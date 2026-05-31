31 de mayo de 2026 Inicio
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Revelan que cámaras captaron al Ford Ka de Claudio Barrelier en el descampado donde apareció el cuerpo de Agostina

Las cámaras de seguridad del barrio vecinal registraron al Ford Ka en el trayecto hacia el descampado donde fue hallado el cuerpo de la adolescente. La geolocalización del celular también ubicaría al detenido en la zona el lunes. Volverá a ser indagado en el marco de la investigación.

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Las cámaras registraron un Ford Ka negro a pocos metros del ingreso al barrio Ampliación Ferreyra. 

Las cámaras registraron un Ford Ka negro a pocos metros del ingreso al barrio Ampliación Ferreyra. 

Las cámaras de seguridad del barrio Ampliación Pereyra registraron al Ford Ka conducido por Claudio Barrelier en el trayecto hacia el descampado donde fue hallado el cuerpo de Agostina Vega. La geolocalización del celular también ubicaría al detenido en la zona el lunes 25 de mayo. El único acusado volverá a ser indagado en el marco de la investigación, mientras permanece sedado por su reciente intento de suicidio.

La mujer cumplió sus 61 años el mismo día que se halló el cuerpo sin vida de Agostina. 
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Cómo y cuándo entró Claudio Barrelier al barrio vecinal donde se encontraron los restos de la adolescente de 14 años son dos de los interrogantes que parecen haber encontrado respuesta gracias a cámaras de seguridad que registraron un auto negro a pocos metros del ingreso al descampado al sur de la capital provincial.

Ese vehículo ya había sido individualizado en la causa: era el que le había prestado su amante a Claudio Barrelier, por ahora el único acusado del homicidio de Agostina. Según revelaron las imágenes, el hombre de 32 años fue captado el lunes 25 de mayo a la mañana cuando llegaba al barrio. Lo grabó una cámara de un domo policial desde una distancia de 400 metros, de acuerdo a lo que informaron fuentes del caso.

De acuerdo a la filmación se confirma que Barrelier ingresó al barrio a las 11.45 de ese día. Dentro de Ampliación Ferreyra no existen cámaras que registren su trayecto, pero a las 12.15 el mismo puesto de seguridad volvió a captarlo al retirarse de la zona. Por otra parte, la geolocalización de la telefonía móvil también situó al acusado en ese lugar, en la misma fecha y franja horaria.

Descampado Ciudad Ampliación Fereyra

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía no descarta la participación de otras personas y en paralelo la familia de Agostina Vega también sospecha que hubo más involucrados.

Por su parte, los investigadores deberán esclarecer además el rol de la dueña del Ford Ka negro, presuntamente usado para trasladar el cuerpo y luego lavado antes de ser secuestrado por la policía.

El cuerpo de Agostina fue hallado el sábado por la tarde entre pastizales, en un predio de más de 200 hectáreas a 12 kilómetros del centro. La zona ya era foco de búsqueda desde el viernes, cuando se confirmó que el acusado había estado allí poco después de ser visto con la víctima en su casa.

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