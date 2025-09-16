16 de septiembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer vitel toné todo el año

Este plato italiano es un clásico de Navidad y Año Nuevo, pero no tiene por qué limitarse a esas fechas. Estos restaurantes modernizaron la receta y le dieron un toque único.

Por
Estos platos de vitel toné son los mejores de Buenos Aires.

Hay platos que, inevitablemente, relacionamos con juntadas familiares y momentos especiales. Uno de ellos es el vitel toné, un clásico que no falta en ninguna casa argentina para las fiestas de Navidad y Año Nuevo pero que, gracias a dos bodegones de la Ciudad de Buenos Aires, ahora puede disfrutarse todo el año.

La receta surgió en la región del Piamonte, en el noroeste de Italia, cerca del mar y del puerto de Génova. Allí se la conoce como vitel tonnà o vitello tonnato que significa, literalmente, "ternera con salsa de atún". Cuando llegó a Argentina de la mano de los inmigrantes, pasó a conocerse como vitel toné.

El corazón del plato es la salsa de atún, anchoas, mayonesa y crema, que suele servirse con alcaparras por encima. En Buenos Aires, dos bodegones tomaron la receta original, la modernizaron y reversionaron para servir el mejor vitel toné todo el año, sin importar cuánto falta para Navidad.

Hierro Bodegón

Vitel Toné de Hierro Bodegón

Este restaurante, "hermano" de la parrilla Hierro Casa de Fuegos, acaba de abrir en Palermo con una propuesta muy clara: honrar la tradición de los bodegones porteños con platos modernos y reversionados, pensados para atraer al público joven. Hay picadas, sándwiches, carnes y gran variedad de minutas.

Entre las entradas se destaca su versión del vitel toné, que se sirve con crema de anchoas, alcaparrones, huevos de codorniz y una reducción de fondo de carne. Queda en Fitz Roy 1722. Abre de lunes a jueves de 12 a medianoche; viernes y sábados de 12 a 1, y domingos de 12 a 17.

Isla Flotante

Vitel Toné de Isla Flotante Casa de Comidas

Ubicado en una esquina de Villa Crespo, este restaurante se presenta como un bodegón moderno que rescata los clásicos platos porteños, el momento del vermouth y los sabores caseros. Los fines de semana, las mesas de la vereda se llenan de gente y se convierten en un punto de encuentro.

Entre las entradas, pensadas para pedir varias y compartir, se destaca el vitel toné preparado con peceto y salsa de anchoas, ideal para acompañar con un rico trago. Queda en Beláustegui 396. Abre de lunes a jueves de 18 a 1; viernes de 18 a 2; sábados de 12 a 2 y domingos de 12 a 1.

