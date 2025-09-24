24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hagan empanadas salteñas excelentes

Son famosas por su relleno de carne cortada a cuchillo y papa con un toque picante, y muchos las consideran las mejores del país. Estos locales las preparan en horno de barro, según la receta tradicional.

Por
Estas son las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires.

Estas son las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires.

Las empanadas son uno de los platos más típicos de Argentina. Todas las provincias tienen su propia receta, cada una con sus características y sabores particulares. Aunque hay opciones para todos los gustos y todas ellas son riquísimas, las salteñas son las favoritas de muchos.

Estas entrañas son las mejores de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Las mejores 2 parrillas de Buenos Aires para comer entrañas deliciosas

¿Qué las diferencia de las demás? Para empezar, el número de repulgues: los expertos aseguran que debe tener exactamente 16. Además, su relleno se distingue por llevar carne cortada a cuchillo mezclada con papa y cebolla de verdeo, lo que las vuelve extra jugosas.

Se pueden comer solas, pero también es típico acompañarlas con una salsa de tomate y ají picante conocida como llajua. Si querés sentir todo el sabor de Salta sin alejarte del centro porteño, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para disfrutar unas excelentes empanadas salteñas.

El Imperfecto

Empanadas salteñas de El Imperfecto

Este restaurante de aire rústico y esencia familiar, como si los comensales se sentaran en el living de su casa, tiene un menú de marcada impronta norteña. Todos los platos se preparan en un horno de barro y a la leña para darle el sabor casero que convirtió al local en un clásico de Palermo.

La estrella son las empanadas salteñas que se sirven en solo dos sabores, carne o queso (estas últimas fritas). Se preparan según la receta tradicional, con condimentos traídos de Salta, y el repulgue se hace a mano. Queda en Gascón 1417. Abre de miércoles a viernes de 20 a 23, y sábados y domingos de 12:30 a 16.

La Morena

Empanadas salteñas de La Morena

Este clásico de Recoleta es un restaurante de comida regional y, a la vez, una peña folclórica. Los fundadores son dos amigos salteños que querían traer el espíritu de su provincia a la Ciudad de Buenos Aires y lo lograron a base de música, bailes, guitarreadas, buen vino y mucha comida.

Las empanadas son el plato más pedido: la masa es casera y el relleno lleva papa y carne cortada a cuchillo; salen al horno de barro o fritas. Las especias se traen desde Salta para darles el sabor tradicional. Queda en Austria 2032 y abre todos los días en horario corrido, de 11 a 1.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Dónde probar la mejor bondiola de la ciudad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bondiola con guarnición

play

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer unos sorrentinos repletos de sabor

Estos bodegones están entre los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 3 bodegones de equipos de fútbol donde la pasión por el deporte y la comida se juntan

La diversidad gastronómica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encuentra en estos locales un ejemplo de calidad y estilo propio.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendos sándwiches

Dónde se puede probar la mejor humita de la ciudad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una humita de locos

Estos platos veggie son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer platos originales y vegetarianos

Rating Cero

Jaguar combina espionaje y memoria histórica en una narrativa atrapante.
play

Justicia y espionaje: está en Netflix, tiene seis capítulos y te va a volar la cabeza

Las hermanas Lattanzio se pelearon en plena calle en el barrio de Saavedra

Fuerte pelea entre gritos y empujones de una ex-Gran Hermano con su hermana en plena calle

El look de la artista para recibir a la primavera.

Emilia Mernes revolucionó las redes sociales con su look: una micromino y crop top muy escotado

Por el partido de Palmeiras - River, La Voz no será emitido este miércoles en Telefe

Telefe volverá a levantar La Voz Argentina: qué pasó

Camilota se quebró por la salud de su hermano y contó más detalles sobre su estado.

La angustia de Camilota tras la delicada actualización sobre la salud de Thiago Medina: "Un milagro"

Sonic 3, la película es una producción de 2024.
play

Con un villano único: Netflix estrenó Sonic 3 y ya está entre lo más visto de la plataforma

últimas noticias

play

Para el Gobierno bonaerense, el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "da cuenta de una venganza narco"

Hace 36 minutos
play

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

Hace 45 minutos
Existen trucos caseros para hacer que las pestañas crezcan de forma natural sin gastar una fortuna. 

Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Hace 1 hora
 Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos.

Marte entró en Escorpio: cómo impacta en todos los signos

Hace 1 hora
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI: ¿hay otro día de promoción en septiembre 2025?

Hace 1 hora