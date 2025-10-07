7 de octubre de 2025 Inicio
Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para tomarse un buen fernet

Estos dos locales destacados en la ciudad combinan ambiente, sabores y cultura alrededor del clásico trago.

Ambos espacios consolidan a Palermo como el epicentro porteño del aperitivo más. popular.

En Buenos Aires emergen dos propuestas que se destacan al momento de elegir dónde disfrutar un buen fernet: La Fernetería y Desarmadero Bar. Ambos locales combinan coctelería, ambiente urbano y ofertas que apelan tanto a quienes buscan un plan relajado como a los que disfrutan salida nocturna con sello local.

Por un lado, La Fernetería ha logrado identidad propia en Palermo Soho, con una ambientación cuidada y una carta que fusiona tragos con gastronomía de inspiración italiana. Su ubicación en Serrano 1349 (y otra sede en Recoleta, Figueroa Alcorta 2250) refuerza su capacidad de atraer a quienes pasean por zonas con vida nocturna y cultural.

Por otro lado, Desarmadero Bar en Gorriti 4295, Palermo, se suma como opción alternativa con un perfil más desenfadado: ofrece cervezas artesanales, coctelería creativa y un ambiente que mezcla arte urbano con propuestas gastronómicas ligeras.

La Fernetería redefine el clásico trago argentino con seis versiones tiradas y cocina italiana.

Ubicada en Palermo Soho (Serrano 1349) y con otra sede en Recoleta (Figueroa Alcorta 2250), La Fernetería es el primer bar de Buenos Aires especializado en este aperitivo. Ofrece seis variedades de fernet tirado, preparados con diferentes fórmulas y proporciones de soda, y acompañados por una cocina de inspiración italiana. El ambiente, con una barra de mármol de 20 metros, mezcla estética industrial y detalles sofisticados. Su concepto trascendió fronteras: la marca ya tiene presencia en Miami y Asunción, consolidándose como símbolo del fernet argentino reinterpretado en clave moderna.

Situado en Gorriti 4295, Palermo, Desarmadero Bar es otro punto de referencia para quienes buscan disfrutar tragos con identidad local. En su carta, el fernet ocupa un lugar central: lo sirven con medidas justas, buena espuma y combinaciones especiales durante su happy hour.

Desarmadero Bar / Session apuesta por el fernet artesanal y promociones que atraen al público joven.

Además, el bar complementa su propuesta con cervezas artesanales, menú sin TACC y un ambiente distendido que lo convierte en punto de encuentro entre amigos. Las promociones de 2x1 en fernet, vermut y gin tonic son parte de su sello, reforzando su lugar en la escena porteña.

