Los 2 restaurantes de Buenos Aires para comer los mejores wraps

Tanto en Villa Crespo como en Palermo cuentan con cantinas que ofrecen las mejores versiones de esta comida rápida.

Dónde disfrutar de los mejores wraps de la ciudad.

La gastronomía abunda dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ya que cuenta con un circuito extenso de sitios de buen comer. En este sentido, si bien en el territorio porteño son populares los platos tradicionales, algunos con influencias de otros países han pisado fuerte dentro del circuito, como por ejemplo los wraps.

Esta comida fue ganando popularidad en Estados Unidos entre las décadas del 80' y 90', principalmente gracias a que era versátil, portátil y fácil de preparar. Se trata, asimismo, de una adaptación del taco mexicano, aunque su consumo es más sencillo aún ya que la masa se cierra para evitar que caiga la comida.

En la ciudad existen dos restaurantes que destacan en la preparación de este plato, y ofrecen deliciosas variantes con diferentes ingredientes y diferentes tipos de carne.

Señor Wraps

Ubicado en un pequeño lugar pintado de amarillo, Señor Wraps ofrece comida al paso, para que las personas compren y se lo lleven. De esta forma, se suma a la tendencia de los restaurantes sin lugar para sentarse, lo que acelera el flujo de los pedidos. Sin embargo, son sus platos artesanales los que destacan por sobre el resto.

Captura de pantalla 2025-09-15 101415

Dentro de las versiones de los wraps abundan las alternativas con pollo, como el Señor Chicken —salteado con cebolla con tomate, lechuga y muzzarella, y mayonesa de ajo y perejil— o el Chicken Teriyaki — salteado con cebolla con tomate, lechuga y salsa teriyaki. Asimismo, ofrece otras variantes, como wraps de bondiola, de falafel y hasta de milanesa de berenjenas para los vegetarianos.

Este restaurante abre de martes a sábados. El primer turno comienza a las 12 y concluye a las 16, mientras que el segundo comienza a las 18:30 y finaliza a las 22. Está ubicado en la calle Lerma 381, en el barrio de Villa Crespo, y líneas de colectivo como el 15, 106, 110, 140, 145, 151 y 168 dejan al comensal a pocas cuadras del local.

The Wrapée

Otro de los sitios más destacados para disfrutar de los wraps es The Wrapée, un irresistible restaurante ubicado en el barrio de Palermo que ofrece exquisitas variantes de este popular plato. "Te atendemos rápido, podes comer acá, y además, tenemos promociones si pagás en efectivo", expresan desde las redes del local.

Sus wraps son abundantes y deliciosos, entre los que destacan el de carne, el de pollo, el de falafel, el veggie y el pulled pork. Asimismo, todos vienen con mix de especias, combinado con ingredientes y salsas a elección. De estas últimas, se puede elegir, chimichurri, picante suave, cheddar, guacamole y BBQ, aunque una de las más destacadas es el hummus de zanahoria.

Captura de pantalla 2025-09-15 101540

Este restaurante abre de lunes a viernes, desde las 11 hasta las 00. Durante los fines de semana, el horario cambia ligeramente, ya que abre a partir de las 11:30. Con ubicación en Bonpland 1955, cuenta con diferentes opciones de transporte público para llegar, como los colectivos 39 y 93.

