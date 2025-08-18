Correr sprints en la semana puede ser fundamental para la salud según un experto en longevidad: cuál es el motivo

El desafío está en la constancia y en iniciar con progresiones seguras que permitan adaptarse sin riesgos.

El entrenamiento de alta intensidad no solo mejora el rendimiento físico, también puede convertirse en una herramienta muy importante para envejecer de forma saludable. Los sprints cortos, realizados una vez por semana, impactan directamente en la fuerza, la agilidad y el metabolismo, según explican especialistas en longevidad.

Diversas investigaciones científicas sostienen que los esfuerzos explosivos activan fibras musculares que suelen perderse con la edad, lo que aporta a conservar la independencia física y reducir el riesgo de caídas. Estos ejercicios también influyen en la función cognitiva, la sensibilidad a la insulina y la energía celular, reforzando la importancia de incorporarlos en la rutina semanal.

Para quienes buscan retrasar los efectos del envejecimiento, los sprints representan una alternativa práctica y efectiva . El desafío está en la constancia y en iniciar con progresiones seguras que permitan adaptarse sin riesgos, logrando que cada persona, sin importar la edad, pueda aprovechar sus beneficios.

De acuerdo con el experto en salud y longevidad Mark Sisson, correr a máxima velocidad, aunque sea durante distancias breves, estimula las fibras musculares de contracción rápida , las primeras que se debilitan con el paso de los años. Este tipo de entrenamiento no solo fortalece el cuerpo, también favorece la agilidad, la potencia y la capacidad de recuperación.

Los beneficios están respaldados por múltiples estudios. Una investigación publicada en Cell Metabolism dividió a jóvenes de entre 18 y 30 años y adultos de 65 a 80 en diferentes grupos de entrenamiento durante 12 semanas. Si bien todos mejoraron su condición física, quienes realizaron sesiones de alta intensidad obtuvieron mayores resultados, como la capacidad mitocondrial que aumentó un 49% en los más jóvenes y un 69% en los mayores, mientras que la sensibilidad a la insulina también se incrementó de manera notable.

Sisson asegura haber visto a personas de 75 años rejuvenecer incorporando una sesión de sprints a la semana. La ciencia lo respalda, ya que los esfuerzos explosivos mejoran la salud metabólica, reducen la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento y optimizan la función cerebral. Incluso estudios recientes publicados en The BMJ destacan su papel en la recuperación postquirúrgica.

La clave está en comenzar de manera gradual y priorizar la seguridad. Caminar a paso rápido, realizar pequeñas aceleraciones en subida o hacer de tres a seis repeticiones cortas de sprint por jornada son formas efectivas de iniciarse. Lo importante es permitir descansos completos entre sesiones, mantener la regularidad y progresar de acuerdo con las capacidades individuales.

Cada vez más especialistas en longevidad, como Peter Attia, coinciden en que el movimiento rápido y la potencia anaeróbica son marcadores esenciales de un envejecimiento saludable. Incluso la fuerza de agarre es considerada un buen indicador de vitalidad, reforzando la idea de que la agilidad y la capacidad de reacción son factores determinantes en la calidad de vida con el paso del tiempo.