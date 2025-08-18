18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Correr sprints en la semana puede ser fundamental para la salud según un experto en longevidad: cuál es el motivo

Realizar esta práctica semanalmente puede mejorar la fuerza y el metabolismo. Un entrenamiento breve puede retrasar el envejecimiento.

Por
El desafío está en la constancia y en iniciar con progresiones seguras que permitan adaptarse sin riesgos.

El desafío está en la constancia y en iniciar con progresiones seguras que permitan adaptarse sin riesgos.

Freepik

El entrenamiento de alta intensidad no solo mejora el rendimiento físico, también puede convertirse en una herramienta muy importante para envejecer de forma saludable. Los sprints cortos, realizados una vez por semana, impactan directamente en la fuerza, la agilidad y el metabolismo, según explican especialistas en longevidad.

Cuál es la fruta prohibida para comer en grandes cantidades.
Te puede interesar:

Un nutricionista advirtió los riesgos de comer esta fruta: "Te puede matar"

Diversas investigaciones científicas sostienen que los esfuerzos explosivos activan fibras musculares que suelen perderse con la edad, lo que aporta a conservar la independencia física y reducir el riesgo de caídas. Estos ejercicios también influyen en la función cognitiva, la sensibilidad a la insulina y la energía celular, reforzando la importancia de incorporarlos en la rutina semanal.

Para quienes buscan retrasar los efectos del envejecimiento, los sprints representan una alternativa práctica y efectiva. El desafío está en la constancia y en iniciar con progresiones seguras que permitan adaptarse sin riesgos, logrando que cada persona, sin importar la edad, pueda aprovechar sus beneficios.

sprints

Qué impacto tiene correr sprints en la semana para la longevidad

De acuerdo con el experto en salud y longevidad Mark Sisson, correr a máxima velocidad, aunque sea durante distancias breves, estimula las fibras musculares de contracción rápida, las primeras que se debilitan con el paso de los años. Este tipo de entrenamiento no solo fortalece el cuerpo, también favorece la agilidad, la potencia y la capacidad de recuperación.

Los beneficios están respaldados por múltiples estudios. Una investigación publicada en Cell Metabolism dividió a jóvenes de entre 18 y 30 años y adultos de 65 a 80 en diferentes grupos de entrenamiento durante 12 semanas. Si bien todos mejoraron su condición física, quienes realizaron sesiones de alta intensidad obtuvieron mayores resultados, como la capacidad mitocondrial que aumentó un 49% en los más jóvenes y un 69% en los mayores, mientras que la sensibilidad a la insulina también se incrementó de manera notable.

run
Cómo podés elegir las mejores zapatillas para entrenar si estás empezando en el mundo del running.

Cómo podés elegir las mejores zapatillas para entrenar si estás empezando en el mundo del running.

Sisson asegura haber visto a personas de 75 años rejuvenecer incorporando una sesión de sprints a la semana. La ciencia lo respalda, ya que los esfuerzos explosivos mejoran la salud metabólica, reducen la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento y optimizan la función cerebral. Incluso estudios recientes publicados en The BMJ destacan su papel en la recuperación postquirúrgica.

La clave está en comenzar de manera gradual y priorizar la seguridad. Caminar a paso rápido, realizar pequeñas aceleraciones en subida o hacer de tres a seis repeticiones cortas de sprint por jornada son formas efectivas de iniciarse. Lo importante es permitir descansos completos entre sesiones, mantener la regularidad y progresar de acuerdo con las capacidades individuales.

Cada vez más especialistas en longevidad, como Peter Attia, coinciden en que el movimiento rápido y la potencia anaeróbica son marcadores esenciales de un envejecimiento saludable. Incluso la fuerza de agarre es considerada un buen indicador de vitalidad, reforzando la idea de que la agilidad y la capacidad de reacción son factores determinantes en la calidad de vida con el paso del tiempo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

No sólo se detectó el mejor momento para tener relaciones sexuales, sino también el peor.

Esta es la mejor y la peor hora del día para tener relaciones sexuales

Cómo se puede aprovechar las cáscaras de cebollas.

Si tenés cáscaras de cebolla, no las tires: por qué puede fortalecer tu salud

Este ejercicio aumenta la probabilidad de llegar a la vejez con mayor autonomía, menos dolor y mejor calidad de vida.

Este ejercicio de fuerza es ideal para hacer después de los 50 años y beneficia la longevidad

Los cambios en la contracción del miocardio asociados a ciertos edulcorantes podrían comprometer la salud general de quienes los consumen habitualmente.

Un cardiólogo advirtió por un alimento que muchos usan para el desayuno: afecta al corazón

La enfermedad de Coats afecta principalmente a niños.

La enfermedad poco conocida que puede causar ceguera en un ojo: los síntomas y tratamientos

Un experto en longevidad explica las precauciones ante las caídas de las personas mayores.

Por qué aumentar la densidad ósea puede ser clave para la longevidad según un experto

Rating Cero

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

últimas noticias

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 15 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 26 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 34 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 34 minutos
El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Hace 52 minutos