Las mejores 2 cafeterías de Buenos Aires para comer alfajores espectaculares

De maicena o de chocolate, clásicos o innovadores: estos locales de especialidad elaboran su propia receta de alfajores y se destacan sobre los demás. Ideales para acompañar con un buen café.

Más que una golosina, el alfajor es parte de la cultura popular argentina. Se encuentra en kioscos, panaderías, bares y cafeterías de todo el país y es, por excelencia, el producto regional más elegido a la hora de traer un recuerdo o un regalo para compartir después de un viaje. En ese sentido, existen varios locales en la Ciudad de Buenos Aires donde se especializan en este tipo de alimentos para el desayuno o la merienda.

Lo fantástico del alfajor es que hay decenas de versiones diferentes: elaborados por grandes empresas o por pequeños emprendimientos artesanales; de chocolate o de maicena; cordobeses o marplatenses; clásicos o con un toque innovador, todos tienen sus fanáticos y no faltan los debates.

Si querés salir de los típicos alfajores que se compran en cualquier almacén, en Buenos Aires existen cafeterías que los fabrican desde cero y con su propia receta, lo que les da un sabor único. Estas son las dos mejores para comer unos alfajores espectaculares.

Edith Café

Alfajor de Edith Café

Ubicado en Caballito, este hermoso local cautivó al barrio con un menú que combina café de especialidad, varias opciones de brunch y encuentros especiales para que hagas tus propias creaciones en cerámica mientras merendás algo rico. Toda su pastelería es casera y de elaboración propia.

Es famoso por sus alfajores artesanales: hay de dulce de leche con corazón de ganache de chocolate o de crema de flan; de maní y dulce de leche, y de pistacho. Edith Café queda en Del Barco Centenera 428. Abre de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados y domingos de 9 a 20.

Ninina

Café Ninina, alfajor

Este restaurante nació en 2013 y se expandió a tres sucursales gracias a su espectacular propuesta de cafetería de especialidad y pastelería, basada en la excelencia de lo simple y lo artesanal. Sirve desayuno, almuerzo, merienda y brunch y, si te gustan sus tortas, podés encargar una entera para llevar.

Además de cookies, budines y medialunas, las estrellas del menú son el alfajor de maicena y el de dulce de leche y chocolate 70%, que se pueden comprar de manera individual o en caja. Ninina tiene tres locales: Gorriti 4738 (Palermo), Holmberg 2464 (Villa Urquiza) y El Solar Shopping (Belgrano).

