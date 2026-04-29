29 de abril de 2026 Inicio
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Siete de cada diez empresas rechazan pedidos de aumento salarial por falta de presupuesto

Un relevamiento privado revela que el 70% de las firmas prioriza la eficiencia de costos sobre la expansión de sus nóminas. Hay dificultades para cubrir puestos clave en sectores como Finanzas, Tecnología e Ingeniería.

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Siete de cada diez profesionales califican su sueldo como regular o insuficiente.

Siete de cada diez profesionales califican su sueldo como regular o insuficiente.

Siete de cada diez empresas en Argentina mantienen sus ofertas salariales por debajo de las expectativas de los profesionales debido a limitaciones presupuestarias. Según la Guía Salarial 2026 de la consultora Michael Page, un informe realizado sobre 1.900 casos en febrero, la brecha entre la demanda y la oferta laboral se profundiza en un contexto donde el 35,4% de las firmas enfrenta dificultades para cubrir puestos clave en sectores estratégicos como Finanzas, Tecnología e Ingeniería.

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El mercado corporativo inició el año con un cambio de prioridades que privilegia el control de gastos. Mientras que en 2025 un 41% de las organizaciones afirmaba que la nómina crecería, en 2026 solo el 30% planea nuevas incorporaciones. Ante este escenario, Álvaro Parker, directivo de la consultora, sostiene que las compañías "deciden sus contrataciones con el foco puesto en la productividad y el crecimiento sostenible".

La insatisfacción de los trabajadores calificados alcanza niveles críticos, ya que 7 de cada 10 profesionales califican su sueldo como regular o insuficiente. El estudio destaca que un 58% de los candidatos exige un incremento superior al 20% para considerar un cambio de empleo. Sin embargo, apenas un 8% de los empleadores proyecta otorgar subas por encima de ese porcentaje durante el ejercicio actual.

La compensación económica ya no representa el único factor decisivo para la retención del talento. De acuerdo con el análisis, el 94% de los postulantes busca una propuesta personalizada que incluya beneficios en salud y flexibilidad horaria. De hecho, el 78% de los encuestados rechaza los esquemas de trabajo cien por ciento presenciales en favor de modalidades híbridas.

El desajuste entre las partes también se manifiesta en la estructura de los beneficios corporativos. A pesar de la demanda de personalización por parte de los ejecutivos, el 71% de las empresas ofrece un paquete estandarizado para todo su personal. Parker advierte que "el talento valora cada vez más el crecimiento profesional y la personalización de los beneficios", factores que hoy las organizaciones descuidan por el foco monetario.

La escasez de perfiles técnicos calificados convive con una baja expectativa de desarrollo interno para los empleados actuales. Más de la mitad de los participantes del estudio manifiesta que no ve oportunidades de crecimiento real en sus puestos. Por tal motivo, el mercado laboral presenta una alta intención de rotación impulsada por la búsqueda de mejores condiciones de vida y autonomía profesional.

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