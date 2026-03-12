Cómo es Santa Ana, la playa poco conocida de Uruguay que es perfecta para hacer una escapada Es el destino perfecto para cargar energías en un fin de semana, donde el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. Por + Seguir en







Esta es una de las playas de Uruguay que son puntos de Turismo destacados TripAdvisor

El origen del balneario se remonta a un proyecto de forestación impulsado por los hermanos Greissing a mediados de la década del 40.

La transformación de los médanos originales dio lugar a un bosque imponente con ejemplares de robles, sauces y araucarias.

La densa cortina forestal funciona como una barrera natural contra el viento y genera un microclima fresco en toda la zona.

A diferencia de los destinos más concurridos, en esta localidad es posible disfrutar de la costa con una sensación de soledad y paz. En marzo de 2026, mientras los grandes centros turísticos de Uruguay comienzan a despedir la temporada alta, surge Santa Ana como el refugio ideal para una escapada de cercanía. Ubicada en el departamento de Colonia, a pocos kilómetros de la capital departamental, esta playa se distingue por su entorno natural.

Con sus calles arboladas y una costa bañada por las aguas tranquilas del Río de la Plata, Santa Ana ofrece una combinación única de naturaleza virgen y servicios esenciales para quienes buscan desconectarse sin realizar viajes de larga distancia. Las autoridades de turismo destacan que el balneario mantiene su mística de pueblo costero tranquilo.

Así es Santa Ana, la playa ideal para visitar en Uruguay Santa ana Wikipedia La esencia actual de Santa Ana es el resultado de una ambiciosa visión forestal iniciada en 1946 por los hermanos Greissing. Estos descendientes de suizos lograron transformar un antiguo arenal desértico en un frondoso pulmón verde que hoy define el microclima y la estética del balneario, punto destacado de Turismo uruguayo.

Al recorrer sus calles, los visitantes se encuentran inmersos en una arboleda excepcional compuesta por especies centenarias como robles, eucaliptos y araucarias, cuya sombra natural ofrece un refugio fresco incluso en las jornadas más calurosas. Esta particular vegetación, que incluye al ceibo junto a la orilla, otorga al paisaje un carácter silvestre y autóctono difícil de hallar en otros puntos de la costa uruguaya.

El gran atractivo de este refugio en Colonia es su extensa franja de arena dorada, bañada por aguas mansas que contrastan con la bravura de las playas oceánicas. Santa Ana se destaca por la amplitud de su costa, permitiendo a los turistas disfrutar de una privacidad absoluta, lejos de las aglomeraciones típicas de otros centros veraniegos.

Al carecer de grandes complejos hoteleros o zonas comerciales masivas, el balneario preserva un ritmo pausado donde el ritual principal consiste en contemplar los atardeceres rojizos sobre el río. Es, en definitiva, una invitación a la sencillez y al descanso profundo en un entorno protegido naturalmente de los vientos costeros.