Habló la madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el caso Agostina: "Me cuesta creer todo esto" La mujer, que en un primer momento defendió a su hijo y negó cualquier vínculo con la menor y su madre, se mostró conmocionada tras conocerse la noticia de la muerte de Agostina. En declaraciones realizadas esta tarde expresó su arrepentimiento: “Ya salí a decir que me perdonen”. Por Agregar C5N en









La mujer cumplió sus 61 años el mismo día que se halló el cuerpo sin vida de Agostina.

La madre de Claudio Barrelier recibió la noticia del femicidio de Agostina Vega el mismo día en que cumplía 61 años. Viviana Brizuela, quien en un primer momento había defendido a su hijo y negado cualquier vínculo con la menor y su madre, se mostró conmocionada tras conocerse el trágico desenlace que lo compromete. En declaraciones a distintos medios, expresó su arrepentimiento y pidió disculpas: “Ya salí a decir que me perdonen”.

La madre del único detenido por el crimen de Agostina brindó una entrevista para Infobae donde se mostró paralizada por la situación. “Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión”, confesó con angustia la mujer de 61 años recién cumplidos.

Según relató la mujer, hacía tiempo que no veía a su hijo, aunque aseguró que la última vez que lo encontró “lo vio bien”. Ese encuentro ocurrió el lunes 25 de mayo, apenas 24 horas después de la desaparición de la adolescente de 14 años. Con el diario de hoy, se sabe que en ese momento Barrelier ya había cometido el crimen y ocultado el cuerpo en el barrio Ampliación Pereyra.

Barrelier con la madre de la menor y un grupo de hinchas de Instituto Tal como lo hizo en un primero momento, insistió en que ella no tenía relación con Agostina Vega pero sí aseguró que conoció a la madre de la menor, Melisa Heredia. “A la nena no la conocía. Una sola vez la vi. (a Melisa) me la presentó como una amiga. Fue una sola vez”, manifestó.

A su vez, la mujer que le dio vida y crió a Claudio Barrelier aseguró que pensó que su hijo era inocente ya que el muchacho "era un solcito, lo quería todo el mundo. Salía de acá y saludaba a todos. Un chico sano”. Asimismo, la mujer insistió en que ella "no lo crió con esos valores".