13 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo uruguayo se parece a Inglaterra y es ideal para visitar en 2026: qué parecidos tiene

Una localidad del litoral uruguayo conserva un trazado urbano con rasgos europeos poco frecuentes en la región. Su historia industrial explica el aspecto que hoy atrae a viajeros en busca de tranquilidad.

Por
El lugar se distingue por un paisaje urbano muy diferente al de otros destinos del país.

El lugar se distingue por un paisaje urbano muy diferente al de otros destinos del país.

Despegar
  • Una pequeña localidad del suroeste uruguayo despierta interés por su apariencia vinculada a la tradición británica.
  • Su origen se remonta a un proyecto industrial del siglo XIX relacionado con obras portuarias en Buenos Aires.
  • Las casas de piedra con techos de zinc y el trazado urbano ordenado marcan una identidad arquitectónica poco común en la región.
  • En 2026 se posiciona como un destino tranquilo, ideal para escapadas cortas cerca del Río de la Plata.

Una pequeña localidad de Uruguay comenzó a llamar la atención de viajeros por su aspecto urbano y su historia particular. Se trata de Conchillas, un pueblo del departamento de Colonia cuya arquitectura y planificación tienen un parecido con algunas localidades británicas.

El increíble parque con restos de dinosaurios en La Rioja, Argentina. 
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el interesante parque donde se encontraron sedimentos de nidos y huevos de dinosaurios

El lugar se distingue por un paisaje urbano muy diferente al de otros destinos del país. Sus construcciones históricas, el orden de sus calles y su entorno natural cercano al río lo transforman en un punto atractivo para quienes buscan descanso y recorridos tranquilos durante una escapada.

conchillasss

Cómo es el pueblo de Uruguay que todos comparan con Inglaterra en 2026

El origen de Conchillas está vinculado a la llegada de una compañía británica que comenzó a extraer arena y piedra en la región para utilizarlas en la construcción de un puerto en Buenos Aires. Con la instalación de esta actividad industrial, el sitio pasó de ser un área poco poblada a convertirse en un pequeño núcleo con viviendas e infraestructura para los trabajadores.

La presencia de técnicos y operarios especializados impulsó el desarrollo de un trazado urbano organizado, inspirado en modelos europeos. Esa planificación dio forma a un pueblo con características poco habituales dentro del paisaje del litoral uruguayo.

Uno de los elementos más distintivos es su arquitectura tradicional. Las casas fueron levantadas con gruesos muros de piedra unidos con cal o barro, posteriormente revocados y pintados en un tono amarillo que se volvió representativo del lugar. A estas construcciones se suman techos de zinc a dos aguas, generalmente de color rojo, lo que deba a la vista la influencia británica que marcó los primeros años de la localidad.

conchillas1-1

Muchas de estas edificaciones aún permanecen en pie y forman parte del paisaje cotidiano. Al recorrer sus calles se pueden observar antiguas instalaciones industriales y construcciones históricas que transmiten una sensación de permanencia en el tiempo.

Este año, esta localidad del departamento de Colonia puede ser una alternativa interesante dentro del mapa turístico del país. Su patrimonio histórico, su entorno natural y su tranquila atmósfera la convierten en una opción elegida para escapadas cortas o viajes relajados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un destino caracterizado por su ambiente familiar, su naturaleza exuberante y su clima.

El pueblito fuera del radar en Córdoba que es una pasaje garantizado al relax

Se ubica a apróximadamente 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

Escapada cerca de Buenos Aires a un destino con rock, río y campo para pasar Semana Santa

Estas propuestas se afianzan como opciones accesibles para quienes buscan salidas educativas en familia.

Planes gratis: estos son los museos y paseos culturales de Buenos Aires ideales para hacer con toda la familia

Villa Tulumba fue condecorado como uno de los pueblos más lindos del mundo por la Organización Mundial de Turismo (OMT) en la edición Best Tourism Villages 2024.

Conocé Córdoba: el refugio colonial para conocer en otoño 2026

Esta es una de las playas de Uruguay que son puntos de Turismo destacados

Cómo es Santa Ana, la playa poco conocida de Uruguay que es perfecta para hacer una escapada

Uribelarrea, el pueblo a una hora de CABA ideal para comer la mejor picada. 

La escapada cerca de Buenos Aires ideal para hacer en marzo y comer una picadita con cerveza artesanal

Rating Cero

Si algo hay que conceder a los Russo es que su tratamiento de personajes en Vengadores: Endgame y, sobre todo, en una Vengadores: Infinity War con un punto de vista tan inesperado como lúcido centrado en el villano.

No solo serán cameos: un actor de Marvel reveló la profundidad que tendrá Avengers Doomsday

La famosa modelo afrontó los rumores de su pareja.

Pampita afrontó los rumores de separación con una fuerte muestra pública: qué hizo

Emanuel Noir se aleja de las redes sociales.

Emanuel Noir de Ke Personajes anunció que se retira de las redes sociales

Lali Espósito y Pedro Rosemblat no quieren a la prensa invitada.

Pedro Rosemblat dio detalles de la boda con Lali Espósito: a quién no quieren en la fiesta

La relación mentor-alumno entre Han y Dre se convierte en el motor emocional de la película, ayudando a ambos a sanar heridas del pasado. 
play

Lo nuevo en Netflix: qué historia cuenta The Karate Kid, la remake que se hizo en 2010 y ahora es furor en el streaming

Beetlejuice Beetlejuice promete ser una mezcla perfecta de terror y comedia, manteniendo el espíritu de la primera película mientras introduce nuevas dinámicas y personajes.
play

Cuál es la trama de Beetlejuice Beetlejuice, la secuela de la famosa película que ahora llegó a Netflix

últimas noticias

Ramiro Bustillo tenía 27 años.

Quién era Ramiro Bustillo, uno de los 12 desaparecidos identificados en La Perla

Hace 7 minutos
Franco Colapinto va por la carrera sprint.

A qué hora corre Colapinto la carrera sprint del Gran Premio de China

Hace 28 minutos
El trámite puede iniciarse de manera online o presencial en oficinas de anses.

Así podés tramitar la prestación por Desempleo de ANSES si te quedás sin trabajo

Hace 30 minutos
Alumnos sorprendieron a su profesor con el buzo de egresados 2026- 

Emocionante video: alumnos de un secundario le dan una sorpresa a un profesor y se larga a llorar

Hace 30 minutos
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica controles.

Ex Potenciar Trabajo de ANSES: por qué me pueden dar de baja la prestación en marzo 2026

Hace 30 minutos