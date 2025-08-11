Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una raviolada única

La gastronomía abunda dentro de la Ciudad de Buenos Aires , ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. Los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina y los ravioles no puede faltar nunca en una carta.

Las pastas son muy populares en nuestro país, y cuentan con muchas variantes. Sin embargo, no hay nada como una buena raviolada , una comida que llena nuestro corazón, especialmente en este invierno. El raviol suele venir con diferentes rellenos, aunque tradicionalmente acá se comen con ricota, pollo, carne o calabaza .

En ese sentido, existen dos lugares que son especialistas en la materia y preparan este plato como nadie. Se trata de sitios que ya están asentados en el circuito gastronómico porteño y ofrecen una versión exquisita de esta comida, por lo que siempre se recomienda una visita para probar sus deliciosos platos.

Este bar, que es ya un clásico porteño, cuenta con una estética que refleja nuestra cultura e historia a la perfección. Las fotos de leyendas del tango acompañan a lo que es una verdadera experiencia de bodegón. Asimismo, sus precios accesibles y platos abundantes lo convierten en una opción imperdible para ir a comer afuera.

Dentro de su extensa carta destacan sus clásicos ravioles , aunque también cuentan con variedad de carnes. Desde el asado con cuero hasta otros cortes como el lomo y bife de chorizo, El Federal destaca en esta materia. También ofrece picadas, sánguches y milanesas, mientras que el postre más elegido es el flan.

Se encuentra ubicado en la intersección de Carlos Calvo 599 y Perú, en el pintoresco barrio de San Telmo. Su fachada histórica es imposible de omitir, y se puede llegar de diferentes formas. Algunas son las líneas de colectivo 8, 20, 22, 53, 61, 62, 64, 143, 152, 28, 115, 126 y 179, entre otras. Para quienes prefieren el subte, la estación Bolivar de la Línea E y la estación Perú de la línea A son excelentes opciones.

Spiagge Di Napoli

El hecho de que Spiagge Di Napoli se encuentre hace más de medio siglo en Buenos Aires se debe a la idea que tuvo Giovanni Ranieri, un inmigrante italiano, de compartir las recetas de su país en Argentina. Idea que se concretó finalmente en 1926, y a día de hoy mantiene esa esencia casera.

spiagge di napoli Ravioles con masa de espinaca.

La raviolada es una experiencia imperdible en este bodegón que combina las tradiciones italianas y argentinas, aunque también se ofrecen otros deliciosos platos, como los fucciles al fierrito con tuco, spaghetti con estofado y fideos verdes caseros con salsa bolognesa. Y para los amantes del dulce, no se pueden perder el postre Balcarce, la isla flotante, la tarantela y el tiramisú.

Este sitio está ubicado en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Avenida Boedo. El bodegón abre sus puertas todos los días, brindando atención de lunes a sábado tanto al mediodía, de 12 a 16, como por la noche, de 20 a 00. Para llegar, los colectivos 56, 96, 115, 128 y 180 son buenas opciones.