Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer vitel toné todo el año

Hay platos que, inevitablemente, relacionamos con juntadas familiares y momentos especiales. Uno de ellos es el vitel toné, un clásico que no falta en ninguna casa argentina para las fiestas de Navidad y Año Nuevo pero que, gracias a dos bodegones de la Ciudad de Buenos Aires, ahora puede disfrutarse todo el año.
La receta surgió en la región del Piamonte, en el noroeste de Italia, cerca del mar y del puerto de Génova. Allí se la conoce como vitel tonnà o vitello tonnato que significa, literalmente, "ternera con salsa de atún". Cuando llegó a Argentina de la mano de los inmigrantes, pasó a conocerse como vitel toné.
El corazón del plato es la salsa de atún, anchoas, mayonesa y crema, que suele servirse con alcaparras por encima. En Buenos Aires, dos bodegones tomaron la receta original, la modernizaron y reversionaron para servir el mejor vitel toné todo el año, sin importar cuánto falta para Navidad.
Hierro Bodegón
Vitel Toné de Hierro Bodegón
Instagram @hierrobodegon
Este restaurante, "hermano" de la parrilla Hierro Casa de Fuegos, acaba de abrir en Palermo con una propuesta muy clara: honrar la tradición de los bodegones porteños con platos modernos y reversionados, pensados para atraer al público joven. Hay picadas, sándwiches, carnes y gran variedad de minutas.
Entre las entradas se destaca su versión del vitel toné, que se sirve con crema de anchoas, alcaparrones, huevos de codorniz y una reducción de fondo de carne. Queda en Fitz Roy 1722. Abre de lunes a jueves de 12 a medianoche; viernes y sábados de 12 a 1, y domingos de 12 a 17.
Isla Flotante
Vitel Toné de Isla Flotante Casa de Comidas
Instagram @islaflotante.comidas
Ubicado en una esquina de Villa Crespo, este restaurante se presenta como un bodegón moderno que rescata los clásicos platos porteños, el momento del vermouth y los sabores caseros. Los fines de semana, las mesas de la vereda se llenan de gente y se convierten en un punto de encuentro.
Entre las entradas, pensadas para pedir varias y compartir, se destaca el vitel toné preparado con peceto y salsa de anchoas, ideal para acompañar con un rico trago. Queda en Beláustegui 396. Abre de lunes a jueves de 18 a 1; viernes de 18 a 2; sábados de 12 a 2 y domingos de 12 a 1.