28 de mayo de 2026 Inicio
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Vuelven las tormentas: el SMN emitió una alerta amarilla para cuatro provincias

El SMN emitió una advertencia para este viernes por fuertes precipitaciones y posible caída de granizo. Sugieren circular con mayor precaución.

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Vuelven las tormentas: el SMN emitió una alerta amarilla para cuatro provincias
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para este viernes en varias provincias del norte argentino, donde se esperan importantes lluvias con posible caída de granizo.

La niebla se mantiene en varias provincias de Argentina. 
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Según informó el SMN, las alertas rigen para distintas zonas de Misiones, Chaco, Formosa y el norte de Corrientes, donde se prevén tormentas de diversa intensidad a lo largo de gran parte del día.

Además, advirtieron que los fenómenos podrían presentarse acompañados de fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento, caída ocasional de granizo y abundante agua en cortos períodos de tiempo. Además, detallaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 45 y 65 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados en algunas localidades.

Las condiciones climáticas más fuertes impactarían principalmente en zonas urbanas y rutas de la región, por lo que las autoridades recomendaron circular con mayor precaución y seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales.

Alerta amarilla por tormentas viernes 29-05-26

Qué recomienda el servicio meteorológico ante el alerta amarilla

Frente al avance de las tormentas, el organismo difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

  • Evitar salir si no es necesario.
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.
  • Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.
  • Mantener cerradas puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará informando sobre la evolución de las tormentas y no descarta nuevas actualizaciones de alerta en las próximas horas si las condiciones meteorológicas se intensifican.

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