Tiene parrillas en todos lados y es ideal para escaparse de Buenos Aires el finde largo de octubre

A solo una hora de la Ciudad, este pueblo bonaerense combina historia, gastronomía criolla y aire de campo en un entorno único para disfrutar en familia o con amigos.

Las parrillas y bodegones del pueblo atraen visitantes cada fin de semana largo.

A poco más de 80 kilómetros de Buenos Aires , Uribelarrea se consolida como el destino perfecto para una escapada de fin de semana largo . Con sus parrillas de renombre, calles de tierra y un ambiente de película, el pueblo ofrece una experiencia distinta a la de clásicos como Tomás Jofré o Carlos Keen . Su propuesta mezcla tradición, buen comer y naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

Fundado en 1890 , Uribelarrea mantiene su encanto histórico intacto . Las fachadas de época, la estación de tren y la calidez de sus habitantes invitan a recorrerlo sin apuro. En los últimos años, el turismo gastronómico potenció su crecimiento: hoy es uno de los polos parrilleros más visitados del interior bonaerense .

Además del asado, el pueblo propone paseos culturales, ferias y rincones fotogénicos que lo convierten en una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

Uribelarrea se ubica a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

Ubicado en el partido de Cañuelas , Uribelarrea se encuentra a poco más de una hora en auto desde la Ciudad de Buenos Aires . El acceso es simple: basta con tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Ruta Nacional 205 hasta el ingreso al pueblo.

Quienes prefieran el transporte público también cuentan con opciones: se puede llegar en tren a Cañuelas con el Ferrocarril Roca y combinar con colectivos locales, o bien tomar líneas de ómnibus que conectan directamente con la zona.

Qué puedo hacer en Uribelarrea

El corazón de Uribelarrea está en sus parrillas y bodegones. Entre las más reconocidas se destacan El Rancho de Popy, famoso por su costillar a la cruz; La Pulpería de Uribe, con platos criollos y postres tradicionales; y El Palenque, un clásico con empanadas caseras y ambiente familiar. Para los amantes de la cerveza artesanal, la Cervecería La Uribeña es una parada obligada.

Pero no todo es gastronomía: también se puede visitar la Iglesia Nuestra Señora de Luján, recorrer la feria de productores regionales, realizar paseos en bici y conocer el Museo Regional de Maquinaria Agrícola Leopoldo Rizzi, ubicado junto a la antigua estación de tren.

Uribelarrea, escapada Uribelarrea es el destino ideal para quienes buscan campo, historia y buena comida. Google Maps

Cómo llegar a Uribelarrea

En auto: Autopista Riccheri y luego Ruta Nacional 205 hasta el acceso al pueblo.

En tren: Ferrocarril Roca hasta Cañuelas, con combinación a Uribelarrea.

En colectivo: líneas locales que unen Cañuelas con el casco histórico del pueblo.

Para aprovechar la escapada al máximo, se recomienda reservar con anticipación, llevar efectivo y llegar temprano para recorrer y disfrutar de las parrillas sin apuro.