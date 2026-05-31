31 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Claudio Vidal anunció la reactivación hidrocarburífera en Santa Cruz: "Muchos trabajadores podrán recuperar sus puestos"

El gobernador patagónico confirmó el inicio de las tareas en la zona norte de la provincia tras los acuerdos sellados con YPF y operadoras privadas. El plan incluye la remediación de pasivos ambientales y nuevas inversiones para dinamizar la economía regional.

Por
Claudio Vidal

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

Instagram @claudiovidalser

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó la reactivación de la actividad petrolera en la zona norte de la provincia, gracias a los acuerdos sellados durante mayo con YPF y otras compañías. La medida busca recuperar los puestos laborales, garantizar nuevas inversiones y avanzar con la remediación ambiental tras la retirada estatal de las áreas convencionales.

Juan Pablo Quinteros y Raúl Garzón.
Te puede interesar:

Caso Agostina Vega: impulsan un jury al fiscal Raúl Garzón y exigen la salida del ministro de Seguridad de Córdoba

El Ministerio de Energía y Minería provincial pactó con YPF la incorporación de seis equipos destinados a la intervención y el abandono definitivo de 1,204 pozos. Sobre este proceso, el mandatario destacó: "Esto genera un alivio muy importante no solamente para los trabajadores petroleros de base y jerárquicos, sino también para los trabajadores del transporte, de la construcción, para las pymes y para quienes prestan servicios en los yacimientos".

La operadora estatal debe presentar un informe de pasivos ambientales en los próximos días para su verificación técnica ante la Secretaría de Medio Ambiente local. Vidal valoró el éxito de la negociación y enfatizó: "Nosotros logramos que YPF, así como se fue de Santa Cruz y de otras provincias, se haga responsable de los pasivos".

Las autoridades estiman que las tareas de remediación impulsarán fuertemente la economía regional y el comercio. Según el gobernador, el principal foco de la gestión es el recurso humano, por lo cual subrayó: "Muchos de los trabajadores que hoy están a la espera de una oportunidad podrán recuperar sus puestos de trabajo".

Las operadoras privadas asumen nuevos compromisos de inversión

En paralelo a la salida de la empresa de bandera, el gobierno santacruceño rubricó un pacto con 14 firmas privadas para establecer una reducción del 3% en concepto de regalías. El beneficio impositivo requiere la presencia operativa de la maquinaria en el terreno, esquema que permitirá sumar un total de ocho equipos antes de fines de julio.

Las compañías Crown Point Energy y Quintana Energy asumieron la obligación de perforar seis pozos durante este año. Además, la empresa CGC ejecutará un plan de perforación de 30 y una locaciones con un equipo permanente en la jurisdicción patagónica.

En total, Santa Cruz suma 16 maquinarias en actividad a través de los diferentes convenios vigentes. Sobre el impacto económico de estas medidas conjuntas, el jefe provincial concluyó: "Todo esto claramente ayuda, alivia al sector y permite un incremento importante de regalías petroleras".

Noticias relacionadas

El Cordobazo, el principio del fin para Onganía.

El plan silencioso de Milei: asfixiar a la universidad pública y el fantasma del Cordobazo

Los números de la economía real no acompañan el entusiasmo del Gobierno.

Milei apuesta a pasar el invierno mientras acumula frentes de tormenta

Pérez Esquivel convoca a un ayuno nacional de 8 días en Plaza de Mayo contra las políticas de ajuste de Milei.

Con Pérez Esquivel y las CTA a la cabeza, convocan a un ayuno contra el ajuste en Plaza de Mayo

Los proyectos ingresarán este viernes al Congreso. 

De qué trata la reforma a Ley General de Sociedades que el Gobierno enviará al Congreso

Javier Milei recibió diputados de Estados Unidos.

Milei recibió al embajador de EEUU y anunció una inversión de farmacéuticas por u$s8 mil millones

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
play

Axel Kicillof sentenció que el plan económico de Javier Milei "enferma y mata"

Rating Cero

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos.

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos: sería modelo e influencer

Marcelo Weigandt deja Boca Juniors en calidad de cedido por dos temporadas.

Tuvo un romance que fue comentado por todos pero ahora anunció que será papá con su nueva pareja: quién es

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

La Selección argentina comenzará los entrenamientos este lunes de cara a los amistosos previo al debut del Mundial 2026

Las tiernas despedidas de las parejas de los jugadores de la Selección de cara al Mundial

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

El hijo boxeador de Pampita y Vicuña tuvo su primera pelea: la reacción de su madre

últimas noticias

Enzo Fernández, una de las figuras del equipo de Scaloni.

La Selección argentina ya está en Kansas City para iniciar la preparación del Mundial 2026

Hace 13 minutos
Israel anunció la toma de un histórico castillo en Líbano.

Israel anunció la toma de un histórico castillo en el Líbano y amplió su control militar

Hace 23 minutos
Las cámaras registraron un Ford Ka negro a pocos metros del ingreso al barrio Ampliación Ferreyra. 

Revelan que cámaras captaron al Ford Ka de Barrelier en el descampado donde apareció el cuerpo de Agostina

Hace 45 minutos
Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz.

Claudio Vidal anunció la reactivación hidrocarburífera en Santa Cruz: "Muchos trabajadores podrán recuperar sus puestos"

Hace 54 minutos
La mujer cumplió sus 61 años el mismo día que se halló el cuerpo sin vida de Agostina. 

Habló la madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso Agostina: "Me cuesta creer todo esto"

Hace 1 hora