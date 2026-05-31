Claudio Vidal anunció la reactivación hidrocarburífera en Santa Cruz: "Muchos trabajadores podrán recuperar sus puestos" El gobernador patagónico confirmó el inicio de las tareas en la zona norte de la provincia tras los acuerdos sellados con YPF y operadoras privadas. El plan incluye la remediación de pasivos ambientales y nuevas inversiones para dinamizar la economía regional. Por Agregar C5N en









Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. Instagram @claudiovidalser

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó la reactivación de la actividad petrolera en la zona norte de la provincia, gracias a los acuerdos sellados durante mayo con YPF y otras compañías. La medida busca recuperar los puestos laborales, garantizar nuevas inversiones y avanzar con la remediación ambiental tras la retirada estatal de las áreas convencionales.

El Ministerio de Energía y Minería provincial pactó con YPF la incorporación de seis equipos destinados a la intervención y el abandono definitivo de 1,204 pozos. Sobre este proceso, el mandatario destacó: "Esto genera un alivio muy importante no solamente para los trabajadores petroleros de base y jerárquicos, sino también para los trabajadores del transporte, de la construcción, para las pymes y para quienes prestan servicios en los yacimientos".

La operadora estatal debe presentar un informe de pasivos ambientales en los próximos días para su verificación técnica ante la Secretaría de Medio Ambiente local. Vidal valoró el éxito de la negociación y enfatizó: "Nosotros logramos que YPF, así como se fue de Santa Cruz y de otras provincias, se haga responsable de los pasivos".

Las autoridades estiman que las tareas de remediación impulsarán fuertemente la economía regional y el comercio. Según el gobernador, el principal foco de la gestión es el recurso humano, por lo cual subrayó: "Muchos de los trabajadores que hoy están a la espera de una oportunidad podrán recuperar sus puestos de trabajo".

Las operadoras privadas asumen nuevos compromisos de inversión En paralelo a la salida de la empresa de bandera, el gobierno santacruceño rubricó un pacto con 14 firmas privadas para establecer una reducción del 3% en concepto de regalías. El beneficio impositivo requiere la presencia operativa de la maquinaria en el terreno, esquema que permitirá sumar un total de ocho equipos antes de fines de julio.