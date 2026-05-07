Feria Francesa en Buenos Aires, con pastelería, música e ingreso gratuito: cuándo es y qué actividades habrá

El evento vuelve a la escena porteña con gastronomía típica, pastelería, música en vivo y actividades gratuitas durante dos días.

La Feria Francesa vuelve gastronomía, música en vivo y actividades gratuitas durante dos días en la Ciudad de Buenos Aires.

La Feria Francesa volverá este fin de semana a la Ciudad de Buenos Aires con una nueva edición al aire libre en el Rosedal de Palermo . Este evento reunirá propuestas de gastronomía francesa, pastelería artesanal, música en vivo y actividades gratuitas para toda la familia, en el marco del 15° aniversario de Lucullus , la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina .

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Durante el sábado 9 y domingo 10 de mayo , el público podrá recorrer decenas de stands con croissants, macarons, baguettes, quesos, chocolates, éclairs, raclette y otros clásicos del savoir-faire francés. Además, habrá clases abiertas de cocina, shows musicales y espacios gourmet en uno de los paseos más visitados de CABA.

La nueva edición será al aire libre en el Rosedal de Palermo.

Entre los emprendimientos confirmados para el evento en la Ciudad de Buenos Aires aparecen referentes de la cocina francesa en el Rosedal de Palermo como Gontran Cherrier, Cocu, Daniel Bakery, Cheese Market, L’Epi, Le Troquet de Henry, Jérôme Mathe, Kakawa, French Cookie y Choux Eclairs , entre otros.

La Feria Francesa se realizará el sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 11 a 18.30 horas , en el Rosedal de Palermo, ubicado sobre Avenida Iraola y Avenida Sarmiento , frente al Monumento de los Españoles . La entrada será libre y gratuita .

El evento contará con fácil acceso en transporte público, mediante líneas de colectivo que circulan por Palermo y también desde las estaciones Palermo del tren San Martín y Tres de Febrero de la línea Mitre.

Qué actividades habrá en la Feria Francesa de Palermo

La programación incluirá masterclasses gratuitas de cocina francesa y música en vivo durante ambas jornadas. El sábado 9, a las 13 hs., el chef Sébastien Fouillade brindará una clase sobre blanquette de bondiola de cerdo.

FERIA FRANCESA Croissants, macarons, baguettes, quesos, chocolates, éclairs, raclette y otros clásicos del savoir-faire francés no faltarán en la Feria Francesa.

En tanto, el domingo 10, a la misma hora, Mathieu Benoit encabezará una masterclass dedicada al tradicional flan pâtissier junto a Bruno Gillot, de L’Epi.

La música también será protagonista del evento. El sábado se presentarán Fanny Rose y los Manush con shows a las 14 y 16.30, mientras que el domingo tocará Agathe Cipres en los mismos horarios.

La feria se consolida como uno de los eventos gastronómicos más esperados del otoño porteño, con una propuesta que combina cultura, cocina y paseo al aire libre con entrada gratuita.