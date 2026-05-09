9 de mayo de 2026 Inicio
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Así es la escapada perfecta para hacer en Ushuaia y es un destino ideal en otoño

Las montañas se tiñen de dorado por las hojas secas y el contraste con los azules deja a todos boquiabiertos: este es el lugar perfecto para visitar la Patagonia con otra impronta.

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Una maravilla otoñal para conocer en esta época del año. 

Una maravilla otoñal para conocer en esta época del año. 

Terramar Turismo
  • Ushuaia se consolidó como uno de los destinos más buscados para una escapada de otoño en la Patagonia.
  • La combinación entre montañas, mar y bosques permite disfrutar paisajes distintos sin las multitudes de la temporada alta.
  • El Canal Beagle, el Parque Nacional Tierra del Fuego y el Tren del Fin del Mundo aparecen entre las experiencias más elegidas.
  • Los vuelos cortos entre Ushuaia y El Calafate facilitan un recorrido por dos de los puntos más visitados del sur argentino.

Viajar al sur argentino durante el otoño se transformó en una de las opciones más buscadas por quienes prefieren recorrer la Patagonia con más tranquilidad y lejos de la temporada alta. En ese escenario, Ushuaia aparece como una escapada ideal para combinar naturaleza, excursiones y paisajes atravesados por los colores de esta época del año. Las especies de árboles fueguinos, como la lenga y el ñire, se ponen rojos en otoño, por lo que el paisaje se torna mágico.

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La ciudad más austral del país ofrece una experiencia marcada por el contraste entre la Cordillera de los Andes y el Canal de Beagle, dos escenarios que definen gran parte de su identidad turística. Además, los vuelos breves que la conectan con El Calafate permiten armar un recorrido que combina glaciares, bosques y navegación en pocos días.

Bariloche en otoño

Durante marzo y abril, el movimiento turístico en ambos destinos volvió a crecer y los aeropuertos quedaron entre los más transitados del país, una señal del interés que despierta el sur incluso fuera de las vacaciones tradicionales. En esta época, además, el clima empieza a refrescar gradualmente y las temperaturas rondan los 10 °C en Ushuaia, condiciones que muchos viajeros aprovechan para recorrer con más calma.

Cómo es el destino perfecto para hacer en otoño si visitas Ushuaia

En Ushuaia, gran parte de la experiencia pasa por recorrer paisajes donde la montaña cae sobre el mar y el Canal Beagle se convierte en protagonista. Las navegaciones permiten observar lobos marinos, cormoranes y el histórico Faro Les Éclaireurs, uno de los puntos más fotografiados de la zona.

En tierra, el Parque Nacional Tierra del Fuego ofrece senderos entre bosques, lagos y turberas que toman tonos distintos durante el otoño. Allí también funciona el Tren del Fin del Mundo, una excursión clásica para quienes visitan la ciudad.

Faro Les Éclaireurs - Ushuaia

Otro de los lugares más recorridos es el Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia, donde se reconstruye parte de la historia penitenciaria y marítima del sur argentino. Sobre la costanera también aparecen postales reconocidas como el barco Saint Christopher y el monumento memorial de Malvinas.

Para quienes buscan extender la escapada, muchas agencias ofrecen paquetes combinados con El Calafate, incluyendo vuelos, alojamiento y traslados. Actualmente, algunos planes de seis noches parten desde los $965.983 por persona y permiten recorrer dos de los destinos más importantes de la Patagonia en plena temporada otoñal.

Ushuaia Tren del Fin del Mundo Viaje Turismo

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