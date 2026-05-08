8 de mayo de 2026 Inicio
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Una nueva terraza parrillera escondida en Palermo

La Terrazza de Casa Zarautz abrió en Palermo con una propuesta que reúne parrilla a leña, quesos fundidos, conservas caseras y carnes premium, en una terraza escondida con espíritu de quincho urbano.

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Una forma distinta de vivir la parrilla.

Una forma distinta de vivir la parrilla.

Ubicada en una terraza puertas adentro de Palermo, La Terrazza de Casa Zarautz propone una forma distinta de vivir la parrilla. Con mesas de distintas dimensiones, una barra integrada al salón y una gran parrilla como eje de la escena, el espacio recupera el clima de quincho urbano con una impronta más contemporánea, donde el fuego atraviesa buena parte de la carta.

Una de las parrillas contemporáneas más interesantes.
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La propuesta del chef Leandro Leyell se mueve entre clásicos parrilleros y preparaciones que suman técnicas de cocina actuales. Además de los cortes de novillo pesado cocidos a leña de quebracho, la carta reúne fiambres artesanales, quesos fundidos, vegetales al horno de leña y conservas hechas de elaboración propia que amplían el recorrido más allá de la carne.

El restaurante funciona únicamente con reserva previa, en un formato de cupos reducidos que acompaña el carácter más íntimo y cuidado de la experiencia.

La Terrazza de Casa Zarautz 2

Qué pedir en La Terrazza de Casa Zarautz

Para abrir la comida, la sección de quesos y fiambres ofrece algunas de las preparaciones más originales de la casa. La provoleta de cabra con miel y frutos secos garrapiñados combina el perfil ahumado del queso con un contraste dulce y crocante, mientras que la raclette fundida con lomo de Praga y pepinillos suma intensidad y untuosidad. Entre los fiambres, sobresalen la mortadela con pistachos y encurtidos artesanales.

Uno de los platos más llamativos es “La suma de todos los males”, una preparación que reúne mortadela con pistacho, panceta ahumada y provoleta, todo llevado a la parrilla hasta lograr bordes crocantes y centro fundido. También destacan las conservas caseras, con opciones como berenjenas en escabeche, tomates asados con romero y porotos alubia en chimichurri, ideales para acompañar el pan francés de elaboración propia. Entre los especiales de la terraza, la lengua ahumada con vinagreta propia ofrece un perfil intenso y bien marcado por el fuego, mientras que los hongos portobello al hierro y la cazuela de humita con provoleta gratinada suman una alternativa reconfortante y llena de sabor.

La Terrazza de Casa Zarautz 9 - copia

En la sección de carnes, el asado ventana llega con siete costillas del centro del asado, mientras que el vacío pulpón braseado con vegetales ofrece una textura tierna y profunda. El ojo de bife y la entraña entera sin cuero son otras de las opciones más buscadas de la parrilla a leña de quebracho, donde las cocciones priorizan jugosidad y sabor. También sobresalen el churrasquito de cerdo terminado con limón y el pollito de granja ahumado, cocido entero al ahumador.

Para acompañar, hay vegetales al fuego con hierbas y queso blando, papas fritas de triple cocción, puré de papas duquesa gratinado y papas y boniatos al plomo con manteca y oliva, en una línea de guarniciones que mantiene el perfil casero de la propuesta.

La Terrazza de Casa Zarautz 5

Para el final, la carta mantiene el perfil clásico y casero de la propuesta con postres como el flan casero con dulce de leche, la fruta quemada al hierro con helado de crema y el panqueque de manzana al ron. También hay lugar para un vigilante de queso Lincoln con batata o membrillo, en línea con la impronta familiar que atraviesa toda la experiencia. Para acompañar, la casa ofrece distintas etiquetas y cepas de vinos seleccionados para maridar tanto los cortes a la parrilla como las preparaciones al fuego.

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Dónde queda La Terrazza de Casa Zarautz

La Terrazza de Casa Zarautz se encuentra en la terraza de una casa ubicada en Nicaragua 5577, Palermo.

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