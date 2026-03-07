7 de marzo de 2026 Inicio
Estos son los 3 pueblos uruguayos que peleaban por ser los más lindos del mundo en 2025

El país vecino brilla en el turismo internacional con tres localidades que destacan por su historia, naturaleza y encanto auténtico.

Intendencia Maldonado
  • Turismo sostenible y rural: Los tres pueblos ofrecen experiencias de descanso, contacto con la naturaleza y patrimonio cultural auténtico.
  • Reconocimiento internacional: En 2025, estas localidades fueron nominadas entre los pueblos más lindos del mundo por su encanto, historia y hospitalidad.
  • Gastronomía local: Cada pueblo sorprende con comidas tradicionales y propuestas que reflejan la cultura uruguaya, atractivas para turistas nacionales e internacionales.

Estos son los 3 pueblos uruguayos que pelearon por ser los más lindos del mundo en 2025: se trata de los destinos que sorprendieron al turismo internacional.

El lugar forma parte de una zona protegida, lo que permitió preservar su esencia a lo largo del tiempo.
Arena blanca y un faro histórico: esta playa de Uruguay es ideal para relajarse o tener una escapada de aventura

Uruguay volvió a posicionarse en el mapa global del turismo con tres destinos que compitieron el año pasado por el reconocimiento como los más lindos del mundo. Lejos del bullicio de las grandes ciudades, estas localidades enamoran por su historia, naturaleza y autenticidad.

Las localidades demuestran que el encanto no siempre está en las grandes ciudades. Con propuestas que combinan naturaleza, patrimonio cultural y hospitalidad, el pais vecino reafirma su lugar como uno de los destinos más atractivos de Sudamérica.

Qué pueblos de Uruguay fueron nominados a ser los más lindos del mundo en 2025

Se trata de 19 de Abril, Santiago Vázquez y Aiguá, tres pueblos que reflejan el espíritu tranquilo y hospitalario del país charrúa.

19 de Abril: arte, historia y naturaleza en Rocha

  • Ubicado entre Rocha y Castillos, 19 de Abril es un pequeño pueblo de aproximadamente 200 habitantes que se distingue por su fuerte identidad cultural.
  • Su galería a cielo abierto, ChafaloteArte, reúne obras de distintos artistas en un entorno natural único. Situado junto al Arroyo Chafalote, combina paisaje, historia y arquitectura tradicional, ofreciendo una experiencia distinta para quienes buscan desconectarse.

Santiago Vázquez: naturaleza y tradición a minutos de Montevideo

  • A solo 22 kilómetros de Montevideo, Santiago Vázquez es el último pueblo dentro de la capital uruguaya. Está ubicado en la desembocadura del río Santa Lucía y es reconocido por su entorno natural privilegiado.
  • Entre sus principales atractivos se encuentran los Humedales de Santa Lucía, el Parque Lecocq y el icónico Puente de la Barra de Santa Lucía, inaugurado en 1925. Además, el pueblo mantiene un fuerte vínculo cultural con el cantautor Alfredo Zitarrosa, cuya casa fue declarada patrimonio nacional.
Aiguá: sierras, historia y arquitectura centenaria

  • En el norte de Maldonado, entre sierras y paisajes rurales, se encuentra Aiguá, una localidad con más de 100 años de historia. Su casco histórico bien conservado y su tranquilidad la convierten en un destino ideal para el turismo rural.
  • Fundado en el siglo XIX gracias a la donación de tierras de Margarita Muñiz, el pueblo conserva construcciones emblemáticas como la Capilla San Antonio y el Solar de su fundadora.
