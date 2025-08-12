Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires para comer alfajores espectaculares De maicena o de chocolate, clásicos o innovadores: estos locales de especialidad elaboran su propia receta de alfajores y se destacan sobre los demás. Ideales para acompañar con un buen café. Por







Estos alfajores son los más ricos de Buenos Aires. Instagram @edithcafe.ba

Más que una golosina, el alfajor es parte de la cultura popular argentina. Se encuentra en kioscos, panaderías, bares y cafeterías de todo el país y es, por excelencia, el producto regional más elegido a la hora de traer un recuerdo o un regalo para compartir después de un viaje. En ese sentido, existen varios locales en la Ciudad de Buenos Aires donde se especializan en este tipo de alimentos para el desayuno o la merienda.

Lo fantástico del alfajor es que hay decenas de versiones diferentes: elaborados por grandes empresas o por pequeños emprendimientos artesanales; de chocolate o de maicena; cordobeses o marplatenses; clásicos o con un toque innovador, todos tienen sus fanáticos y no faltan los debates.

Si querés salir de los típicos alfajores que se compran en cualquier almacén, en Buenos Aires existen cafeterías que los fabrican desde cero y con su propia receta, lo que les da un sabor único. Estas son las dos mejores para comer unos alfajores espectaculares.

Edith Café Alfajor de Edith Café Instagram @edithcafe.ba Ubicado en Caballito, este hermoso local cautivó al barrio con un menú que combina café de especialidad, varias opciones de brunch y encuentros especiales para que hagas tus propias creaciones en cerámica mientras merendás algo rico. Toda su pastelería es casera y de elaboración propia.

Es famoso por sus alfajores artesanales: hay de dulce de leche con corazón de ganache de chocolate o de crema de flan; de maní y dulce de leche, y de pistacho. Edith Café queda en Del Barco Centenera 428. Abre de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados y domingos de 9 a 20.