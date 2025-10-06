Los mejores dos bares de Buenos Aires para tomar un refrescante gin tonic

Existen dos locales en el barrio de Palermo que se destacan por su creatividad y respeto por la tradición coctelera del país.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con miles de propuestas gastronómicas, que van desde lo más clásico hasta experiencias excéntricas. En esa línea, para quienes sean amantes del plan de drinks, en el circuito de los tragos existen algunos clásicos dentro de la carta, como por ejemplo el gin tonic .

Se trata de un trago clásico, que mezcla ginebra con agua tónica y hielo. Suele llevar una rodaja de limón o algún toque cítrico para realzar el sabor. En esta línea, existen dos que destacan por sus versiones exquisitas de este popular trago .

En pleno corazón de Palermo, Casa Gin se consolidó como uno de los bares más exclusivos de Buenos Aires . Ubicado en una esquina emblemática y con un diseño que mezcla lujo y calidez, el lugar se destaca por ser el bar con mayor cantidad de etiquetas de gin en toda América , con más de 250 opciones disponibles. Desde su apertura en 2023, se convirtió en un verdadero punto de encuentro para celebridades, futbolistas y amantes de la coctelería.

La propuesta gastronómica gira en torno a una carta innovadora con tragos clásicos, creaciones de autor y una experiencia distintiva llamada "Perfect Serve", en la que cada cóctel se prepara frente al cliente para sumar un toque de interacción . Entre los favoritos figuran el “Pornstar Bond Martini”, un cóctel dulce y cítrico con gin, maracuyá y espumante; el “David Guetta”, de estilo frutal y botánico; y el “Messirve” , un homenaje a Lionel Messi servido en vaso similar a un mate. Además, el reconocido bartender Lean Milán dirige la barra, lo que garantiza calidad y creatividad en cada trago.

Casa Gin ofrece además noches temáticas con música en vivo, tarot, jazz y DJs, lo que lo convierte en un espacio ideal para cualquier tipo de evento. El bar funciona en un caserón reciclado con ambientes que simulan los distintos espacios de una casa, y cuenta con capacidad para 50 a 130 personas. Abre de martes a sábado y domingos pre-feriado, en Honduras 5799, a pocos metros de las principales avenidas del barrio.

Anasagasti

En una esquina escondida de Palermo, este bar propone un ambiente íntimo y elegante donde la boiserie de pinotea, el cobre y los sillones Chesterfield de cuero definen el clima de la noche. Con una iluminación tenue, música acorde y cristalería tallada, el espacio invita a relajarse y disfrutar de una experiencia que combina la tradición de la coctelería clásica con la creatividad de los tragos de autor.

gin tonic

La carta es uno de los grandes atractivos, con cócteles que van desde clásicos reversionados hasta creaciones originales como el Napoleón, el Harrod’s y el Piazzola. Además, la propuesta se acompaña con whiskies japoneses, gins japoneses (estrella de la carta), vodkas, rones importados y un tapeo variado que incluye sushi, samosas, hummus y empanaditas.

Como complemento, el bar ofrece un ambiente ideal para encuentros nocturnos con una cocina abierta hasta la madrugada. Ubicado en Pasaje Anasagasti 2067, abre todos los días de 18 a 1 de la mañana, extendiendo su horario hasta las 2 los jueves, viernes y sábados. Un rincón perfecto de Palermo para quienes buscan cócteles de autor en un entorno cuidado y sofisticado.