Las mejores 2 parrillas de Buenos Aires para comer entrañas deliciosas

Aunque hace unos años pasaba desapercibido, hoy es uno de los cortes más pedidos por porteños y turistas. Estos restaurantes la preparan en el punto justo para que quede tierna y sabrosa.

Las carnes argentinas son famosas en todo el mundo, y muchos turistas extranjeros llegan a Buenos Aires con su itinerario planeado: el Obelisco, Caminito, microcentro, una parrilla. Además del asado, el vacío, el bife de chorizo y las achuras, la entraña se impone sobre otros cortes como uno de los favoritos.

Durante años pasó desapercibido en las carnicerías, pero en el último tiempo cobró popularidad y, a veces, hasta es difícil conseguirlo. Esto se debe a que solo hay dos piezas por animal, ya que proviene de la parte interna de las costillas, junto al diafragma. Su "marmoleado" de grasa la hace ideal para la parrilla.

Dorada por fuera, jugosa por dentro, la entraña ya es un infaltable en el menú de cualquier restaurante y uno de los platos más pedidos. Si querés disfrutar de todo su sabor, estas son las dos mejores parrillas de Buenos Aires para comer unas entrañas deliciosas.

Ubicada en el barrio de Palermo, esta parrilla es un emblema de la carne argentina a nivel mundial y cada día recibe a una gran cantidad de turistas extranjeros que la eligen para disfrutar de un auténtico asado. La famosa Guía Michelin la describe como "una de las mejores parrillas del planeta".

Uno de los cortes más pedidos es la entraña de novillo, que se madura y se cocina a las brasas con un proceso único para que quede tierna y con mucho sabor. Todos los cortes son premium y están especialmente seleccionados. Don Julio queda en Guatemala 4699; abre todos los días de 11:30 a 16 y de 19 a 1.

Hierro

Entraña - Hierro Parrilla Instagram @hierro.palermo

Esta parrilla surgió en 2019 en el barrio de Palermo con el objetivo de brindar a los fanáticos del asado una experiencia distinta, combinando calidez, modernidad y cortes de primera calidad. Las carnes se complementan con vegetales orgánicos, guarniciones originales y una gran variedad de vinos.

Todos los cortes se someten a un proceso de maduración al vacío y se cocinan a la parrilla con carbón y quebracho colorado. Se destaca la entraña, que se sirve en el punto justo, tierna y jugosa. Hierro queda en Costa Rica 5602. Abre de domingo a miércoles de 12 a medianoche, y de jueves a sábado de 12 a 1.