una cuidada selección de vinos, en un entorno encantador que invita a disfrutar la autenticidad del asado nacional.

Viejo Patrón - Achuras

Los cortes: Viejo Patrón ofrece una experiencia dedicada al asado argentino con cortes de pastura de calidad superior. Entre sus especialidades se destacan el vacío del fino en manta de 750 g con papas cuña y chimichurri, el entrecot de 850 g con papas aplastadas, parmesano y rúcula, el costillar braseado de 1600 g de cocción lenta y el asado especial del centro de 750 g con cinco costillas y la selección del sommelier (800 g), que combina lomo, cuadril, bife y entraña. Cada pieza se cocina al punto elegido por el comensal, garantizando sabor, jugosidad y una comida fiel al espíritu del asado nacional.

Dónde: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

RUFINO

En el corazón de Recoleta, el subsuelo del hotel Mío Buenos Aires alberga a Rufino, una moderna parrilla que reinterpreta la tradición argentina desde una mirada contemporánea. Su propuesta se centra en carnes premium, cuidadosamente seleccionadas y cocinadas con precisión de la mano de su chef ejecutivo, Jerónimo Bichi, acompañadas por una destacada carta de vinos federales y una coctelería de autor que aporta un toque de sofisticación. Con un ambiente cálido y refinado, Rufino logra unir la esencia del asado argentino con el espíritu del fine dining porteño.

Rufino - Bife de chorizo con manteca de hierbas 2

Los cortes: Rufino reinterpreta el asado argentino con una propuesta que combina carnes de pastura de los frigoríficos Muge y Entre Todos, con opciones imperdibles como el T-Bone de 1 kg, el costillar del centro de 1 kg cocido seis horas, el bife de chorizo bañado en sus jugos, el ojo de bife con hueso de 650 g, la marucha (flat iron) y la entraña con ajíes en vinagre y romero. La experiencia se completa con entradas clásicas como las mollejas con papas rotas y puré de coliflor, los chinchulines con chimi de hierbas y el infaltable Matrimonio Rufino, con chorizo, morcilla bombón y peperonata de pimientos.

Dónde: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.