17 de agosto de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer excelentes focaccias

Tanto en Villa Crespo como en Palermo se ofrecen versiones exquisitas de este panificado tan popular en nuestra ciudad.

Dónde se puede disfrutar de este clásico plato italiano.

Dónde se puede disfrutar de este clásico plato italiano.

La cocina italiana tiene una relación intrínseca con Argentina. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está lleno de restaurantes que siguen y respetan esta tradición, con platos como la pizza o las pastas, que se ganaron un puesto entre las comidas más populares de nuestro país.

Estos bifes de lomo son los mejores de Buenos Aires.
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer un bife de lomo sabroso y único

Sin embargo, en los últimos años hubo una comida que se ha convertido en una infaltable dentro de los menús, y es la focaccia. Se trata de un tipo de pan que se prepara con algunos ingredientes claves, como aceite de oliva y hierbas. En este sentido, existen dos sitios en Buenos Aires que destacan por la preparación de este panificado.

Nina Focaccia

Los sánguches gourmet son la gran especialidad de Nina Focaccia, un restaurante que trajo la experiencia italiana al barrio de Palermo. Situado en Honduras 4000, este sitio abre de martes a domingos, desde las 20:30. Su carta, si bien es acotada, cuenta con pizzas, focaccia, postres y cócteles.

Entre sus platos destacados se encuentra la Focaccia Nina, que viene con mortadela con pistacho, mozarella, stracciatella, tomate cherry y pesto nina; Focaccia Colucci, compuesto por prosciutto crudo, stracciatella, mozarella, rúcula, tomate cherry y pesto nina; Focaccia San Telmo, con matambre, lechuga, tomate, criolla, salsa de apio, mayonesa y queso.

Focaccia - jamón crudo

La inclusión de los cócteles es un toque original de este restaurante, que ofrece una amplia gama de bebidas para acompañar los platos. En esta línea, cuenta con tragos clásicos, como el Aperol Spritz, vermouth, gin & tonic, negroni y campari, entre otros. Sin dudas es uno de los lugares predilectos para disfrutar de este delicioso plato.

Giuseppe Vicenti

"Giuseppe Vicenti es más que una focaccería; es un tributo a nuestras raíces italianas y a nuestro abuelo Giuseppe, quien emigró de Italia a Argentina", reza la descripción de esta focaccería cuya estética recuerda a los rincones más lindos de Roma o Florencia. En este restaurante se fusiona la tradición familiar con la excelencia culinaria.

Con un pan de focaccia delicioso y esponjoso, este sitio prepara unos sánguches originales y sabrosos, entre los que destacan el de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero. Se pueden elegir diferentes fiambres y opciones a la italiana, como la mortadela, sopresatta, porchetta, ndujia y spianata.

Giuseppe Vicenti
La focaccería de Buenos Aires que deleita a todos.

La focaccería de Buenos Aires que deleita a todos.

Destacan además los ingredientes, como los tomates secos, berenjenas al escabeche, pepinillos, morrones asados, albahaca y rúcula. Por último, llega el toque final del aderezo, que puede ir desde un aceite de ajo o de peperoncino, pesto, hasta pistachos. Giuseppe Vicenti queda sobre Av. Ángel Gallardo 95, en el barrio de Villa Crespo. Abre de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 20; y los sábados de 9:30 a 20.

