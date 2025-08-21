21 de agosto de 2025 Inicio
Expertos revelaron los secretos de un pueblo de Italia que se destaca por su longevidad: cuáles son

Este lugar inspira al mundo con su manera de vivir. Sus costumbres sencillas revelan claves para sumar años con energía y plenitud.

El ejemplo de este pueblo italiano demuestra que la longevidad está profundamente ligada a los hábitos y al modo de relacionarse con los demás.

El ejemplo de este pueblo italiano demuestra que la longevidad está profundamente ligada a los hábitos y al modo de relacionarse con los demás.

En la Costa Amalfitana existe un rincón que parece desafiar el paso del tiempo. Sus habitantes llegan con frecuencia a superar los 100 años en un estado físico y mental sorprendentemente saludable. Se trata de Cilento, una pequeña localidad que está despertando el interés de la ciencia por la calidad y extensión de vida de sus residentes.

El pueblo, ubicado al sur de Nápoles, fue clasificado como una de las llamadas Blue Zones, regiones del mundo donde la esperanza de vida es significativamente mayor. En este lugar, los adultos mayores muestran bajos índices de enfermedades cardiovasculares y problemas cognitivos, lo que convierte al lugar en un laboratorio natural para comprender qué factores influyen en la longevidad.

Investigaciones lideradas por el profesor Salvatore Di Somma, dentro del proyecto Cilento Initiative on Ageing Outcomes (CIAO), sostienen que el secreto de esta longevidad no se encuentra únicamente en el entorno, sino en un estilo de vida equilibrado, basado en la alimentación, la vida comunitaria y la actividad diaria. Estos hábitos, transmitidos de generación en generación, parecen ser la clave de su vitalidad.

Cilento_2

Cómo hacen los pueblos de Italia para destacarse con su longevidad

Uno de los pilares fundamentales de la vida en Cilento es la dieta mediterránea. Su alimentación está compuesta principalmente por frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y pescado fresco, en especial las anchoas. El consumo de carne roja es escaso y el aceite de oliva funciona como auténtico “medicamento natural”. Según los expertos, una cucharada diaria contribuye a la salud del corazón, mientras que reemplazar grasas procesadas por este aceite reduce la inflamación. Además, hierbas como el romero aportan antioxidantes que fortalecen el organismo. Estudios comparativos entre Cilento y Malmo, Suecia, confirmaron que este patrón alimenticio disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer.

Por otro lado, otro aspecto fundamental que abordan estas personas es mantener la mente activa. Cocinar recetas tradicionales refuerza la memoria y la coordinación, mientras que participar en reuniones sociales fortalece los vínculos;, la práctica religiosa brinda propósito y las relaciones familiares reducen la soledad. Según la CIAO Initiative, estos hábitos fomentan una buena salud cognitiva, esencial para una vida larga y plena.

La comunidad también juega un papel decisivo. En Cilento no existen geriátricos, ya que los ancianos continúan viviendo en sus casas, rodeados de hijos, nietos y vecinos. Esta convivencia intergeneracional les permite conservar la independencia y, al mismo tiempo, sentirse útiles dentro del grupo social. El apoyo familiar, junto a la autonomía en las decisiones cotidianas, genera un equilibrio que refuerza el ánimo y la motivación.

shutterstock1393611557

Otro aspecto clave es el movimiento diario. El terreno montañoso y la tradición agrícola hacen que la actividad física se integre de manera natural en la vida cotidiana. Caminar, trabajar en el huerto y cultivar alimentos propios no solo fortalecen el cuerpo, sino que también aportan bienestar emocional. En este entorno, el ejercicio no es una obligación, sino una consecuencia lógica de la vida diaria.

Las prácticas realizadas en Cliento por su población se pueden incorporar de manera fácil en la vida cotidiana de cualquier persona. No hace falta vivir en este pueblo de Italia para sustituir las grasas procesadas por aceite de oliva, priorizar el consumo de pescado, mantener hobbies que estimulen la mente, fortalecer las relaciones sociales, caminar todos los días y cultivar plantas.

