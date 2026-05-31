Las tiernas despedidas de las parejas de los jugadores de la Selección de cara al Mundial

Un total de 18 futbolistas convocados partieron de Buenos Aires rumbo a Estados Unidos y las mujeres los saludaron a través de las redes para desearles éxitos en esta nueva competencia y sueño mundialista.

La Selección argentina comenzará los entrenamientos este lunes de cara a los amistosos previo al debut del Mundial 2026

La Selección argentina partió este domingo rumbo a Estados Unidos para pensar en el Mundial 2026 , pero atrás quedaron las familias que los apoyan y alientan sin parar. A través de las redes sociales, sus parejas publicaron las tiernas despedidas antes de partir.

La emotiva publicación del "Dibu" Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial

La Albiceleste debutará el próximo 16 de junio ante Argelia, pero el cuerpo técnico, junto a 18 futbolistas que estaban en Buenos Aires para viajar juntos a Kansas City, donde harán base para la competencia mundialista.

Carolina Calvagni subió a su cuenta de Instagram un video donde se lo ve a Nicolás Tagliafico bajarse del auto para entrar al predio de Ezeiza de la AFA antes de subirse al avión. “Jamás deja de emocionarme verte entrar al predio. A cumplir sueños. Te amo y te veo en unos días” , expresó la empresaria.

Otra de las esposas que se sumaron para desearle éxitos a sus parejas fue Valentina Cervantes , madre de Olivia y Benjamín, los hijos de Enzo Fernández. “Te vamos a extrañar, nos vemos en unos días”, escribió junto a una bandera argentina, el emoji con los ojitos con lágrimas de emoción y un corazón blanco.

Valu Cervantes

Muri López Benítez, la compañera de vida del defensor Lisando Martínez, no dejó pasar la oportunidad de mostrar un tierno momento. “Éxitos amor de nuestras vidas! Te amamos”, publicó acompañada de una foto casera donde se la ve junto al futbolista del Manchester United y la pequeña hija acostados en una cama compartiendo un momento de risas.

Muri López Benítez

Por su parte, Bárbara Occhiuzzi, pareja del lateral del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, eligió postear una foto de ellos dos con la pequeña de la familia en brazos y también darle buenos deseos en la búsqueda del bicampeonato: “Éxitos, papito. Te amamos”.

Bárbara Occhiuzzi

Además, post día de familia en Mar del Plata, Mandinha, esposa del Dibu Martínez, no dejó pasar la oportunidad para también despedirse. “Te amo mi amor”, indicó con una imagen de ambos.

La emotiva publicación del "Dibu" Martínez con su familia antes de partir rumbo al Mundial

En la previa del viaje de la Selección argentina de cara al Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez compartió una emotiva publicación en sus redes sociales.

El arquero del Aston Villa compartió una publicación con fotos de su familia dejando un mensaje: “La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible. Kansas”, expresó acompañado de un emoji de la bandera argentina.

El arquero campeón del mundo publicó un carrusel de imágenes en Instagram en el que se lo vio disfrutando de unos días de descanso junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas. Acompañó las fotografías con un mensaje cargado de sentimiento.

También replicó el posteo del defensor Lisandro Martínez, ya arriba del avión, viajando juntos hacia Kansas City para sumarse al resto de la delegación pensando ya en lo que será este lunes el inicio de los entrenamientos con los futbolistas convocados para la Copa del Mundo y los juveniles que se sumaron pensando en los amistosos que la Albiceleste disputará antes del debut ante Argelia.