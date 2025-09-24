Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hagan empanadas salteñas excelentes

Son famosas por su relleno de carne cortada a cuchillo y papa con un toque picante, y muchos las consideran las mejores del país. Estos locales las preparan en horno de barro, según la receta tradicional.

Las empanadas son uno de los platos más típicos de Argentina. Todas las provincias tienen su propia receta, cada una con sus características y sabores particulares. Aunque hay opciones para todos los gustos y todas ellas son riquísimas, las salteñas son las favoritas de muchos.

¿Qué las diferencia de las demás? Para empezar, el número de repulgues: los expertos aseguran que debe tener exactamente 16. Además, su relleno se distingue por llevar carne cortada a cuchillo mezclada con papa y cebolla de verdeo, lo que las vuelve extra jugosas.

Se pueden comer solas, pero también es típico acompañarlas con una salsa de tomate y ají picante conocida como llajua. Si querés sentir todo el sabor de Salta sin alejarte del centro porteño, estos son los dos mejores restaurantes de Buenos Aires para disfrutar unas excelentes empanadas salteñas.

Este restaurante de aire rústico y esencia familiar, como si los comensales se sentaran en el living de su casa, tiene un menú de marcada impronta norteña. Todos los platos se preparan en un horno de barro y a la leña para darle el sabor casero que convirtió al local en un clásico de Palermo.

La estrella son las empanadas salteñas que se sirven en solo dos sabores, carne o queso (estas últimas fritas). Se preparan según la receta tradicional, con condimentos traídos de Salta, y el repulgue se hace a mano. Queda en Gascón 1417. Abre de miércoles a viernes de 20 a 23, y sábados y domingos de 12:30 a 16.

La Morena

Empanadas salteñas de La Morena Instagram @lamorena.ba

Este clásico de Recoleta es un restaurante de comida regional y, a la vez, una peña folclórica. Los fundadores son dos amigos salteños que querían traer el espíritu de su provincia a la Ciudad de Buenos Aires y lo lograron a base de música, bailes, guitarreadas, buen vino y mucha comida.

Las empanadas son el plato más pedido: la masa es casera y el relleno lleva papa y carne cortada a cuchillo; salen al horno de barro o fritas. Las especias se traen desde Salta para darles el sabor tradicional. Queda en Austria 2032 y abre todos los días en horario corrido, de 11 a 1.