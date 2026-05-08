8 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Así es San Antonio de los Cobres, el pueblo de Salta que es perfecto para visitar por su paisaje inolvidable

Este destino del Norte del país es poco conocido y enamora por sus colores y sus pueblos calmos.

Por
El lugar poco conocido de Salta que tenés que conocer si viajás al Norte. 

El lugar poco conocido de Salta que tenés que conocer si viajás al Norte. 

Salta Argentina
  • San Antonio de los Cobres se convirtió en uno de los destinos más buscados de la Puna salteña por sus paisajes de altura y su tranquilidad.
  • El Viaducto La Polvorilla y el Tren a las Nubes son dos de las experiencias más elegidas por quienes visitan la región.
  • El pueblo funciona como punto de partida para recorrer salares, rutas de montaña y pequeñas localidades del norte argentino.

Payogasta: el pueblo que se destaca para visitar y disfrutar del paisaje.
Te puede interesar:

Turismo en Salta: así es Payogasta, el pueblo que se destaca para visitar y disfrutar del paisaje

  • Las ferias artesanales y la Fiesta de la Pachamama permiten conocer de cerca las tradiciones de las comunidades puneñas.

En el corazón de la Puna salteña, San Antonio de los Cobres aparece como uno de esos destinos que sorprenden por su inmensidad y por la tranquilidad que ofrecen lejos de las grandes ciudades. Rodeado de montañas y caminos de altura, el pueblo se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por turistas que buscan experiencias diferentes en el norte argentino.

A más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, esta localidad combina paisajes áridos, cielos abiertos y una fuerte identidad cultural que todavía conserva costumbres ancestrales. En los últimos años, además, creció el interés de jubilados y viajeros que priorizan escapadas tranquilas, con contacto directo con la naturaleza y las comunidades locales.

San Antonio de los Cobres, Salta (1)

Cómo es San Antonio de los Cobres, el destino ideal para visitar en Salta

Uno de los grandes atractivos del pueblo es el emblemático Viaducto La Polvorilla, una estructura histórica que forma parte del recorrido del famoso Tren a las Nubes. Cada vez que la formación atraviesa el puente, la zona se llena de visitantes, puestos de artesanos y propuestas gastronómicas típicas de la región.

Desde San Antonio de los Cobres también se pueden realizar excursiones hacia las Salinas Grandes, uno de los paisajes más impactantes del norte argentino. Otra de las rutas más elegidas es el paso por el Abra del Acay, considerado uno de los caminos más altos del país.

San Antonio de los Cobres

El pueblo además funciona como conexión hacia destinos tradicionales como Cachi y La Poma, dos localidades que mantienen el estilo típico de los pueblos andinos. Y, para quienes buscan una experiencia cultural más profunda, las ferias artesanales son una parada obligatoria. Allí se pueden encontrar tejidos realizados con técnicas tradicionales que forman parte de la identidad de las comunidades puneñas.

Otro de los momentos más importantes del año ocurre cada 1° de agosto con la celebración de la Fiesta de la Pachamama, una ceremonia que reúne música, danzas y ofrendas en honor a la Madre Tierra. San Antonio de los Cobres se encuentra a unas pocas horas de la ciudad de Salta y se accede a través de la Ruta Nacional 51, un recorrido panorámico que atraviesa quebradas y paisajes de montaña durante todo el trayecto.

San Antonio de los Cobres

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ubicado en Tandil, este rincón se convirtió en uno de los puntos más visitados de la región serrana. 

Este valle parece sacado de Disney, está a solo 4 horas de Buenos Aires y es una escapada única

El destino low cost en Mendoza para la próxima escapada de fin de semana. 

Esta es la escapada low cost a un pueblo esconodido ideal para visitar en Mendoza

Así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar.

Ruta del vino y muchas actividades más: así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar

Dónde queda este mirador ideal para conocer en San Juan. 

Este destino de San Juan entre las montañas es una escapada perfecta para hacer en mayo: cómo se llama

Hay un destino de Córdoba que tiene apenas 50 habitantes y es perfecto para visitar

Este destino de Córdoba tiene apenas 50 habitantes y es perfecto para visitar: cómo se llama

Un lugar maravilloso en el fin del mundo, Ushuaia.

Turismo en Argentina: cómo es el Glaciar Martial que está en Ushuaia y de qué forma podés llegar

Rating Cero

Luli Fernández tiene nuevo novio

Luli Fernández presentó a su nuevo novio tras la separación de su exmarido

Garnacho se separó de Adriana Lobaz.

Se separó Alejandro Garnacho en medio de un escándalo y peleas explosivas

Bonne Tyler quedó en coma tras una operación intestinal.

Bonnie Tyler quedó en coma tras una grave operación

Estrella de Jurassic Park: así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años

Estrella de Jurassic Park: así fue la impresionante transformación de Jeff Goldblum a sus 73 años

Una imagen de Wanda Nara y Maxi López volvió a revolucionar las redes sociales.

¿Están juntos? Se filtró una foto de Maxi López y Wanda Nara a punto de besarse

El conductor habló sobre la vida junto a la mujer que le dio la vida.

Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: "La entendí de grande"

últimas noticias

Luli Fernández tiene nuevo novio

Luli Fernández presentó a su nuevo novio tras la separación de su exmarido

Hace 7 minutos
Garnacho se separó de Adriana Lobaz.

Se separó Alejandro Garnacho en medio de un escándalo y peleas explosivas

Hace 17 minutos
Adorni brindará este viernes una conferencia de prensa. 

Previo a la reunión de Gabinete, Adorni se mostró con Karina Milei en un acto en Zárate

Hace 31 minutos
play
Mar del Plata y Pinamar fueron algunas de las zonas más afectadas. 

Fuerte temporal en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica: calles anegadas e inundaciones

Hace 42 minutos
El zaguero es una pieza clave para el equipo.

Mundial 2026: la FIFA confirmó la amnistía a Otamendi y podrá jugar en el debut de Argentina

Hace 53 minutos