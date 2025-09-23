23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las mejores 2 parrillas de Buenos Aires para comer entrañas deliciosas

Aunque hace unos años pasaba desapercibido, hoy es uno de los cortes más pedidos por porteños y turistas. Estos restaurantes la preparan en el punto justo para que quede tierna y sabrosa.

Por
Estas entrañas son las mejores de Buenos Aires.

Estas entrañas son las mejores de Buenos Aires.

Las carnes argentinas son famosas en todo el mundo, y muchos turistas extranjeros llegan a Buenos Aires con su itinerario planeado: el Obelisco, Caminito, microcentro, una parrilla. Además del asado, el vacío, el bife de chorizo y las achuras, la entraña se impone sobre otros cortes como uno de los favoritos.

Dónde probar la mejor bondiola de la ciudad.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bondiola con guarnición

Durante años pasó desapercibido en las carnicerías, pero en el último tiempo cobró popularidad y, a veces, hasta es difícil conseguirlo. Esto se debe a que solo hay dos piezas por animal, ya que proviene de la parte interna de las costillas, junto al diafragma. Su "marmoleado" de grasa la hace ideal para la parrilla.

Dorada por fuera, jugosa por dentro, la entraña ya es un infaltable en el menú de cualquier restaurante y uno de los platos más pedidos. Si querés disfrutar de todo su sabor, estas son las dos mejores parrillas de Buenos Aires para comer unas entrañas deliciosas.

Don Julio

Entraña - Parrilla Don Julio

Ubicada en el barrio de Palermo, esta parrilla es un emblema de la carne argentina a nivel mundial y cada día recibe a una gran cantidad de turistas extranjeros que la eligen para disfrutar de un auténtico asado. La famosa Guía Michelin la describe como "una de las mejores parrillas del planeta".

Uno de los cortes más pedidos es la entraña de novillo, que se madura y se cocina a las brasas con un proceso único para que quede tierna y con mucho sabor. Todos los cortes son premium y están especialmente seleccionados. Don Julio queda en Guatemala 4699; abre todos los días de 11:30 a 16 y de 19 a 1.

Hierro

Entraña - Hierro Parrilla

Esta parrilla surgió en 2019 en el barrio de Palermo con el objetivo de brindar a los fanáticos del asado una experiencia distinta, combinando calidez, modernidad y cortes de primera calidad. Las carnes se complementan con vegetales orgánicos, guarniciones originales y una gran variedad de vinos.

Todos los cortes se someten a un proceso de maduración al vacío y se cocinan a la parrilla con carbón y quebracho colorado. Se destaca la entraña, que se sirve en el punto justo, tierna y jugosa. Hierro queda en Costa Rica 5602. Abre de domingo a miércoles de 12 a medianoche, y de jueves a sábado de 12 a 1.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer unos sorrentinos repletos de sabor

Estos bodegones están entre los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 3 bodegones de equipos de fútbol donde la pasión por el deporte y la comida se juntan

La diversidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra en estos locales un ejemplo de calidad y estilo propio.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendos sándwiches

Dónde se puede probar la mejor humita de la ciudad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una humita de locos

Estos platos veggie son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer platos originales y vegetarianos

Estos platos de vitel toné son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer vitel toné todo el año

Rating Cero

Llegó a la gran N roja.
play

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Esta nueva serie de Marvel reinventa el universo cinematográfico y se estrena este miércoles 24 de septiembre

De qué se trata esta producción francesa disponible en Netflix.
play

Netflix: tiene pocos capítulos, es francesa y cuenta una historia repleta de drama

El actor mostró un notable cambio físico desde sus primeros años hasta la actualidad.

La impresionante transformación de Vin Diesel: así se veía cuando tenía pelo

Aseguran que Alexis Mac Allister fue padre en secreto.

Mac Allister habría sido padre en secreto: por "razones personales" no fue a la gala del Balón de Oro

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Cariñoso mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

últimas noticias

play

Así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

Hace 22 minutos
El debate general comienza este martes y se extiende toda la semana.

Empezó la Asamblea General de la ONU: quiénes hablarán y cuáles son los temas clave

Hace 29 minutos
play
Llegó a la gran N roja.

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

Hace 33 minutos
El jefe de Gabinete expuso la causa de la determinación.

Francos, sobre la eliminación de las retenciones: "El Gobierno necesita tener dólares"

Hace 36 minutos
También resulta clave la dimensión moral y la búsqueda de propósito.

Qué define a un ser humano según la inteligencia artificial

Hace 41 minutos