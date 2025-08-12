Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires para comer alfajores espectaculares

Más que una golosina, el alfajor es parte de la cultura popular argentina. Se encuentra en kioscos, panaderías, bares y cafeterías de todo el país y es, por excelencia, el producto regional más elegido a la hora de traer un recuerdo o un regalo para compartir después de un viaje. En ese sentido, existen varios locales en la Ciudad de Buenos Aires donde se especializan en este tipo de alimentos para el desayuno o la merienda.
Lo fantástico del alfajor es que hay decenas de versiones diferentes: elaborados por grandes empresas o por pequeños emprendimientos artesanales; de chocolate o de maicena; cordobeses o marplatenses; clásicos o con un toque innovador, todos tienen sus fanáticos y no faltan los debates.
Si querés salir de los típicos alfajores que se compran en cualquier almacén, en Buenos Aires existen cafeterías que los fabrican desde cero y con su propia receta, lo que les da un sabor único. Estas son las dos mejores para comer unos alfajores espectaculares.
Edith Café
Alfajor de Edith Café
Instagram @edithcafe.ba
Ubicado en Caballito, este hermoso local cautivó al barrio con un menú que combina café de especialidad, varias opciones de brunch y encuentros especiales para que hagas tus propias creaciones en cerámica mientras merendás algo rico. Toda su pastelería es casera y de elaboración propia.
Es famoso por sus alfajores artesanales: hay de dulce de leche con corazón de ganache de chocolate o de crema de flan; de maní y dulce de leche, y de pistacho. Edith Café queda en Del Barco Centenera 428. Abre de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados y domingos de 9 a 20.
Ninina
Café Ninina, alfajor
Instagram @ninina.arg
Este restaurante nació en 2013 y se expandió a tres sucursales gracias a su espectacular propuesta de cafetería de especialidad y pastelería, basada en la excelencia de lo simple y lo artesanal. Sirve desayuno, almuerzo, merienda y brunch y, si te gustan sus tortas, podés encargar una entera para llevar.
Además de cookies, budines y medialunas, las estrellas del menú son el alfajor de maicena y el de dulce de leche y chocolate 70%, que se pueden comprar de manera individual o en caja. Ninina tiene tres locales: Gorriti 4738 (Palermo), Holmberg 2464 (Villa Urquiza) y El Solar Shopping (Belgrano).