Así es San Antonio de los Cobres, el pueblo de Salta que es perfecto para visitar por su paisaje inolvidable

Este destino del Norte del país es poco conocido y enamora por sus colores y sus pueblos calmos.

En el corazón de la Puna salteña, San Antonio de los Cobres aparece como uno de esos destinos que sorprenden por su inmensidad y por la tranquilidad que ofrecen lejos de las grandes ciudades. Rodeado de montañas y caminos de altura, el pueblo se convirtió en una alternativa cada vez más elegida por turistas que buscan experiencias diferentes en el norte argentino.

A más de 3.700 metros sobre el nivel del mar , esta localidad combina paisajes áridos, cielos abiertos y una fuerte identidad cultural que todavía conserva costumbres ancestrales . En los últimos años, además, creció el interés de jubilados y viajeros que priorizan escapadas tranquilas , con contacto directo con la naturaleza y las comunidades locales.

Uno de los grandes atractivos del pueblo es el emblemático Viaducto La Polvorilla , una estructura histórica que forma parte del recorrido del famoso Tren a las Nubes . Cada vez que la formación atraviesa el puente, la zona se llena de visitantes, puestos de artesanos y propuestas gastronómicas típicas de la región.

Desde San Antonio de los Cobres también se pueden realizar excursiones hacia las Salinas Grandes, uno de los paisajes más impactantes del norte argentino. Otra de las rutas más elegidas es el paso por el Abra del Acay, considerado uno de los caminos más altos del país.

San Antonio de los Cobres Nordic

El pueblo además funciona como conexión hacia destinos tradicionales como Cachi y La Poma, dos localidades que mantienen el estilo típico de los pueblos andinos. Y, para quienes buscan una experiencia cultural más profunda, las ferias artesanales son una parada obligatoria. Allí se pueden encontrar tejidos realizados con técnicas tradicionales que forman parte de la identidad de las comunidades puneñas.

Otro de los momentos más importantes del año ocurre cada 1° de agosto con la celebración de la Fiesta de la Pachamama, una ceremonia que reúne música, danzas y ofrendas en honor a la Madre Tierra. San Antonio de los Cobres se encuentra a unas pocas horas de la ciudad de Salta y se accede a través de la Ruta Nacional 51, un recorrido panorámico que atraviesa quebradas y paisajes de montaña durante todo el trayecto.