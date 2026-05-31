Habló la madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso Agostina: "Me cuesta creer todo esto"

La madre de Claudio Barrelier recibió la noticia del femicidio de Agostina Vega el mismo día en que cumplía 61 años. Viviana Brizuela, quien en un primer momento había defendido a su hijo y negado cualquier vínculo con la menor y su madre, se mostró conmocionada tras conocerse el trágico desenlace que lo compromete. En declaraciones a distintos medios, expresó su arrepentimiento y pidió disculpas: “Ya salí a decir que me perdonen”.
La madre del único detenido por el crimen de Agostina brindó una entrevista para Infobae donde se mostró paralizada por la situación. “Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión”, confesó con angustia la mujer de 61 años recién cumplidos.
Según relató la mujer, hacía tiempo que no veía a su hijo, aunque aseguró que la última vez que lo encontró “lo vio bien”. Ese encuentro ocurrió el lunes 25 de mayo, apenas 24 horas después de la desaparición de la adolescente de 14 años. Con el diario de hoy, se sabe que en ese momento Barrelier ya había cometido el crimen y ocultado el cuerpo en el barrio Ampliación Pereyra.
Barrelier con la madre de la menor y un grupo de hinchas de Instituto
Tal como lo hizo en un primero momento, insistió en que ella no tenía relación con Agostina Vega pero sí aseguró que conoció a la madre de la menor, Melisa Heredia. “A la nena no la conocía. Una sola vez la vi. (a Melisa) me la presentó como una amiga. Fue una sola vez”, manifestó.
A su vez, la mujer que le dio vida y crió a Claudio Barrelier aseguró que pensó que su hijo era inocente ya que el muchacho "era un solcito, lo quería todo el mundo. Salía de acá y saludaba a todos. Un chico sano”. Asimismo, la mujer insistió en que ella "no lo crió con esos valores".
Brizuela todavía no cayó en lo que hizo su hijo, en las falsas declaraciones, en el plan llevado a cabo para cometer el crimen y en ese sentido, la mujer aseguró además que desconocía el antecedente judicial que recaía sobre él por una causa de privación ilegítima de la libertad ocurrida el año pasado. “Nunca tuve conocimiento. Nunca”, respondió.
Por último, la madre del detenido se mostró preocupada por su madre de 86 años que está a su cargo y por sus nietos quienes ya comenzaron a hacerles preguntas sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo. Brizuela dijo que siempre intentó mantener a su hijo lejos de problemas y que estaba orgullosa de él por ser trabajador y dedicarse a distintos oficios cuando lo necesitaba. Por eso no logra comprender la acusación actual: asegura que nunca fue violento y recuerda con emoción el vínculo con su hija, a quien consideraba su vida y trataba con cariño y dedicación.