La parrilla de Recoleta que reinventa el asado con vegetales de estación

La moderna propuesta gastronómica busca honrar el producto y el fuego como pilares fundamentales de su carta, ofreciendo una entrada que sorprenden por sus sabores y combinaciones.

Rufino reinterpreta la cocina argentina con carnes de pastura y vegetales de estación

Desde su llegada al subsuelo del hotel Mio Buenos Aires, en Recoleta, la parrilla Rufino se presenta como una de las propuestas más destacadas de la cocina argentina contemporánea y reinventar el asado con vegetales de estación.

Su esencia combina la tradición del asado con la estética del casual fine dining, en un espacio sofisticado y cálido donde cada detalle está pensado para realzar la experiencia. Con un enfoque en carnes de novillo Angus de pastura y vegetales de estación, la propuesta gastronómica busca honrar el producto y el fuego como pilares fundamentales de su carta.

El chef Jerónimo Bichi es quien aporta su experiencia internacional en restaurantes como Elena y Nuestro Secreto del Four Seasons Buenos Aires, Mudrá en España y Las Leñas en México, donde combina técnica, respeto por la tradición y creatividad, lo que da como resultado una cocina sensible y moderna.

La experiencia arranca con una serie de entradas que sorprenden por sus sabores y combinaciones . Entre ellas, destacan las croquetas de morcilla con emulsión de manzana, las mollejas con papas rotas y puré de coliflor, y la polenta grillada rellena con provoleta, hongos y mermelada de pimientos.

Por otra parte, entre las especialidades de la carne sobresale el costillar del centro de 1 kilo, cocido a baja temperatura durante seis horas; el T-Bone de 1 kilo; y la carrillera melosa de 350 g con cremoso de choclo y reducción de malbec.

Rufino - T-bone

También se suman propuestas como el roll de cordero patagónico con hongos y papines, el osobuco braseado de 1,5 kg o clásicos de la parrilla como la marucha de 650 g y la entraña de 400 g.

Respecto a las opciones vegetarianas se destacan los raviolones de calabaza con manteca negra de salvia, las zanahorias grilladas con hummus de arvejas y la ensalada Mediterránea con tomates reliquia, bocconcinos, aceitunas griegas y mix de hojas amargas, que completan una carta diversa y equilibrada para satisfacer a todos los paladares.

Rufino - Raviolones de calabaza y mascarpone

En la parte dulce hay para elegir desde un banoffee con bananas caramelizadas y dulce de leche de coco, hasta una creativa deconstrucción del postre vigilante con mousse de mascarpone, quesos frescos y dulces típicos. Cada postre es un cierre perfecto que combina la tradición con la innovación.

Por último, en la sección de bebidas, Rufino ofrece una carta de 45 etiquetas de vino cuidadosamente seleccionadas, ordenadas por intensidad y con presencia de las principales regiones vitivinícolas del país.

La coctelería de autor también ocupa un rol central, con tragos como el Rufina, el Summer Rose o el Warhol, que juegan con frutas tropicales, cítricos y almíbares artesanales. Además, la propuesta incluye agua filtrada Aqa, ilimitada durante la cena, presentada en botellas de vidrio reutilizables como parte de su compromiso ambiental.

Dónde está ubicado Rufino

Esta moderna parrilla se encuentra en Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

Rufino no es solo una parrilla: es una experiencia gastronómica integral que eleva los sabores argentinos a través de una mirada moderna, consciente y sofisticada, invitando a redescubrir el ritual del asado con una vuelta de excelencia.