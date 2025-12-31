Dónde ir a tapear en Versalles: la nueva cantina española que se impone en el barrio

31 de diciembre de 2025 Inicio
Rabas tiernas y crocantes, gambas al ajillo, albóndigas con huevo frito, tortilla babé, bocatas, pinchos y muchos platitos para compartir, con vermut o cerveza bien fría, es la propuesta de A Coruña, un espacio que cobra vida en una pintoresca esquina de Versalles.

Una cantina española que propone una experiencia de tapeo con vermut y sobremesas largas.

Una cantina española que propone una experiencia de tapeo con vermut y sobremesas largas.

En el oeste de la ciudad, Versalles suma un nuevo punto de encuentro gastronómico con A Coruña, una cantina española que propone una experiencia de tapeo con vermut y sobremesas largas. Ubicada en Irigoyen 1801, esta apertura reciente combina el espíritu de los lugares clásicos de España con la calidez de un barrio tranquilo y arbolado.

Charcutería producida en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos.
El salón es amplio y luminoso, con una ambientación cálida donde predominan los tonos ocre y rojo. Las paredes se visten con pequeños objetos, como cuadros y platos souvenir con mapas, escudos y paisajes que aportan guiños directos a Galicia. Todo se siente familiar y cercano. La vereda, protagonista indiscutida, se activa a partir de las 18 h durante la semana y desde el mediodía los sábados y domingos, un plan infalible para disfrutar de los días de verano.

A Coruña - RABAS

Carolina Giuliani y Vanina Heredia, sus creadoras, venían de otros mundos, pero compartían algo esencial: el amor por la cocina española y las ganas de construir un proyecto propio. Con la llegada de su hija, esa inquietud tomó forma y se transformó en una pregunta concreta sobre cómo trabajar distinto, sin resignar tiempo ni disfrute. Así, la idea inicial de un café fue creciendo hasta convertirse en una cantina de barrio, de esas que invitan a quedarse. Desde su apertura, el 18 de septiembre, A Coruña encontró rápidamente su lugar en Versalles y hoy apuesta a consolidar un ritual bien español: el de tapear, brindar y estirar la tarde desde temprano.

Qué pedir en A Coruña

La carta invita a armar la mesa con platitos al centro y recorrer clásicos de la cocina española, tanto fríos como calientes. Entre los imperdibles destacan las rabas, tiernas y crocantes; la tortilla española rellena con provoleta y cantimpalo —servida babé por defecto— y las croquetas de pescado y langostinos. Completan el recorrido gambas al ajillo, mejillones a la provenzal, boquerones en aceite, ensalada rusa, buñuelos de espinaca, papas bravas, huevos rotos con morcilla, albóndigas con huevo frito, raxo gallego con papas y más.

El costado más informal de la carta aparece en los pinchos, de clara raíz vasca, en combinaciones como cantimpalo al vino tinto con ajíes en vinagre; chorizos a la sidra con morrones asados y queso sardo; boquerones, ají y aceitunas verdes, y anchoas con manteca y cítricos. Las bocatas refuerzan esa impronta relajada con opciones como el sándwich de rabas con alcaparras y alioli, el de tortilla con chistorra y el de buñuelos con morrones y mayo de pimentón. La propuesta se completa con arroces que refuerzan el costado marino de la casa y versiones con mariscos, arroz negro con vieras y langostinos y la paella de la casa.

A Coruña -Sándwich de jamón crudo, tomate, ajo y aceitunas negras

Para el cierre dulce, hay sabores reconocibles como peras al vino tinto con crema cítrica, arroz con leche y el clásico queso con dulce de batata.

Para beber, la casa propone vermut La Fuerza servido de canilla, sidra o cerveza bien fría. El apartado de aperitivos suma clásicos como Vermut La Fuerza Blanco con soda o tónica, Campari con naranja, Cynar con pomelo y Fernet Branca con Coca-Cola. También hay algunos vinos de bodegas tradicionales.

A Coruña nació con vocación de convertirse en un punto de referencia en Versalles, ideal para un plan descontracturado y ATP al caer el sol, una excusa para sumar un nuevo rincón donde el tapeo, la conversación, el vermut o unas “cañas” bien frías van de la mano.

Dónde queda A Coruña

Está ubicado en Irigoyen 1801, Versalles. Abre de lunes a viernes de 18 a 00 h y los sábados y domingos de 12 a 16 y de 18 a 00 h, y cuenta con servicio de take away.

