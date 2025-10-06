Tiene parrillas en todos lados y es ideal para escaparse de Buenos Aires el finde largo de octubre

A poco más de 80 kilómetros de Buenos Aires, Uribelarrea se consolida como el destino perfecto para una escapada de fin de semana largo. Con sus parrillas de renombre, calles de tierra y un ambiente de película, el pueblo ofrece una experiencia distinta a la de clásicos como Tomás Jofré o Carlos Keen. Su propuesta mezcla tradición, buen comer y naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.
Fundado en 1890, Uribelarrea mantiene su encanto histórico intacto. Las fachadas de época, la estación de tren y la calidez de sus habitantes invitan a recorrerlo sin apuro. En los últimos años, el turismo gastronómico potenció su crecimiento: hoy es uno de los polos parrilleros más visitados del interior bonaerense.
Además del asado, el pueblo propone paseos culturales, ferias y rincones fotogénicos que lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.
Uribelarrea se ubica a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.
Dónde queda Uribelarrea
Ubicado en el partido de Cañuelas, Uribelarrea se encuentra a poco más de una hora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires. El acceso es simple: basta con tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Ruta Nacional 205 hasta el ingreso al pueblo.
Quienes prefieran el transporte público también cuentan con opciones: se puede llegar en tren a Cañuelas con el Ferrocarril Roca y combinar con colectivos locales, o bien tomar líneas de ómnibus que conectan directamente con la zona.
Qué puedo hacer en Uribelarrea
El corazón de Uribelarrea está en sus parrillas y bodegones. Entre las más reconocidas se destacan El Rancho de Popy, famoso por su costillar a la cruz; La Pulpería de Uribe, con platos criollos y postres tradicionales; y El Palenque, un clásico con empanadas caseras y ambiente familiar. Para los amantes de la cerveza artesanal, la Cervecería La Uribeña es una parada obligada.
Pero no todo es gastronomía: también se puede visitar la Iglesia Nuestra Señora de Luján, recorrer la feria de productores regionales, realizar paseos en bici y conocer el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, ubicado junto a la antigua estación de tren.
Uribelarrea es el destino ideal para quienes buscan campo, historia y buena comida.
Cómo llegar a Uribelarrea
En auto: Autopista Riccheri y luego Ruta Nacional 205 hasta el acceso al pueblo.
En tren: Ferrocarril Roca hasta Cañuelas, con combinación a Uribelarrea.
En colectivo: líneas locales que unen Cañuelas con el casco histórico del pueblo.
Para aprovechar la escapada al máximo, se recomienda reservar con anticipación, llevar efectivo y llegar temprano para recorrer y disfrutar de las parrillas sin apuro.