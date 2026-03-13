Este pueblo uruguayo se parece a Inglaterra y es ideal para visitar en 2026: qué parecidos tiene
Una localidad del litoral uruguayo conserva un trazado urbano con rasgos europeos poco frecuentes en la región. Su historia industrial explica el aspecto que hoy atrae a viajeros en busca de tranquilidad.
El lugar se distingue por un paisaje urbano muy diferente al de otros destinos del país.
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Una pequeña localidad del suroeste uruguayo despierta interés por su apariencia vinculada a la tradición británica.
Su origen se remonta a un proyecto industrial del siglo XIX relacionado con obras portuarias en Buenos Aires.
Las casas de piedra con techos de zinc y el trazado urbano ordenado marcan una identidad arquitectónica poco común en la región.
En 2026 se posiciona como un destino tranquilo, ideal para escapadas cortas cerca del Río de la Plata.
Una pequeñalocalidad de Uruguay comenzó a llamar la atención de viajeros por su aspecto urbano y su historia particular. Se trata de Conchillas, un pueblo del departamento de Colonia cuya arquitectura y planificación tienen un parecido con algunas localidades británicas.
El lugar se distingue por un paisaje urbano muy diferente al de otros destinos del país. Sus construcciones históricas, el orden de sus calles y su entorno natural cercano al río lo transforman en un punto atractivo para quienes buscan descanso y recorridos tranquilos durante una escapada.
Cómo es el pueblo de Uruguay que todos comparan con Inglaterra en 2026
El origen de Conchillas está vinculado a la llegada de una compañía británica que comenzó a extraer arena y piedra en la región para utilizarlas en la construcción de un puerto en Buenos Aires. Con la instalación de esta actividad industrial, el sitio pasó de ser un área poco poblada a convertirse en un pequeño núcleo con viviendas e infraestructura para los trabajadores.
La presencia de técnicos y operarios especializados impulsó el desarrollo de un trazado urbano organizado, inspirado en modelos europeos. Esa planificación dio forma a un pueblo con características poco habituales dentro del paisaje del litoral uruguayo.
Uno de los elementos más distintivos es su arquitectura tradicional. Las casas fueron levantadas con gruesos muros de piedra unidos con cal o barro, posteriormente revocados y pintados en un tono amarillo que se volvió representativo del lugar. A estas construcciones se suman techos de zinc a dos aguas, generalmente de color rojo, lo que deba a la vista la influencia británica que marcó los primeros años de la localidad.
Muchas de estas edificaciones aún permanecen en pie y forman parte del paisaje cotidiano. Al recorrer sus calles se pueden observar antiguas instalaciones industriales y construcciones históricas que transmiten una sensación de permanencia en el tiempo.
Este año, esta localidad del departamento de Colonia puede ser una alternativa interesante dentro del mapa turístico del país. Su patrimonio histórico, su entorno natural y su tranquila atmósfera la convierten en una opción elegida para escapadas cortas o viajes relajados.