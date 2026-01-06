La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Es una heladería de autor en Quilmes que fusiona el helado artesanal de alta calidad con el café de especialidad.

Desde hace algunos años que las heladerías en Buenos Aires dejaron de vender solo los clásicos gustos y se arriesgan probando nuevas combinaciones de ingredientes. En Dolya , se animaron a una propuesta refrescante para el verano que combina el ácido del limón con un ingrediente poco convencional: lavanda .

Esta heladería ubicada en la zona Sur de la provincia, irrumpe en la escena de Quilmes con un concepto que fusiona el helado artesanal y el café de especialidad . La premisa de Dolya es clara: una carta enfocada en productos de calidad que garantiza ingredientes frescos y sabores intensos .

El lugar no solo se destaca por sus productos, sino también por el ambiente y el servicio que ofrece a sus clientes, siendo una apertura reciente que promete mucho en el barrio. Es un lugar ideal para quien busca descubrir nuevos sabores de helado y deleitarse con algo artesanal e innovador .

Dolya se encuentra en el centro de Quilmes , específicamente en la calle Gral. Paz 650 , esquina Alem. Su ubicación es estratégica, situándose en una zona que en el último tiempo tuvo un notable crecimiento en cuanto a propuestas gastronómicas.

El local abre de martes a viernes, de 7.30 a 20 hs . Los fines de semana cuenta con un horario especial: sábados de 8.30 a 20 hs y domingos de 11 a 20 hs .

Qué puedo pedir en Dolya

El punto central de Dolya es, sin duda, su oferta de helados. Si bien para algunos clientes su carta puede resultar un tanto acotada, este local elige ponderar calidad por sobre cantidad, en línea con su filosofía de producción artesanal.

En su carta están los clásicos que no fallan: vainilla, sambayon, chocolate amargo al 70%y super dulce de leche. También tiene una oferta de gustos más refrescantes para el verano como frutilla hibiscus, pomelo y frambuesa o la aclamada combinación de limón y lavanda.

Otros sabores que se pueden encontrar actualmente son: choco blanco con frambuesas, cheesecake con frutos rojos, banana split, pistacho y ganache de choco blanco. Un dato no menor es que incluye una receta de helado vegano con el sabor avellana con chocolate.

Un diferenciador importante de Dolya es que no es exclusivamente una heladería. Es uno de los pocos lugares de la zona donde podés acompañar un helado premium con un café de especialidad. Para complementar la experiencia, cuentan con una selección de productos dulces y salados ideales para la hora de la merienda o un brunch.

Cómo llegar a Dolya

Al estar en la zona céntrica de Quilmes, hay varias opciones para llegar al lugar. Numerosas líneas que atraviesan el centro de la localidad te acercan a pocas cuadras, como la 85, 98, 159 (ramales por Mitre), 257 y 219.

Otra opción es ir en tren; la estación Quilmes de la Línea Roca se encuentra a unas 7 cuadras, lo que permite un acceso sencillo caminando por las calles principales del centro comercial.

Para quienes lleguen en auto al lugar se recomienda prestar atención al estacionamiento medido durante los días hábiles, aunque en las calles transversales suele haber mayor disponibilidad.