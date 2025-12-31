31 de diciembre de 2025 Inicio
Cuál es el restaurante que produce su propia charcutería y apuesta por una cocina de alta  calidad

Cuatro amigos y socios fundaron Corte Charcutería en 2022, un espacio que funciona en el Bajo Belgrano, donde la trazabilidad y la gastronomía a base de materia prima de excelencia son el punto de partida para disfrutar de una propuesta 100% artesanal.

Charcutería producida en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos.

En una esquina arbolada de Belgrano, rodeado de departamentos, casas bajas y varias embajadas, funciona un restaurante que brilla por una particularidad: la de producir su propia charcutería en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos. Se trata de Corte Charcutería, un emprendimiento fundado por cuatro amigos y socios, con una vasta trayectoria en el mundo cárnico: el chef Santiago Garat, el maestro charcutero César Wilson Sagario y los hermanos Marcelo y Pablo Abritta, dueños del Frigorífico Fura.

Al cruzar la puerta del restaurante, el saludo atento del personal y el clima cálido del lugar auguran que la experiencia será puro disfrute. La estética cruza el estilo europeo de las charcuterías clásicas con guiños a los diners americanos. Además, incorpora decoración moderna, a cargo de la diseñadora Eme Carranza: luminarias de neón, mesas que evocan embutidos y tonos en la gama del verde, blanco y marrón son algunos de los elementos que más destacan en la ambientación.

Corte Charcutería 8

Bajo la directriz de trazabilidad, técnica, saberes e innovación, en su selección de charcutería casera, creada por Wilson Sagario, se pueden encontrar una variedad de productos a base de diferentes carnes: vacuna, de cordero, wagyu y hasta de pescados y aves. Los estilos también son distintos -criollo, centroeuropeo, francés y español- repartido entre chacinados y salazones para pedir en el salón o para llevar a casa.

Qué pedir en Corte Charcutería

La oferta es abundante y tentadora: entre otros se puede mencionar sus embutidos secos como spianattas, fuet, salames negros, morcilla asturiana, chorizos, patés, leber y embutidos cocidos. Además cuentan con otros productos sometidos a largos procesos de maduración, entre ellos la bresaola angus, wagyu, cecina, speck o bondiolones. Para acompañar, nada mejor que su selección de quesos gourmet: raclette, crotin, cheddar inglés, de cabra azul o de cabra con hongos, fontina o gruyere, para degustar con pan de masa madre artesanal, vinos boutique o aperitivos sin alcohol.

Corte 1

Entre sus creaciones, la carta exhibe platos pequeños fríos como el vitel toné y el paté campaña. Entre los calientes, resaltan sus croquetas, empanadas, morcilla, fainá y el pancho del día, con salchicha húngara y pan casero de la casa. Como principal figuran opciones contundentes y abundantes: pastrón braseado, chivito, osobuco, porchetta, costilla ahumada, trío de salchichas con chucrut y más. Las guarniciones acompañan la propuesta, con alternativas como ensalada rusa, ensalada de remolacha, verduras gratinadas o puré de papas. Los postres apuestan a los clásicos: queso y dulce, flan con dulce de leche, torta vasca y cremoso de chocolate.

Corte 51

Donde queda Corte Charcutería

Corte Charcutería se encuentra sobre Echeverría 1290, en Belgrano. Abre de lunes a jueves de 9 a 23 h, viernes y sábados de 9 a 23.30 h y domingos de 9 a 16 h.

